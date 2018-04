Entre Zelda et Mario, les grosses licences commencent à se faire nombreuses sur Nintendo Switch. Si vous venez d'acheter la console hybride de la firme nippone, voici une liste des jeux incontournables ainsi qu'une sélection d'accessoires aussi bien utile dans votre salon que lors de vos déplacements.

La Nintendo Switch est un immense succès pour la firme de Kyoto. Un an après la sortie de la console hybride et plus de 15 millions de machines écoulées plus tard, Big N a tout simplement réussi son pari. À titre de référence, sa grande sœur la Wii U n’a réussi qu’à atteindre les 13 millions de consoles vendues sur toute la durée de sa vie…

Bien que la console puisse être utilisée sur un téléviseur, elle est avant tout nomade et peut s’emporter partout avec soi. Et si la Switch a réussi à convaincre les sceptiques de la première heure, c’est aussi grâce à un catalogue de jeux de qualité où l’on retrouve toutes les licences importantes pour Nintendo comme Zelda ou Mario et ses diverses déclinaisons.

Vous venez d’acquérir la dernière console de Nintendo ? Super : on va vous aider à enrichir votre ludothèque avec des pépites et compléter votre pack avec des accessoires essentiels.

Les jeux solo Les jeux en solo

The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Une aventure extraordinaire

Comment éviter The Legend of Zelda : Breath of the Wild pour ce début de sélection ? Élu meilleur jeu de l’année 2017 à la cérémonie des Game Awards, ce jeu dont le développement a été chapeauté par Eiji Aonuma est tout simplement un must-have.

Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle

Un mélange déjanté

Quand les lapins crétins d’Ubisoft rencontrent la bande de Mario et ses amis, ça donne un cocktail explosif de fun et d’humour. Malgré l’aspect enfantin du soft, Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle est un jeu orienté stratégie à prendre au sérieux avec des mécaniques de gameplay intéressantes.

Super Mario Odyssey

L'odyssée tant attendue

Enfin un jeu Mario digne de ce nom. Celles et ceux qui attendaient de revivre les joies d’un Mario 64 ou d’un Sunshine ne pourront résister. Super Mario Odyssey est un titre exclusif à la Nintendo Switch qui vous donnera le contrôle du célèbre plombier moustachu dans des mondes colorés pour des challenges variés.

Les jeux multi Les jeux en multijoueur

Mario Kart 8 Deluxe

Les fous du volant

Initialement sorti sur Wii U, Mario Kart 8 continue son chemin sur Nintendo Switch dans une version Deluxe. Celle-ci comprend tous les contenus additionnels de l’ancienne édition avec quatre coupes supplémentaires, de nouveaux personnages, le mode 200cc mais aussi du contenu exclusif comme les personnages Ink boy et Ink girl de Splatoon, les différents modes batailles et de nouveaux objets.

Splatoon 2

Eclaboussures garanties

Après le succès du premier opus sur Wii U, Splatoon 2 ne pouvait manquer l’occasion de faire vivre son expérience multijoueur déjantée sur Nintendo Switch. En juillet 2017, le jeu sort de l’ombre et tente de s’imposer sur la scène esport.

Les jeux en précommande Les jeux en précommande

Mario Tennis Aces

Jeu, set et match

Après un Ultra Smash sur Wii U, Mario et ses amis reviennent dans un tout nouveau jeu de tennis avec Mario Tennis Aces. Prenez votre raquette en main pour des échanges de balles intenses avec 15 personnages différents dans des matchs de tennis impitoyables mais toujours aussi fun.

Hyrule Warriors : Definitive Édition

1 contre 100

Hyrule Warriors a tout d’abord tracé son chemin sur Wii U et 3DS avant de se lancer dans une Definitive Edition sur Nintendo Switch. Cette nouvelle version contient donc toutes les cartes, tous les personnages et toutes les missions d’Hyrule Warriors sur Wii U et Hyrule Warriors Legends sur les consoles de la famille Nintendo 3DS, ainsi que tous les contenus téléchargeables d’origine.

