Sorti de l’esprit fertile de Shinji Mikami, le père des premiers Resident Evil, Dino Crisis était une tentative de surfer sur le succès du célèbre jeu de zombies, mais cette fois-ci avec des dinosaures. En fêtant les 26 ans du jeu, Capcom ravive l’espoir d’un remake qui tarde à venir.

Sorti en 1999 sur PlayStation, Dino Crisis s’inscrit dans l’âge d’or des survival-horror, commencé par Capcom sur la console de Sony avec la série des Resident Evil en 1996. L’éditeur connaît déjà un immense succès et cherche à renouveler la formule gagnante. C’est Shinji Mikami, en plein dans la production de Resident Evil 2, qui propose un jeu de science-fiction où les zombies laissent place à des dinosaures. Avec son gameplay nerveux, son atmosphère oppressante et ses dinosaures, Dino Crisis séduit rapidement les joueuses et les joueurs. Il faut dire que les gros reptiles sont dans leur meilleure décennie, en raison du triomphe des films Jurassic Park et de l’attrait du public pour les grosses bestioles.

Dino Criris est en toute logique un succès, avec plus de deux millions d’exemplaires vendus, et devient ainsi l’un des titres cultes de la fin de vie de la PlayStation. Après les résultats du premier opus, Capcom lance rapidement une suite en 2000 sur PS1. Plus orientée action que survival-horror, Dino Crisis 2 est bien accueilli, mais perd pas mal de fans en s’éloignant de l’ADN du premier épisode. En 2003 sort Dino Crisis 3 exclusivement sur Xbox. Il met fin à la saga, la faute à un accueil très mitigé.

La licence qui refuse de s’éteindre

C’est avec une illustration emblématique du premier jeu et un court message que Capcom célèbre les 26 ans de la licence — via un message publié sur X le 1er juillet 2025. Bien qu’il n’y ait aucune annonce accompagnant la publication, elle a suffi à enthousiasmer les fans, remplis d’espoir à l’idée que la franchise renaisse de ses cendres sous la forme d’un remake, d’une remasterisation ou d’une suite. Il faut dire que Capcom a su montrer sa maîtrise, ainsi que son appétit, pour les remakes, avec les refontes de Resident Evil 2, 3 et 4. Sans oublier le reboot Onimusha: Way of Sword dont la sortie est prévue en 2026.

Alors que Nightdive Studios vient d’annoncer la ressortie pour le 31 octobre 2025 de la trilogie Turok, le jeu de dinosaures qui a fait les beaux jours de la Nintendo 64, Capcom tarde à lancer un remake de Dino Crisis. Le retour de la licence est pourtant réclamé, comme le suggère l’engouement à la suite de la publication X de l’éditeur japonais. Dino Crisis a fait de plus son apparition sur le PlayStation Plus en octobre 2024 pour les abonnés Premium, et a connu un joli succès selon le site TrueTrophies.com. Le survival-horror est devenu le quatrième jeu le plus joué de toute la catégorie des classiques.

En 2024, Shinji Mikami déclarait sur le site Eurogamer qu’il n’y avait tout simplement plus de place pour un nouveau Dino Crisis, dans un monde dans lequel les Monster Hunter — également édités par Capcom — existent. Mais il est toujours bon de rappeler que la nostalgie parle souvent davantage aux investisseurs qu’aux créateurs.

