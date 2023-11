NordVPN est tellement omniprésent sur les réseaux sociaux et YouTube que vous en avez forcément entendu parler. À tel point que le grand public associe désormais très rapidement les VPN à la marque. Mais qu’en est-il dans les faits ? Voici notre avis sur NordVPN.

NordVPN est sans conteste la marque de VPN la plus visible de France et probablement du monde. Un véritable tour de force pour cette société lituanienne qui a à peine plus de 10 ans. Une expérience qui paye, puisque le service proposé aujourd’hui se situe sans conteste dans le haut du panier des fournisseurs de VPN, comme le soulignes notre comparateur des meilleurs VPN.

En bref : notre avis sur NordVPN

NordVPN est-il cette valeur sûre que l’on peut recommander les yeux fermés à ceux qui désirent un bon VPN ? Dans l’ensemble, oui. Sur le fond, il faut bien admettre que le service fonctionne très bien : les serveurs sont nombreux et performants, les applications sont faciles à utiliser et bourrées d’options pratiques et la marque prend au sérieux sa sécurité.

Sur la forme, son application est la meilleure du marché : ergonomique, parfaitement lisible et en même temps riche en fonctionnalités, on apprécie plus qu’elle soit aussi bonne sur le bureau que sur mobile.

Alors d’accord, quand il s’agit de regarder les plateformes de streaming avec un serveur étranger, il faut parfois tâtonner un peu. Et le prix n’est pas le moins cher du marché. Mais, si vous en avez usage régulier d’un VPN, on ne peut que vous le conseiller.

On a aimé 👍 On a moins aimé 👎 ➕ Une interface exemplaire ➖ Il faut parfois tâtonner avec les plateformes de streaming ➕ Kill Switch, Split Tunneling… toutes les fonctionnalités attendues sont là ➖ Rappels de l’existence de l’app parfois agaçants ➕ Serveurs rapides et nombreux ➖ Surveillance du Dark Web anecdotique

Interface de NordVPN : facile à utiliser, riches en fonctionnalités

NordVPN s’est vite différencié de ses concurrents en soignant son interface. Là où les autres fournisseurs de VPN se contentent généralement d’une longue liste de serveurs un peu triste, NordVPN fait voyager l’utilisateur en affichant une jolie carte du monde. Pas besoin d’être un génie de l’informatique pour comprendre : un clic sur la ville de Berlin et nous voilà connectés en Allemagne. Un bon moyen de rendre concret l’usage d’un VPN et le principe de délocalisation d’une adresse IP sur un serveur.

Avec sa carte du monde, l’interface de NordVPN est vraiment simple à prendre en main. // Source : capture d’écran

La facilité d’utilisation de cette interface est d’autant plus louable qu’elle est pratiquement identique sur ordinateur et sur smartphone. Impossible de se perdre : on retrouve la carte du monde, une barre de recherche pour trouver un pays où une ville, la possibilité de se connecter à des serveurs spécialisés, etc.

La grande force de l’application NordVPN, c’est de proposer une interface qui fait parfaitement le job pour ceux qui veulent juste un VPN pour délocaliser leur adresse IP tout en proposant de nombreuses options et réglages dans les paramètres de l’application. Les options générales proposent :

un Kill Switch ;

un menu de split tunneling complet (sauf sur iOS) ;

le choix du protocole VPN ;

un mode sombre bienvenue.

L’interface de NordVPN sur mobile (ici sur Android) est exemplaire. On apprécie particulièrement le mode sombre. // Source : capture d’écran

Deux petits défauts se montrent toutefois assez agaçants : lors de l’installation sur Windows, NordVPN a tendance à pousser les autres services payants de Nord Security comme NordLocker (offre de cloud) ou NordPass (gestionnaire de mot de passe). On n’est pas loin de la « bonne » vieille époque des sharewares.

Autre détail pénible sur Windows et sur Android : l’application rappelle constamment (et de façon agressive) à l’utilisateur qu’elle existe. Sur Windows, NordVPN propose ainsi par défaut une connexion à un serveur VPN automatique dès lors qu’une connexion à un nouveau réseau est détectée et s’ouvre automatiquement dès le démarrage du PC. Sur Android, les notifications inutiles sont courantes. Tout se règle heureusement dans les paramètres, mais cette incitation à se connecter à un VPN en permanence est fatigante.

Quel intérêt d’avoir NordVPN ? Les principales caractéristiques

Voici ce que propose NordVPN sur le papier :

Caractéristiques principales de NordVPN

Caractéristiques Données Serveurs Plus de 5600 Pays couverts 60 Nombre d’appareils par compte 6 Protocoles VPN NordLynx

IKEv2/IPSec

OpenVPN SAV Chat en ligne

Email Garantie satisfait ou remboursé 30 jours Fonctionnalités avancées Protection Anti-menaces

Kill Switch

Split Tunneling

Réseau Mesh

Dark Web Monitor

Mode sombre Protection par double authentification Oui Prix 3,19 €/mois (abonnement de 2 ans)

Usage quotidien

Le service de NordVPN est très réactif. La connexion à un serveur est très rapide et pour peu que les serveurs soient géographiquement proches, les débits sont vraiment sont très bons. Même sur de longues sessions derrière un VPN, il est très rare d’être déconnecté du serveur. Un aspect appréciable lorsque l’on regarde une vidéo sur une plateforme de streaming.

NordVPN et SVOD

Concernant les plateformes de SVOD, nous avons essayé de lancer quelques films et séries sur une plateforme de vidéo en streaming depuis un serveur américain. Ça ne marche pas toujours. Ce n’est d’ailleurs pas la faute de NordVPN, mais plutôt de de ces plateformes de vidéos, qui font la chasse aux serveurs VPN. Dans ce cas, pas de secret, il faut changer de localisation jusqu’à trouver un serveur qui fonctionne. Généralement, deux ou trois essais suffisent.