Les accessoires mobiles Les accessoires d’extérieur

Chargeur allume-cigare

Utile en voiture

Ce chargeur allume-cigare avec un câble de 1,82 mètre de long avec connecteur ABS pour une meilleure résistance est parfait pour vos futurs voyages en voiture — en passager, s’il vous plaît.

Le connecteur USB-C se branche directement sur le port USB de votre Switch tandis que l’autre extrémité se branche sur la source d’alimentation DC de la voiture (prise allume-cigare).

Batterie externe USB-C

Jamais en panne

La batterie interne de la Nintendo Switch n’est pas le point fort de cette machine. L’autonomie est annoncée à 2h30 environ sur Breath of the Wild, un peu plus si la luminosité n’est pas à son maximum.

Cette batterie de 13 000 mAh est conçue pour les appareils équipés d’un port USB-C, donc parfait pour votre Switch. Elle permet de recharger complètement votre console hybride à deux reprises avec une seule charge.

Support écran Play Stand

Jouer sur toutes les surfaces

Ce support d’écran a été réalisé et fabriqué par Hori, mais est maintenant licencié officiellement par Nintendo. La petite béquille en plastique au dos de la Switch n’est pas très solide, ni très pratique : avec ce support, vous pourrez profiter de votre console hybride en famille lors d’un pique-nique.

Il permet 3 angles de jeu selon votre position et vous permet de recharger votre console tout en jouant.

Pochette de transport Zelda officielle

La protection venue d'Hyrule

Cette pochette de transport à l’effigie du je The Legend of Zelda : Breath of the Wild est cloisonnée et rembourrée afin de protéger votre écran. Vous trouverez également deux boîtes de rangement de jeux qui contiennent chacune 4 emplacements de cartouche.

Valise de transport pour Switch

T'as quoi dans ton sac ?

Cette valise de transport fabriquée par MoKo permet de transporter l’intégralité de vos composants, accessoires et jeux Nintendo Switch pour une trentaine d’euros. Cet étui rigide et durable protège votre console contre les chutes, les égratignures, les bosses, les éclaboussures et la poussière.

Les rainures intérieures retiennent solidement la console, la manette, le chargeur, le dock et d’autres accessoires. La poche intérieure en filet est pratique pour transporter les câbles — vous pourrez également ranger 12 cartouches de jeu.

Les accessoires d'intérieur Les accessoires d’intérieur

Protection d’écran en verre trempé

Dites STOP aux rayures

Même si la Nintendo Switch a la réputation d’être résistante, un écran tactile peut se rayer très facilement. Cette protection ultra-fine est sensible au toucher, grâce à un léger film qui garantit la réactivité des commandes tactiles. À noter que son épaisseur ne bloque pas l’insertion de la console dans le dock.

Ces deux protections d’écran en verre trempé s’appliquent très facilement sans faire de bulles. Elles possèdent un revêtement résistant à l’eau et aux huiles qui préserve votre écran des traces de doigt.

Station de recharge pour 4 Joy-Con

Savoir se reposer

Cette station de recharge de la marque Lioncast est proposée pour moins de 20 euros sur Amazon. Si vous avez acheté une paire de Joy-Con supplémentaire pour jouer en multi sur votre Switch, il vous sera nécessaire d’acheter une station de recharge pour assurer un bon roulement.

Cette station possède une base solide avec un fond en mousse pour un maintien stable sur tout type de surface. Elle permet de recharger 4 Joy-Con en simultané. Une LED située en haut de la base indique si la manette a atteint la charge pleine.

La manette Pro

Idéale pour les pr0g4m3rs

La manette Pro pour Nintendo Switch à été conçue pour un confort optimal lorsque la console est en mode salon, autrement dit branchée à un téléviseur. Possédant la forme d’une manette traditionnelle, la manette Pro se veut ergonomique et confortable ; bref, idéale pour vos longues sessions de jeu.