Alors que la saison 4 de The Boys s’est terminée il y a déjà un an, en juillet 2024, la suite se fait attendre. Mais que sait-on déjà de la saison 5, qui conclura la série pour de bon ?

The Boys a toujours été renommée pour sa délicatesse, comparable à celle d’un bulldozer, pour sa parodie féroce des super-héros et pour son amour sans limites pour l’hémoglobine. La saison 4, qui a pris fin en juillet 2024 sur Prime Video, n’a pas fait exception à la règle.

Mais pour connaître le dénouement du duel entre Butcher et Homelander, il faudra patienter encore un long moment. Histoire, date de sortie… Voici tout ce que l’on sait déjà sur la saison 5 de The Boys.

La saison 5 de The Boys sera-t-elle la dernière ?

Oui, The Boys se terminera avec une ultime saison 5. Le créateur de la série, Eric Kripke, l’a révélé avant même la diffusion de la saison 4, début juin 2024.

Il affirmait ainsi sur X (ex-Twitter) que cette conclusion était prévue de longue date : « Cela a toujours été mon plan, je devais juste être évasif sur le sujet, jusqu’à obtenir l’accord final de Vought », plaisantait-il en faisant référence à la marque de super-héros de The Boys. « Je suis surexcité à l’idée d’emmener l’histoire jusqu’à un apogée gore, épique et poisseux. »

#TheBoys Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun! pic.twitter.com/3p7Wt4jGA6 — Eric Kripke (@therealKripke) June 11, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Quand sort la saison 5 de The Boys ?

La saison 5 a déjà été commandée par Prime Video, mais sa date de sortie n’est pas encore connue. Cependant, Eric Kripke a annoncé la fin du tournage grâce à un post Instagram plutôt touchant, publié le 1er juillet 2025.

Il y fait ses adieux à la série qui l’a accompagné pendant plus de 6 ans : « C’est la toute dernière fois que je me trouve sur ce plateau. Il sera très bientôt démoli. C’est doux-amer, mais je ressens surtout de la gratitude. Nous avons le meilleur casting possible, la meilleure équipe, l’histoire la plus fun à écrire et quelque chose qu’il est impossible de prédire : le timing parfait. On attend généralement toute sa carrière pour avoir deux ou trois de ces éléments réunis, si l’on est chanceux. Nous, on a tout eu. À la famille de The Boys : merci, je vous aime tous. Aux fans : merci de regarder la série, j’ai hâte que vous puissiez découvrir le grand final. C’est dans la boîte. »

Compte tenu de ces dates de production et de l’habitude de The Boys d’être diffusée tous les deux ans, nous pouvons aisément parier sur une sortie de la saison 5 à l’été 2026, toujours sur Prime Video.

Combien d’épisodes sont prévus pour la saison 5 de The Boys ?

Comme d’habitude, cette ultime saison devrait se dérouler sur 8 épisodes.

De quoi parlera la saison 5 de The Boys ?

Depuis la saison 4 de The Boys, les scénaristes ne s’embarrassent plus de métaphores subtiles : la série se moque bien de Donald Trump. Le dernier épisode se concluait d’ailleurs sur un « Make America Strong Again », qui évoque évidemment le fameux slogan de campagne du président américain, « Make America Great Again ».

L’affrontement final a déjà commencé, avec cette saison 4 explosive. // Source : Prime Video

Au vu du nouveau mandat de Donald Trump, il y a fort à parier que The Boys s’inspire une fois de plus de l’actualité pour son ultime saison.

Pour cette saison 5, la série devra également résoudre un conflit majeur, qui ne cesse de monter en puissance depuis ses débuts : l’affrontement entre Butcher et Homelander. Considérant que les deux personnages ne cessent de s’enfoncer vers le côté obscur, les frontières restent floues entre le bien et le mal. Alors, qui l’emportera ? Réponse en 2026.

Et le spin-off de The Boys, Gen V ?

La série dérivée, située dans une université dédiée aux super-héros, a aussi été renouvelée, pour une saison 2 par Prime Video. Les personnages de Gen V ont d’ailleurs fait plusieurs apparitions surprises dans la saison 4 de The Boys, laissant présager un rapprochement de plus en plus important entre les deux productions.

Chance Perdomo dans Gen V. // Source : Prime Video

À noter que Gen V a dû reporter le tournage de la saison 2, suite à la mort soudaine de Chance Perdomo, l’un des acteurs principaux de la série. Initialement prévu en mars, le tournage a ainsi finalement débuté en mai 2024. Le personnage incarné par Chance Perdomo n’a pas été recasté, et le scénario a été complètement réécrit.

Le spin-off de The Boys reviendra donc sur nos écrans dès le 17 septembre 2025. Cette saison 2 devrait justement servir de transition parfaite entre les saisons 4 et 5 de la série originale.

Un nouveau spin-off au Mexique ?

Un autre spin-off, The Boys : Mexico, est également en préparation chez Prime Video. Les acteurs Diego Luna (Andor) et Gael García Bernal (Coco) seront les producteurs exécutifs du projet et pourraient rejoindre le casting. Si aucun scénario n’a été dévoilé pour le moment, il y a fort à parier que cette nouvelle série dérivée montrerait l’impact des Supes au-delà des frontières américaines.

Aucune date n’a été annoncée pour le moment, mais Eric Kripke a déjà prévenu auprès d’Entertainment Weekly que le projet en était seulement à ses débuts et que le tournage n’avait même pas encore commencé.

