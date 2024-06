Lecture Zen Résumer l'article

Au bureau, la nuit, dans le salon, le ventilateur, qu’il soit sur pied, en colonne ou en format mini s’invite partout. Allié fidèle des grandes chaleurs et des canicules, un bon ventilateur permet de se rafraîchir. Encore faut-il choisir le bon modèle. Nous en avons testé plusieurs et Rowenta, aux côtés de Xiaomi, figurent en tête d’affiche tandis que Dyson reste fidèle à sa réputation. Ohyama a cependant su nous surprendre.

Quel ventilateur pour la canicule ?

Cette rentrée est marquée par un mercure qui affiche des températures plus qu’estivales, pas loin de la canicule. Après les différents épisodes caniculaires de cet été, la chaleur est toujours présente en septembre et peut-être êtes-vous à la recherche du meilleur ventilateur pour vous rafraîchir au bureau ou à la maison.

Pour se prémunir du chaud, vous pouvez opter pour quelques astuces écologiques comme une aération nocturnes de votre intérieur, des plantes rafraichissantes, ou bien succomber à la climatisation (qui est malheureusement un désastre pour l’environnement). Entre les deux, les ventilateurs permettent de se rafraîchir sans causer trop de dommages à la planète, ni à votre portefeuille. Découvrez dans ce guide les meilleurs ventilateurs que la rédaction de Numerama a testés.

Il y a quelques années, les magasins avaient été pris d’assaut, mais désormais, les pénuries de ventilos sont plus rares. En revanche, gare aux augmentations de prix, avec l’inflation, on a vu des ventilateurs prendre entre 10 et 20 euros en un an.

Rappelons également que la chaleur a de nombreux effets sur l’organisme, et il convient d’adopter de bonnes pratiques pour éviter le « coup de chaud » : s’hydrater, manger léger et éviter de sortir aux heures les plus chaudes sont notamment des gestes sanitaires à rappeler constamment, surtout aux personnes les plus fragiles.

Quel ventilateur choisir ? Notre comparatif des meilleurs ventilateurs en 2024

Nous avons testé ces quatre modèles que nous approuvons, chacun pour leur particularité :

Le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 : le ventilateur connecté

: le ventilateur connecté Le RowentaTurbo Silence Extreme+ : le ventilateur idéale pour dormir

: le ventilateur idéale pour dormir Le Woozoo by Ohyama : le ventilateur de table trop mimi

: le ventilateur de table trop mimi Dyson Purifier Cool Formaldéhyde : le ventilateur sans pâle, haut de gamme

Retrouvez dans ce tableau les principaux critères permettant de les départager :

Xiaomi : des ventilateurs connectés à petits prix

Connue pour ses smartphones, ses ordinateurs, ses trottinettes, ses écouteurs, ses téléviseurs et ses ampoules (pour à peu près tout en fait), la marque Xiaomi fait aussi des ventilateurs. Une de leurs principales forces est leur design tout blanc, extrêmement minimaliste et à des années-lumière des looks bourrins d’autres concurrents. Qui dit Xiaomi, dit aussi connecté, toute la gamme Mi Smart Standing Fan peut se connecter au Wi-Fi pour être pilotée via l’application Xiaomi Home ou Google Assistant. « OK Google allume le ventilateur » est une réalité chez Xiaomi, même si beaucoup plus d’options sont proposées dans l’application Xiaomi Home.

La référence chez Xiaomi est le ventilateur Mi Smart Standing Fan 2, proposé une centaine d’euros sur le site officiel de la marque, mais très souvent en rupture de stock. Heureusement, on en trouve sur des sites revendeurs comme Amazon ou sur les marketplaces des grandes enseignes comme la Fnac ou Darty. Puisque nous n’avons pas réussi à en trouver un au moment de notre test, nous avons opté pour la version plus compacte, le Mi Smart Standing Fan2 Lite (environ 70 € sur Amazon). La qualité du design est au rendez-vous (malgré un pied un peu petit, il faudra sans doute le placer sur une chaise) et la ventilation est très agréable, tout en étant silencieuse. Xiaomi prouve une nouvelle fois qu’il sait y faire en matière de rapport qualité-prix. L’application Xiaomi Home fonctionne très bien et permet de contrôler son ventilateur depuis son smartphone pour régler l’oscillation et choisir le mode.

