Lecture Zen Résumer l'article

L’E3 n’existe plus, mais on peut toujours compter sur le Summer Game Fest pour faire le plein d’actualités sur le jeu vidéo avant l’été. La conférence est prévue ce vendredi 6 juin à partir de 23h.

Le Summer Game Fest, événement qui remplace l’E3, est de retour en 2025. Ces prochains jours, on va pouvoir assister à une palanquée de conférences pour découvrir le futur du jeu vidéo, que ce soit à court, moyen ou long terme. On espère que le spectacle sera meilleur que le State of Play de mercredi, concocté par PlayStation.

Comment suivre la conférence Summer Game Fest 2025 ?

Horaire américain oblige, il faudra veiller un peu tard pour regarder la conférence du Summer Game Fest 2025. Le show démarrera à 23h. Prévoyez deux heures devant vous. Heureusement que c’est le week-end…

Quand ? Le vendredi 6 juin, à 23h, heure française.

Le vendredi 6 juin, à 23h, heure française. Où ? Ici, sur Twitch ou sur YouTube.

Ici, sur Twitch ou sur YouTube. Quoi ? La grande conférence estivale des jeux vidéo.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Que peut-on attendre du Summer Game Fest ?

Après un State of Play ultra-décevant, alors qu’on nous promettait monts et merveilles, on espère que Geoff Keighley a prévu de belles choses pour la cérémonie d’ouverture de son Summer Game Fest 2025. L’an dernier, il avait douché quelques espoirs en appelant à revoir nos attentes. On prie pour que le programme soit copieux et plaisant.

Tout ce qu’on pressentait pour le State of Play, et qui n’a pas été dévoilé, peut être remis ici. Verra-t-on Resident Evil 9 du côté de Capcom ? C’est fort possible. Découvrira-t-on un teaser du troisième et dernier opus de la trilogie Final Fantasy VII ? Ce serait un grand moment.

Tout juste sait-on que la liste des partenaires est longue comme le bras, ce qui ne veut pas dire qu’ils auront tous quelque chose à montrer. On rappelle aussi que Microsoft tient sa propre conférence Xbox, dimanche soir (contrairement à Ubisoft, qui fait l’impasse). La firme de Redmond va donc se réserver ses meilleures cartouches.

Death Stranding 2: On the Beach sera sans doute là // Source : Sony Interactive Entertainment

On imagine par ailleurs que Geoff Keighley aura quelques mots pour Nintendo, puisque la firme nippone vient tout juste de lancer la Switch 2. Ce n’est pas tous les jours qu’une nouvelle console — très attendue en prime — sort, et le hasard de calendrier fait bien les choses, avec un choc des événements.

Ce que l’on va voir : plein de jeux vidéo.

Ce que l’on aimerait bien voir : le retour d’une licence adorée et que personne n’attendait.

Ce que l’on aimerait bien voir, mais n’arrivera jamais : du gameplay pour GTA 6.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama