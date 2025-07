Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Après avoir alimenté pas mal de disputes entre amis, Super Mario Party Jamboree revient sur Switch 2 pour pimenter vos soirées. Voilà où le précommander au meilleur prix.

Si vous aimez les jeux de plateau et les jeux vidéo, vous avez sans doute déjà mis la main sur un Mario Party. Commencée en 1998 et comprenant maintenant dix-huit épisodes, la série de party game éditée par Nintendo a su attiser la flamme de l’amitié, avant de l’éteindre à la fin de chaque partie. La sortie de la Switch 2 est une bonne occasion pour Nintendo de ressortir le dernier titre en date, dans une version enrichie.

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV est prévu pour le 24 juillet 2025 au tarif de 79,99 € sur l’eShop de la Nintendo Switch. Il est disponible en précommande en version physique au prix de 59,90 € sur Amazon.

Le jeu est aussi disponible en précommande en version physique au prix de 59,90 € sur le site de Leclerc.

C’est quoi, ce Mario Party pour Switch 2 ?

Super Mario Party Jamboree est un party game, soit un jeu de société qui comprend des déplacements sur le plateau et des phases de mini-jeux. La formule classique des Mario Party est ici respectée, avec des lancers de dés et plus d’une centaine d’épreuves dans lesquelles les joueuses et les joueurs s’affrontent, si possible dans la bonne humeur. Vous pourrez jouer jusqu’à quatre au sein d’une même partie, en local ou en ligne, et choisir parmi plus d’une vingtaine de personnages issus de l’univers Mario.

Comme dans un jeu de plateau classique, le lancer de dés permet d’avancer du nombre de cases correspondantes. Plusieurs cases proposent des bonus ou malus, ainsi que des mini-jeux dans lesquels vous devrez vous affronter pour remporter de précieux points.

Quelles sont les nouveautés de cette version Switch 2 ?

Cette version pour la Nintendo Switch 2 embarque de nouvelles fonctionnalités dont la fonction Jamboree TV qui donne son titre à cette version Switch 2. Il s’agit d’une présentation à la manière d’une émission de télévision, commentée et agrémentée d’événements spéciaux. Cette extension ajoute de nouveaux modes qui utilisent la souris des Joy-Con, le microphone et une caméra USB-C compatible. Cette dernière permet aux joueuses et aux joueurs d’apparaître en jeu et d’utiliser les commandes par mouvement du corps entier dans une sélection de mini-jeux compatibles.

Cette version Switch 2 de Super Mario Party Jamboree est d’ailleurs compatible avec GameShare en multijoueur local. Enfin, la résolution du jeu est en WQHD (1440p) en mode téléviseur et Full HD (1080p) en mode sur table ou portable. Si vous possédez la version originale sur Switch 1, une mise à niveau vers l’édition enrichie est proposée au tarif de 20 €.

Les points à retenir sur Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV :

Jamboree TV et sa vingtaine de mini-jeux en plus

Votre tête dans un jeu Mario

20 € pour la màj si vous le possédez sur Switch 1