Le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2. // Source : Xiaomi

Notre avis sur la gamme de ventilateurs Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2

Joli design tout blanc

Application pour le contrôler à distance

Silencieux

Rowenta Turbo Silence Extreme+ : le ventilateur le plus silencieux

Alors oui, sur le papier, le ventilateur de Rowenta n’est pas le plus sexy. Son design est celui d’un ventilateur lambda. Il se pilote à l’aide d’une molette « à l’ancienne » et, côté connectivité, il n’y a rien. Pas de module Wi-Fi ou de module Bluetooth sur ce modèle, il s’agit d’un ventilateur très classique.

Pourtant, le Rowenta Turbo Silence Extreme+ est de loin celui qui fait le mieux son job, surtout en période de fortes chaleurs. Son souffle est extrêmement puissant sans donner envie de tousser, son pied peut se réajuster facilement pour lui faire prendre de la hauteur et, cerise sur le gâteau, son mode nuit est exceptionnel. Il ne fait quasiment aucun bruit, c’est bluffant. Ses hélices tournent alors au ralenti, ce qui procure une douce sensation de fraîcheur sans en faire trop. C’est de loin notre ventilateur préféré, surtout que son prix de 159 euros sur le site officiel est rarement appliqué en réalité. On le trouve à 99 euros sur Amazon, ce qui en fait un ventilateur au très bon rapport qualité-prix. Surtout vu ses performances.

Le Rowenta Turbo Silence Extreme+. // Source : Rowenta

Notre avis sur le Rowenta Turbo Silence Extreme+

Le plus puissant de nos trois ventilateurs

Un mode nuit vraiment silencieux

Un pied ajustable

Dommage que le ventilateur ne soit pas connecté

Un design un peu trop classique

Le Rowenta Turbo Silence Extreme + de bureau

Il ressemble comme deux gouttes d’eau au modèle sur pied, sauf qu’il est plus petit pour un encombrement moindre. On retrouve donc un design classique de ventilateur et les amateurs de bleu pourront être conquis par la couleur des pâles. Le Rowenta Turbo Silence Extrême +, le VU2730F0 pour les intimes, ne dépasse pas les cinquante centimètres de haut pour un diamètre d’une trentaine de centimètres. Son petit format, particulièrement adapté à un bureau ou sur une table de nuit pour des utilisateurs nocturnes, trouvera facilement sa place. Le cordon d’alimentation mesure 1,5 m laissant un confort d’utilisation optimale. Un peu moins puissant que le modèle sur pied, on passe d’un débit d’air de 75 à 45 m³/min.

Comme son grand frère, il n’embarque que l’essentiel et ne s’encombre pas de Wi-Fi. Quatre modes sont disponibles pour un flux d’air personnalisé. Le programme Nuit Silencieux est toujours aussi bluffant et maintient le niveau sonore en dessous des 38 dB, tandis que le mode Turbo Boost, quoique plus bruyant, est d’une efficacité redoutable pour une sensation de fraîcheur dans votre chambre à coucher ou votre espace de travail. Comme pour tout bon ventilateur, il est possible de le mettre en mode oscillation afin qu’il balaie un large rayon de la pièce. En plus d’être efficace, le Rowenta est particulièrement économe, surtout à sa puissance la plus faible avec une consommation proche de celle d’une ampoule LED.

Notre avis sur le Rowenta Turbo Silence Extreme+ de table

Un peu moins puissant, mais toujours aussi efficace

Parfait pour poser sur sa table de nuit

Un design toujours aussi classique

Toujours pas de Wi-Fi

Dyson Purifier Cool Formaldehyde : le ventilateur/purificateur haut de gamme

A-t-on besoin de présenter Dyson ? Vous connaissez sans doute la marque pour le design de ses produits. Le Purifier Cool Formaldehyde ne déroge pas à la règle. Oubliez les hélices, on peut passer sa main au travers de ce ventilateur pendant qu’il fonctionne, sans aucun risque. C’est indéniablement un joli produit que l’on a envie de mettre dans son salon ou dans sa chambre à coucher.

