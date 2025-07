Lecture Zen Résumer l'article

Alors que le célèbre drama coréen vient de toucher à sa fin sur Netflix, avec une conclusion assez improbable, vous n’avez peut-être qu’une envie : replonger dans un univers similaire à celui de Squid Game. Voici donc 5 séries qui devraient vous plaire, à dévorer en streaming.

Quatre ans après avoir envahi le monde, en devenant un véritable phénomène au passage, Squid Game vient de tirer sa révérence, avec une ultime saison 3, disponible depuis le 27 juin 2025 sur Netflix.

Un dénouement franchement décevant, qui laisse la porte ouverte à plusieurs spin-offs et qui aurait même pu être complètement différent, selon son créateur, Hwang Dong-hyuk. Pour continuer sur votre lancée, après avoir terminé l’une des séries les plus populaires du catalogue Netflix, voici donc 5 séries comme Squid Game, à découvrir en streaming.

Pour aller plus loin Le créateur de Squid Game compare certains de ses personnages à Elon Musk

Alice in Borderland sur Netflix

Squid Game et Alice in Borderland sont souvent comparées, même si la première est coréenne et que la seconde est japonaise. Elles ont un principe commun : tirant leur source de Battle Royale (le roman de 1999, puis le film), elles sont des survivals dans lesquels les jeux sont mortels.

Dans Alice in Borderland, un adolescent fan de jeux vidéo est projeté avec ses amis dans un Tokyo alternatif, qui semble au début totalement désertique. Ils découvrent finalement que la ville est en proie à des jeux qu’il faut absolument gagner pour rester en vie. Une série japonaise dystopique particulièrement violente, plus encore que Squid Game, c’est dire. Et bonne nouvelle : la saison 3 arrive très bientôt sur Netflix.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

The 8 Show sur Netflix

À sa sortie, The 8 Show était immédiatement décrit comme une version un peu plus sociologique de Squid Game, tant les deux séries coréennes ont des points communs dans leur dénonciation du capitalisme et du divertissement extrême.

Huit candidats, huit étages, et une somme d’argent qui augmente à mesure que les heures avancent… Que se cache-t-il derrière ce jeu étrange ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Celebrity sur Netflix

Envie de revoir Park Gyu-young, celle qui interprète No-eul dans les saisons 2 et 3 de Squid Game ? Cela tombe bien : Celebrity aussi se penche sur un monde brutal de faux-semblants, celui de la célébrité sur les réseaux sociaux, celui de la gloire, celui du pouvoir.

Car Seo A Ri accède à la notoriété du jour au lendemain, en tant que nouvelle influenceuse, et se retrouve confrontée à des dilemmes moraux qu’elle provoque parfois elle-même. Une série plus sombre qu’il n’y paraît.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

3% sur Netflix

Cette série dystopique brésilienne de 2016 est assez peu connue, une sorte de petite pépite cachée. Elle dispose pourtant d’une histoire complète sur quatre saisons, devenant l’une des meilleures séries de science-fiction du catalogue Netflix.

Dans le futur dystopique de 3%, le monde est divisé entre les pauvres, vivants dans des sortes de bidonvilles, sur une terre aride, et les riches, vivant dans le luxe d’une île. Pour accéder à la strate richesse, des jeux sont organisés. Seuls 3% des compétiteurs accéderont au statut supérieur, en remportant différentes épreuves périlleuses.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le Jeu de la Mort (Death’s Game) sur Prime Video

Un jeu imaginé par la mort elle-même, personnifiée. Accablé par les pressions sociales et économiques du pays, Choi Yi Jae décide de mettre fin à ses jours. Mais Death — la mort — se sent insultée par ce mépris pour l’acte de mourir. Elle lui impose donc de revivre la mort dans 13 autres vies.

À chaque fois, il incarne le corps de quelqu’un sur le point de mourir. À l’issue de ces 13 vies, il ira en enfer ; mais s’il échappe à la mort dans l’une d’elles, Death lui offrira de vivre cette existence jusqu’au bout. Comment s’en sortira-t-il ? Le Jeu de la Mort, drama coréen rempli d’action, a eu un grand succès critique dès sa sortie sur Prime Video, en 2024.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour aller plus loin Voici les meilleures séries à voir sur Netflix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama