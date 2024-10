Lecture Zen Résumer l'article

Avec l’arrivée de l’Apple Watch Series 10 en aluminium et en titane, la gamme de montres connectées d’Apple n’a jamais été aussi riche. Entre la SE, les Series et l’Ultra 2, le choix dépend majoritairement de vos attentes. Dans ce comparatif, Numerama passe en revue les forces et faiblesses de chaque modèle afin de vous aider à faire le bon choix.

Les premières montres connectées datent des années 80. À l’époque, la Hamilton Pulsar P1 avait été présentée comme la première montre « numérique ». Sa particularité : un écran LED. Quarante ans plus tard, les montres connectées, comme l’Apple Watch, sont devenues de véritables extensions de nos smartphones.

Avec la première Apple Watch en 2015, l’inventeur de l’iPhone a donné un nouvel élan aux montres connectées. Dix ans plus tard, cette catégorie de produit est devenue très populaire, avec plein de modèles adaptés aux différents besoins. Laquelle est la meilleure ?

Les caractéristiques des Apple Watch vendues par Apple en 2024

L’Apple Watch SE, comme l’iPhone SE, sert de porte d’entrée à l’univers Apple. La version actuelle date de 2022, après le lancement d’une première version en 2020. Il s’agit d’un concentré des fonctions « cool » de l’Apple Watch, sans les technologies les plus coûteuses. Selon les rumeurs, une nouvelle Watch SE devrait d’ailleurs arriver en 2025.

Pour un peu plus de 200 euros, l’Apple Watch SE permet de découvrir l’expérience watchOS dans un design un peu ancien, mais toujours moderne (celui de la Watch Series 4). Apple fait l’impasse sur les fonctions santé les plus avancées (comme l’ECG, l’oxygénation du sang ou la température), mais propose tout de même un GPS, le suivi du rythme cardiaque, l’analyse du sommeil ou la détection des chutes. Son plus gros défaut est l’absence d’un écran toujours allumé : il faut lever le poignet pour voir l’heure, alors que les autres Apple Watch ne s’éteignent pas.

Apple Watch SE // Source : Onur Binay — Unsplash

Déclinée en trois couleurs avec un boîtier en aluminium (Minuit, Lumière stellaire ou Argent), l’Apple Watch SE existe en deux tailles (40 ou 44 mm).

À qui s’adresse l’Apple Watch SE ? L’Apple Watch SE s’adresse à celles et ceux qui souhaitent une montre connectée pour la première fois. Il s’agit d’un excellent choix pour recevoir ses notifications, suivre ses séances de sport ou utiliser Apple Pay (et le passe Navigo). En revanche, celles et ceux qui veulent la meilleure montre, avec de meilleures fonctions santé, feraient mieux de l’éviter.

Ce sont généralement les Apple Watch Series qui disposent du meilleur design et des meilleures fonctions santé. La marque californienne lance une nouvelle Apple Watch Series tous les ans, simultanément au nouvel iPhone.

Lancée en septembre 2024,l’Apple Watch Series 10 est la plus belle montre connectée de la marque. Déclinée en aluminium et en titane avec un revêtement brillant, avec un nouvel écran encore plus incurvé, la Watch Series 10 mise sur l’élégance pour rivaliser avec les montres traditionnelles. Elle introduit plusieurs nouveautés comme deux haut-parleurs, pour écouter de la musique ou un vocal sans écouteurs, ou de plus grands écrans. Il n’y a presque plus de différences entre la Watch Series et la Watch Ultra, le modèle le plus onéreux de la marque.

L’Apple Watch Series 10 avec son écran bord à bord et incurvé. Elle dispose de deux haut-parleurs. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Au-delà de l’esthétisme, c’est au niveau des fonctionnalités plus avancées et des performances que l’Apple Watch Series 10 se distingue nettement de la SE. Son écran OLED « always-on » offre une luminosité de 2 000 nits, ce qui rend l’affichage plus lisible en plein soleil. Côté santé, la Series 10 intègre des capteurs d’ECG, d’oxygène sanguin, de température et permet le suivi de l’apnée du sommeil, des fonctions absentes sur la SE. Elle propose également une meilleure autonomie (jusqu’à 36 heures en mode économie d’énergie) et, surtout, la charge rapide, pour tout récupérer en une douche.

