Lancée en 2010, la Freebox Révolution continue de recevoir des mises à jour majeures. Free annonce l’arrivée de Disney+ sur sa box la plus iconique, avec 6 mois offerts en guise de cadeau de bienvenue.

La Freebox Révolution mourra-t-elle un jour ? Pour l’instant, Free semble tout faire pour prolonger son impressionnante longévité. Malgré son lancement en 2010 et sa fiche technique de plus en plus obsolète (Wi-Fi 4 en 2,4 GHz et Wi-Fi 5 en 5 GHz), la Freebox Révolution continue d’être chouchoutée par l’opérateur. Free a récemment relancé son offre Freebox Révolution Light à 19,99 euros par mois pendant 1 an et déploie régulièrement des mises à jour sur son décodeur télé, pour lui ajouter des nouveautés.

Après TF1+ et Apple TV+ en 2024, un autre service que plus personne n’attendait débarque sur Freebox Révolution : Disney+. L’opérateur annonce dans un communiqué envoyé le 3 juillet 2025 que sa box la plus ancienne intègre désormais l’application de streaming. Bonus : ses abonnés ont le droit à 6 mois gratuits.

Mettre à jour une box de 2010 : chapeau Free. // Source : Free

Qui peut faire mieux que la Freebox Révolution ?

5 ans après son lancement en France, Disney+ débarque sur Freebox Révolution. Une grande surprise pour les abonnés de la célèbre box, puisque Free avait indiqué en 2022 que Disney+ n’arriverait jamais sur la Freebox Révolution. L’opérateur citait alors un problème de certification et laissait entendre que ses abonnés devraient trouver un autre moyen d’accéder à Disney+.

Finalement, Free a trouvé un terrain d’entente avec Disney+. Les abonnés Révolution ont même le droit à 6 mois de gratuité à l’offre Standard avec pub, qu’ils peuvent réclamer jusqu’au 30 septembre. Disney+ est accessible depuis l’écran d’accueil ou depuis le canal 132 de la Freebox, après redémarrage du Player TV.

Disney+ est déjà mis en avant sur la page de la Freebox Révolution. // Source : Numerama

En plus de Disney+, la Freebox Révolution supporte Canal+, Max, Netflix, Prime, TF1+ et Apple TV+. De quoi en faire un des décodeurs les plus complets du marché, malgré ses 15 ans d’ancienneté. Free ouvre la porte à son remplacement depuis peu, mais n’est pas totalement prêt à tourner la page.

