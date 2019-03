Julien Cadot - il y a 1 heure Tech

Vous souhaitez changer de smartphone ? C'est une bonne idée : 2019 est une année qui commence sur les chapeaux de roue pour la téléphonie intelligente. Non seulement le haut de gamme déchire, mais en plus, tous les budgets ont des solutions idéales. Petit tour des valeurs sûres.

Cet article a été mis à jour en mars 2019 avec une nouvelle sélection de produits.

Pourquoi nous faire confiance ? La rédaction de Numerama emploie plusieurs journalistes spécialistes de la téléphonie mobile depuis 10 ans. Nous recevons des centaines de smartphones à tester ou à prendre en main chaque année. Tous les modèles sélectionnés sont le reflet de cette expertise.

Si vous utilisez un smartphone aujourd’hui, c’est probablement devenu votre ordinateur principal, votre appareil photo du quotidien et votre outil de communication vocal et textuel par défaut. En réalité, si l’on prend un peu de recul, on s’aperçoit que c’est l’objet tech qui a le plus bouleversé nos pratiques et nos vies ces dix dernières années. Ce qui est plutôt chouette en 2019, c’est que le smartphone a conquis toutes les gammes et on trouve d’excellents produits pour tous les budgets.

La démonstration reste pourtant toujours la même : moins un smartphone est cher, moins il peut satisfaire toutes les demandes d’un utilisateur. Grosso-modo, on paie le prix fort en 2019 pour avoir le meilleur appareil photo mobile du monde, le smartphone le plus puissant, le plus sécurisé, le plus autonome et le mieux équipé avec toutes les fonctionnalités du moment (charge rapide, waterproof, reconnaissance faciale, dernières mises à jour, caméra avant performante, paiement sans contact…). Quand on baisse en gamme, on s’attend à perdre quelques-uns de ces avantages et on privilégie ce qui nous importe le plus. Tous les smartphones de ce guide ont été sélectionnés parce qu’ils répondent à ces deux aspects : briller par l’excellence ou avoir un rapport qualité/prix imbattable.

Pour élaborer ce guide, nous avons mis à contribution l’équipe de FrAndroid qui a une belle expertise pour tout ce qui touche à l’univers de l’écosystème Google. Nous avons ensuite fait nos choix parmi leurs suggestions en les confrontant à nos propres tests, ce qui nous permet de vous proposer des produits qui ne vous décevront pas, sur chaque gamme de prix