Le Dyson Purifier Cool Formaldehyde n’est d’ailleurs pas vendu en tant que ventilateur, mais en tant que purificateur d’air. Il filtre énormément de choses, ce qui en fait un produit dans une catégorie différente des deux précédentes références de cet article. Le tout est consultable depuis une application extrêmement complète, qui permet d’avoir des informations précises sur le flux d’air extérieur et celui de sa pièce.

Cependant, à 699 euros, il s’agit surtout d’un produit de design. Sa ventilation n’a rien d’exceptionnel, il faut le placer en hauteur pour bien ressentir une sensation de fraîcheur et, surtout, les modes qui refroidissent vraiment la pièce font beaucoup de bruit.

Le Purifier Cool Formaldehyde. // Source : Dyson

Notre avis sur le ventilateur Purifier Cool Formaldéhyde de Dyson

Un design ultra-futuriste

Purifie l’air

Une application complète

Ventilation qui mériterait d’être plus efficace

Woozoo by Ohyama : le ventilateur petit, mais puissant, à placer dans une chambre

Issu d’une marque peu connue, le ventilateur Woozoo se révèle merveilleusement efficace à l’usage, rivalisant avec les marques et modèles réputés. D’abord, car sa ventilation est redoutable : le flux d’air brassé est agréable, la portée est lointaine (on peut le sentir à l’autre bout de la pièce), et on peut l’orienter dans de nombreuses configurations possibles, à 180 degrés à la verticale et à l’horizontale, grâce à sa forme ronde qui bouge comme un télescope.

Autre atout : le mode « brise naturelle ». Cette fonction réduit la puissance, mais fait varier automatiquement la puissance de ventilation — le résultat ressemble à un petit vent frais fort plaisant. Ce mode offre un silence de compétition, qui rend la ventilation très discrète et permet de s’endormir facilement.

L’utilisateur peut contrôler le ventilateur entièrement à distance, sans se lever une seule fois de son canapé, grâce à une petite télécommande avec des boutons pour allumer/éteindre ; pour chaque mode de puissance ; pour activer la brise ; pour gérer l’oscillation ; et même pour activer une minuterie (trois modes de minuterie : 1 heure, 2 heures ou 4 heures, utile pour économiser de l’énergie).

D’une petite taille (21 x 29 cm), et plutôt mignon, il prend facilement place dans le salon, sur un bureau, dans une chambre à coucher, avec goût. En bref, c’est une très belle surprise pour un prix accessible allant de 68 à 80 euros selon les coloris ou le vendeur.

Source : Woozoo by Ohyama

Notre avis sur le Woozoo by Ohyama

Un design mignon

Une télécommande complète

Un mode brise « naturelle » agréable et très silencieux

4 modes de vitesse très efficaces

Une minuterie

Une rotation verticale et horizontale combinable

Petit prix pour une qualité qui défie, voire surpasse des ventilateurs bien plus chers

Acheter un ventilateur pour la maison : nos conseils pour bien choisir

Quelle marque pour un ventilateur ?

Les marques réputées pour concevoir les meilleurs ventilateurs sont les grands noms de l’électroménager, comme Rowenta, Dyson ou encore Xiaomi. Beaucoup de fabricants moins connus proposent aussi de bons produits. C’est le cas de Woozoo, Tristar, AngLink ou encore Bionaire. Souvent, les enseignes d’électroménager disposent de leur propre gamme, comme la marque b+ de Boulanger, qui propose des produits souvent moins chers, d’une qualité respectable.

Méfiez-vous tout de même des constructeurs inconnus au bataillon proposant des prix hautement compétitifs. Assurez-vous de l’homologation de votre appareil et du respect des normes de sécurité européennes pour éviter toutes mauvaises surprises ou pire, une mise en danger de votre foyer.

Ventilateur colonne ou sur pied, quel est le ventilateur le plus efficace ?