L’Apple Watch Series 10 est la plus fine des montres Apple, avec un design inspiré de l’horlogierie. // Source : Numerama

À qui s’adresse l’Apple Watch Series 10 ? Ce modèle s’adresse aux personnes qui recherchent la plus belle et la plus complète des montres connectées. Elle dispose du plus beau design dans la gamme Apple, avec toutes les fonctions santé dernier cri.

Lancée en 2023, l’Apple Watch Ultra 2 est la montre connectée ultime d’Apple, avec un design moins séduisant que la Series 10, mais adapté à un usage extérieur, avec des chutes et un boîtier renforcé pour une utilisation sous l’eau ou avec des gants.

À 899 euros, la montre ne fait aucun compromis. Son boîtier est le plus grand dans l’univers Apple, avec du titane brossé et du saphir en guise de protection. Son écran est le plus lumineux de toutes les Apple Watch avec 3 000 nits au compteur, ce qui permet de consulter des informations même en étant ébloui par le soleil.

L’Apple Watch Ultra 2 // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

En termes de performances, sa puce SiP S9 fait autant que la nouvelle SiP S10 (équipée sur les Watch Series 10) et assure toutes les fonctionnalités avancées de suivi de la santé comme l’ECG, la mesure de l’oxygène sanguin, le suivi du sommeil, la détection des chutes et des accidents ou le suivi du cycle menstruel. Elle dispose d’une résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres et peut mesurer la température de l’eau.

La force de l’Apple Watch Ultra 2 est son autonomie, qui dépasse facilement les deux jours sur une seule charge. Aucune autre Apple Watch ne s’en sort aussi bien.

À qui s’adresse l’Apple Watch Ultra 2 ? Sur le papier, toutes ses fonctions font rêver, mais il est certain que son design est un frein. Elle se destine aux personnes qui favorisent l’autonomie ou les sports extrêmes. Les autres, si elles sont prêtes à recharger tous les 1,5 jour leur montre, feraient mieux d’opter pour la Series 10.

Comment choisir son Apple Watch ? Les questions à se poser avant l’achat

Qu’en est-il Apple Watch Series 9, 8, 7 ou modèle antérieur ?

Les anciennes versions des Watch Series peuvent aussi être de très bonnes options dans le milieu de gamme. Cependant, à partir de l’Apple Watch Series 7, il devient moins intéressant d’opter pour des modèles plus anciens. La Series 7 avait apporté un écran plus grand, des bordures affinées et une charge rapide, améliorant nettement l’expérience utilisateur. Ce modèle sera mis à jour encore quelques années (sûrement jusqu’en 2026), de quoi vous laisser le temps de profiter du plein potentiel de la montre encore quelques années.

Quel format d’Apple Watch choisir ?

Le choix du format dépend avant tout de votre poignet et de vos préférences. L’Apple Watch SE est disponible en 40 mm et 44 mm, tandis que la Series 10 propose des tailles légèrement plus grandes, à 42 mm et 46 mm. Si vous recherchez une montre plus imposante, l’Apple Watch Ultra 2 et son boîtier de 49 mm est imbattable.

Apple Watch SE vs Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Ultra 2 // Source : Apple

Quelle alternative à l’Apple Watch ?

Pour être clair, si vous possédez un iPhone, l’Apple Watch reste de loin la meilleure option, même si certains anciens modèles de montres Android peuvent encore fonctionner avec votre smartphone. En revanche, si votre priorité est de suivre de près votre santé et vos performances sportives, des alternatives comme les montres Garmin méritent également d’être envisagées.

Est-il possible d’utiliser une Apple Watch sur Android ?

L’Apple Watch n’est compatible qu’avec les iPhone. Si vous avez un smartphone Android, vous devrez vous tourner vers des alternatives comme les montres connectées de Samsung, Google ou encore Xiaomi pour ne citer qu’eux.

Quel bracelet choisir sur une Apple Watch ?

Le choix du bracelet dépend de l’usage que vous ferez de votre montre. Pour le quotidien, un bracelet en silicone ou en celui en tissu seront plus confortables et pratiques. Si vous pratiquez des activités sportives intensives, optez pour un bracelet sport en fluoroélastomère, résistant à l’eau et à la transpiration.

Les bracelets textiles de l’Apple Watch // Source : Apple

Pour avoir un style digne d’une montre classique, les bracelets en acier, comme le modèle milanais ou à maillons, sont les meilleures options. En revanche, il faut savoir que ces configurations peuvent rapidement faire grimper la note du simple au double –voire bien plus pour les modèles Hermès.

