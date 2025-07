Lecture Zen Résumer l'article

Pour fêter les 10 ans d’Apple Music, le service de streaming lance une rétrospective spéciale appelée « Replay All Time ». Il s’agit d’une playlist avec le top 100 de ses écoutes depuis le lancement d’Apple Music en juin 2015.

Spotify Wrapped peut aller se recoucher : Apple Music lance le « Replay All Time ». Il s’agit d’une playlist qui ne revient pas seulement sur sa dernière année d’écoutes, mais sur les dix dernières années. Apple la propose depuis le 30 juin 2025, date anniversaire du service lancé en complément d’iTunes le 30 juin 2015.

Tous les abonnés Apple Music peuvent accécer au Replay All Time, même s’ils ne sont pas inscrits depuis 2015. La playlist contient le top 100 de ses morceaux les plus écoutés, que l’on peut ensuite ajouter à sa bibliothèque. Il n’y a malheureusement pas de statistiques détaillées sur son classement des artistes, des genres ou des minutes d’écoute, même s’il reste techniqument possible d’additionner ses Replay des 10 dernières années.

Comment accéder à son Apple Music Replay All Time ?

Depuis un smartphone (iPhone et Android)

Pour accéder à sa playlist « Replay All Time », il faut ouvrir l’application Apple Music. Rendez-vous dans l’onglet Accueil et, normalement, la playlist Replay Votre historique devrait apparaître en haut de l’écran. Vous pouvez ensuite l’ajouter à votre bibliothèque.

Si elle n’apparaît pas, descendez tout en bas de la page d’accueil. Dans la section Replay : votre classement musical, le Replay All Time devrait aussi être proposé.

Sur la page d’accueil d’Apple Music, on trouve le Replay All Time. // Source : Captures Numerama

Depuis un ordinateur ou le web

La logique est la même sur ordinateur : ouvrez Apple Music et rendez-vous sur la page d’accueil. La playlist Replay All Time devrait apparaître tout en haut.

Apple Music Replay All Time sur ordinateur. // Source : Capture Numerama

Apple Music propose son service Replay depuis 2015

Si Apple est assez avare en informations dans son top 100 (il n’y a que le classement des morceaux, aucune autre statistique), Apple Music est un des rares services à proposer des récapitulatifs mensuels à ses abonnés (Deezer l’a suivi récemment). Il est donc possible de retrouver toutes ses écoutes depuis juillet 2015, pour obtenir des statistiques plus précises sur ses habitudes musicales.

Avec iOS 26, Apple va intégrer Replay à l’application Apple Music, dans une vue native. // Source : Captures Numerama

Outre le lancement de ce top 100, Apple célèbre les 10 ans d’Apple Music avec l’ouverture d’un nouveau studio à Los Angeles. L’entreprise prévoit aussi plusieurs émissions spéciales sur ses radios en direct et dévoilera dans les prochains jours le top 500 des morceaux les plus streamés en 10 ans.