Tout dépend ce que vous recherchez et de l’usage que vous en ferez. Les ventilateurs sur pied sont moins encombrants, et généralement plus efficace pour les utilisateurs qui cherchent à rafraichir de petits espaces. En revanche, pour ventiler de grandes pièces, la colonne se révèlera plus appropriée pour rafraîchir une pièce entière.

Le design et la façon dont vous voulez intégrer cotre ventilateur dans votre intérieur orientera également votre choix vers un ventilateur colonne ou sur pied.

Quel est le ventilateur le plus puissant et le plus silencieux du marché ?

Il est difficile d’obtenir à la fois puissance et discrétion sonore. Rowenta parvient à obtenir l’un des ventilateurs les plus silencieux du marché avec son Turbo Silence Extreme+. À efficacité égale, d’autres références feront beaucoup plus de bruit.

S’il est compliqué de réunir les deux critères, puissance et volume sonore restent des caractéristiques essentielles à considérer lorsque l’on choisit un ventilateur.

Quelle puissance de ventilation choisir ?

Avant toute chose, il ne faut pas confondre puissance et débit d’air. S’ils sont souvent corrélés, puissance et débit d’air sont deux paramètres distincts. Le premier, exprimé en watt, se rapporte davantage à la consommation d’énergie quand le second, exprimé en m³/min , reflète plus précisément l’efficacité de ventilation de l’appareil. Certains modèles afficheront une puissance inutilement élevée, pour un débit d’air moindre, ayant pour seule conséquence d’augmenter votre facture d’énergie.

La puissance va dépendre de l’usage et de l’emplacement de votre ventilateur. Inutile d’avoir une machine ultra-performante dans une chambre la nuit ou sur un bureau. En revanche, un ventilateur placé dans un grand salon où se côtoient plusieurs membres d’un même foyer aux heures les plus chaudes de la journée, devra assurer un certain débit d’air ventilé pour être efficace.

Il n’est malheureusement pas toujours évident de trouver cette information. Il faut parfois manier l’art de la conversion lorsque les fabricants l’expriment dans une unité différente ou se transformer en véritable Sherlock Holmes et partir à la recherche d’indices entre les lignes des fiches descriptives.

En moyenne, un débit d’air de 30 m³/min est suffisant pour qu’un ventilateur sur pied soit efficace sur une surface localisée. Pour les ventilateurs colonnes capables de ventiler une pièce de 30 m², on attend un volume d’air compris entre 100 et 150 m³/min.

Quel volume sonore pour un ventilateur ?

Ça semble évident, mais il est bon de rappeler que plus le ventilateur va être puissant, plus il risque de faire du bruit. Ainsi, les modèles disposant de plusieurs vitesses vont avoir un niveau sonore plus important à pleine puissance. Certaines références sont plus bruyantes que d’autres, et une minorité d’appareils osent même faire plus de bruit qu’ils ne ventilent. D’où l’importance de se renseigner avant votre achat. Il n’y a pas de mystères, les références les plus silencieuses sont aussi les plus chères.

Bon à savoir Les ventilateurs sans pales sont souvent plus silencieux que leurs homologues munis d’hélices.

Pour vous repérer, un ventilateur à faible vitesse émet un volume sonore d’environ 30 dB. Une augmentation de quelques décibels peut rapidement modifier la perception du bruit et devenir gênant. Les différentes échelles de bruit montrent qu’à partir de 60 dB, le bruit devient fatigant et peut impacter significativement votre concentration. Un bureau calme, c’est en moyenne 40 dB, une conversation normale, environ 60 dB, et une cantine scolaire, 80 dB.

Est-ce qu’un ventilateur refroidit une pièce ?

Un ventilateur ne refroidit pas une pièce à proprement parler. À la différence des climatiseurs qui permettent de faire baisser la température d’une pièce, un ventilateur crée un courant d’air. C’est cette brise qui permet d’avoir cette sensation fraîcheur moins couteuse pour l’environnement. Ainsi, si personne ne profite de flux d’air, il est largement conseillé d’éteindre son ventilateur afin d’éviter la surconsommation.

