[Deal du jour] Le Dyson Hot+Cool Jet Focus est un ventilateur pour l’été et un chauffage pour l’hiver. Une double fonction qui permet de s’en servir toute l’année. Son prix baisse pour les soldes d’été.

Si vous n’avez pas le budget pour installer un climatiseur chez vous, la seule solution pour survivre à la canicule est d’investir dans un bon ventilateur. Il existe des modèles classiques pour une centaine d’euros qui font un bon travail pour brasser de l’air. Un peu plus haut de gamme, les modèles de Dyson sont efficaces, mais aussi plus chers. Les soldes d’été sont donc le bon moment pour en trouver à des prix plus intéressants.

Le chauffage ventilateur Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 est normalement vendu 429 €. Il est proposé pour les soldes d’été sur le site de Dyson au prix de 379 €. Il est aussi disponible au prix de 379 € chez Darty.

C’est quoi, ce chauffage ventilateur de Dyson ?

Ce qui nous intéresse avec le Dyson Hot+Cool Jet Focus en ce mois de juillet, c’est bien sûr sa fonction ventilateur. Que ce soit par temps froid ou dans des périodes plus chaudes, il diffuse uniformément un puissant jet d’air grâce à un flux régulier qui peut chauffer et rafraîchir, avec jusqu’à 186 litres d’air par seconde. En plus du mode Diffused, qui permet de chauffer une pièce, le mode Jet Focus diffuse un jet d’air à la manière d’un ventilateur.

Le Dyson Hot+Coo Jet Focus AM09 est un chauffage et un ventilateur // Source : Dyson

Des fonctionnalités automatiques sont présentes, comme la mesure de la température ambiante d’une pièce, pour réguler la température. Ne vous attendez cependant pas à ce que le mercure chute radicalement. Le Dyson Hot+Cool Jet Focus ne remplace pas une bonne climatisation. Notez que vous pourrez programmer l’arrêt automatique de l’appareil à l’heure de votre choix. Le Hot+Cool peut aussi osciller jusqu’à 70° pour optimiser son flux d’air.

À ce prix, ce ventilateur de Dyson est-il une bonne affaire ?

Moins de 400 € peut sembler encore un peu cher pour un ventilateur, mais sa fonction chauffage en hiver en fait un appareil utile toute l’année. Le Dyson Hot+Cool Jet Focus est aussi un bel objet, qui reprend le design des purificateurs d’air de la marque. Avec son format vertical en forme d’anneau et ses dimensions de 59,5 cm de hauteur, il se fera discret dans votre intérieur. Son poids de 2,68 kg permet de plus de le déplacer facilement d’une pièce à l’autre.

Si vous avez des enfants, sa conception sans pales le rend sûr, mais aussi plus facile à nettoyer. Enfin, une télécommande magnétique incurvée avec les commandes de base est fournie avec l’appareil.

Les points à retenir sur le Dyson Hot+Cool Jet Focus :

Fonctions chauffage et ventilateur

Beau design sans pales

Facilement transportable