Les serveurs de NordVPN

Concernant la localisation des serveurs, l’offre de pays de NordVPN s’est réduite ces dernières années. NordVPN ne propose ainsi plus de serveurs en Russie ou en Inde, à cause des lois locales sur les données. Le fournisseur considère que les serveurs placés dans ces pays ne garantissent plus la confidentialité des données des utilisateurs. Enfin, à l’exception de quelques serveurs en Afrique du Sud, NordVPN ne propose aucun serveur en Afrique.

NordVPN ne propose aucun serveur en Russie, en Inde, en Chine et pratiquement aucun en Afrique. // Source : capture d’écran

Notez également que NordVPN ne propose pas de serveurs en Chine et que la connexion aux serveurs VPN de la marque fonctionne de façon très aléatoire une fois sur le territoire chinois.

Serveurs spécialisés, protection en ligne : les nombreux bonus de NordVPN

On le disait un peu plus haut, NordVPN se montre très efficace et facile d’utilisation quand il s’agit de se connecter à un serveur VPN. Mais son application regorge de fonctionnalités plus ou moins pratiques. En voici quelques-unes de notable.

Le réseau Mesh

C’est une fonctionnalité que NordVPN met beaucoup en avant dans son application. Le principe consiste à installer l’application NordVPN sur plusieurs appareils : son PC à la maison, son smartphone, le PC d’un ami. Sur ces appareils, en activant le réseau Mesh, vous avez la possibilité de les relier via un tunnel de connexion chiffré. Sur le papier, les avantages sont intéressants : vous pouvez transférer des fichiers de l’un à l’autre des appareils (en peer to peer), mais vous pouvez aussi vous connecter depuis votre smartphone au PC de votre maison pour utiliser son réseau local. Une sorte de « VPN local » en fait.

La fonctionnalité réseau Mesh est unique dans le monde des VPN. Mais son utilité est très marginale pour le grand-public. // Source : capture d’écran

Est-ce vraiment pratique ? Au quotidien, il faut bien admettre que ce n’est pas une killer-feature que vous allez utiliser au quotidien. D’un point de vue cybersécurité, c’est un outil intéressant si vous avez des données sensibles à envoyer d’un appareil à l’autre.

La protection Anti-menace

C’est « l’antivirus » intégré de NordVPN à son application. On met des guillemets, car cet antivirus semble assez léger. Il se contente essentiellement de regarder ce qu’il se passe dans votre navigateur et bloque les malwares, les traqueurs web, certaines publicités « intrusives » (lesquelles ? Mystère) ou nettoie les liens. Dans les faits, il est difficile de savoir sur quelle base s’appuie NordVPN pour bloquer ou non ces éléments.

La protection Anti-menaces est activée en même temps que le VPN. L’intention est louable, mais il est difficile de savoir quel est exactement le champ d’action de l’outil. // Source : capture d’écran

Surveillance du Dark web

Sur le papier, c’est une bonne idée : vous entrez votre adresse e-mail et l’application vous prévient quand elle se retrouve dans une fuite de données issues du dark web ou une fuite de données déclarée par un site web. Pratique pour les sites web, mais hélas inutile pour les fuites sur le dark web. On ne sait pas réellement quelles sont les informations qui ont fuité.

La surveillance des fuites issues du Dark Web est pratique. Mais ne rentre hélas pas assez dans le détail. // Source : capture d’écran

Nordlynx, audit de sécurité, bug bounty : les atouts sécuritaires de NordVPN

NordVPN communique beaucoup sur le terrain de la sécurité. La marque possède quelques atouts dans sa manche.

NordLynx

La société a développé son propre protocole VPN, nommé NordLynx. Ce protocole ne sort pas de nulle part, il s’agit en fait d’un protocole de connexion basé sur Wireguard, mais amélioré par les ingénieurs de NordVPN pour renforcer sa sécurité et sa confidentialité. Dans les faits, passer par ce protocole accélère considérablement la vitesse de connexion aux serveurs.

Politique de confidentialité des données

Comme toutes les grandes de marques de VPN, NordVPN fait régulièrement contrôler sa déclaration d’absence de registres d’activité. C’est un enjeu important pour les marques de VPN, car c’est ce qui prouve qu’elles ne conservent aucune donnée des utilisateurs passant sur leurs serveurs. NordVPN fait des audit régulièrement – et c’est probablement l’un de ceux qui en font le plus souvent – et le dernier date de la fin 2022.

Bug bounty

Suite à une fuite de donnée en 2019, officiellement sans grande conséquence, NordVPN a mis en place un programme de Bug Bounty sur la plateforme Hacker One. Si l’on en croit la plateforme, le programme fonctionne bien et récompense régulièrement des hackers éthiques pour leurs découvertes.

Bref, NordVPN semble prendre au sérieux la sécurité de ses utilisateurs et de son réseau. On regrettera toutefois que contrairement à ProtonVPN le code source de son application ne soit pas open source pour vérifier ce que collectent réellement ses clients.

Quel est le prix d’un abonnement NordVPN

NordVPN propose actuellement trois types d’abonnement : mensuel, sur un an et sur deux ans.

Abonnement d’un mois : 12,99 euros

Abonnement d’un an : 59,88 euros, soit 4,99 euros par mois

Abonnement de deux ans : 86,13 euros, soit 3,19 euros par mois

L’abonnement de deux ans est le plus avantageux. Mais à 86,13 euros, il se trouve dans la moyenne haute des tarifs du marché. C’est certes bien loin des 156 euros de ProtonVPN, mais aussi très éloigné des 59,76 euros de Surfshark.

