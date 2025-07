Lecture Zen Résumer l'article

Considéré comme l’une des pierres angulaires du cyberpunk, genre majeur de la science-fiction, le roman Neuromancien arrive bientôt en série sur Apple TV+. Voici les principaux points à retenir de cette adaptation du chef-d’œuvre de William Gibson.

« Le ciel au-dessus du port avait la couleur d’une télévision allumée sur une chaîne défunte. »

Vous avez certainement reconnu cet incipit si vous êtes fan de science-fiction : ce sont les premiers mots de Neuromancien, le fameux roman de William Gibson paru en 1984 et qui est reconnu aujourd’hui comme l’œuvre fondatrice du mouvement cyberpunk.

Mais 40 ans plus tard, c’est à la télévision, mais sur un site de streaming loin d’être défunt, Apple TV+, que Neuromancien va avoir droit à un nouveau développement. Comme cela avait été annoncé début 2024, l’ouvrage doit faire l’objet d’une adaptation télévisée, sous l’égide d’Apple qui proposera prochainement la série sur son service de streaming.

La production ayant démarré, voici l’état des lieux.

Quelle sera l’histoire de Neuromancien (Neuromancer) ?

Le synopsis, relayé par Variety début 2024, indique que l’on « suivra Case, un super-hacker de haut niveau, qui se retrouve plongé dans un réseau d’espionnage numérique et de crimes à enjeux élevés avec sa partenaire Molly, une tueuse à gages aux yeux miroirs, qui cherche à braquer une dynastie d’entreprises aux secrets inconnus ».

Qui sera au casting de Neuromancien ? Et pour quel rôle ?

Acteur / actrice Rôle Callum Turner Henry Dorsett Case Briana Middleton Molly Millions Mark Strong Armitage / Colonel Willis Corto Clémence Poésy Marie-France Tessier / Lady 3Jane Joseph Lee Hideo Marc Menchaca Dixie Flatline Dane DeHaan Peter Riviera

Combien d’épisodes comptera la série ?

Il y aura 10 épisodes.

Qui réalise ?

L’adaptation est pilotée par Graham Roland qui a déjà écrit pour plusieurs séries de SF (Lost, Fringe, Almost Human) et a participé à la création de la série Jack Ryan et Dark Winds, et J. D. Dillard (The Outsider, The Twilight Zone, Utopia). Ce dernier va assurer la réalisation du premier épisode, tandis que Graham Roland aura la casquette de showrunner.

Où en est le tournage ?

Dans une vidéo partagée le 1er juillet 2025, Apple a fait savoir que le tournage est désormais en cours.

Cependant, la presse rapportait que la production a commencé en réalité dès le début de l’année 2025 (et avant pour la pré-production), notamment au Japon — puisque l’intrigue se déploie dans le pays du Soleil levant, contrée aux aspects parfois ultra-futuristes.

Y a-t-il une bande-annonce de Neuromancer ?

Non. Cependant, Apple a sorti un mini-clip pour accompagner l’annonce de la production de la série, qui montre un intérieur, celui du bar Chatsubo, en train de s’éclairer progressivement…

Où voir Neuromancien en streaming ?

La série sera diffusée sur Apple TV+.

Quand sort Neuromancien sur Apple TV+ ?

Aucune date n’est pour l’heure officialisée. En raison du tournage en cours, il ne faut pas espérer une sortie avant au moins 2026, notamment en raison de toute la post-production qu’il faudra également assurer.

Une œuvre fondatrice du cyberpunk

Source : Au diable vauvert

Neuromancien est considéré comme l’une des pierres majeures ayant fait émerger le mouvement cyberpunk, avec le roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? de Philip K. Dick (1968), qui inspirera au cinéma plus tard Blade Runner (1982), film devenu culte, à l’esthétique particulière qui marquera l’imagerie cyberpunk.

Dans Neuromancien, on retrouve toutes les caractéristiques du cyberpunk : un monde futuriste et dystopique tenu par un capitalisme technologique effréné, du transhumanisme à foison (des augmentations cybernétiques) et des drogues de synthèse à tous les coins de rue. L’ouvrage est aussi l’un des premiers à décrire un « cyberespace », un monde de réalité virtuelle aujourd’hui surnommé métavers. On l’appelait alors « Matrice ».

En France, le livre a été réédité en 2020 chez Au diable vauvert, dans une nouvelle traduction de Laurent Queyssi.

Ce roman culte a en tout cas permis à William Gibson d’être largement reconnu comme l’un des pères fondateurs du genre. L’auteur a par la suite continué à écrire, notamment avec la série Périphériques, dont un premier tome est paru en 2014 (2020 en France) et un deuxième tome en 2020 (2021 en France).

Un défi pour la série ?

Dans les années 80, alors que le cyberpunk était encore balbutiant, un récit comme Neuromancien était forcément novateur. Il a contribué à faire naître tout un style de SF, qui s’est depuis largement répandu dans la pop-culture. Il suffit de voir, par exemple, l’existence d’un jeu vidéo comme Cyberpunk 2077, ou la récente suite de Blade Runner 2049.

Est-ce que ce sera un challenge pour l’équipe ? Peut-être. Bien évidemment, en quelques dizaines d’années, le cyberpunk s’est propagé dans les films, les séries, la littérature, les bandes dessinées et les jeux vidéo. On peut se dire qu’on a fait le tour de la question et qu’il est moins évident de prendre le public par surprise ou de se montrer original et inventif.

Mais on peut aussi penser que ce retour aux sources, avec une œuvre qui date quelque peu, peut porter une perspective intéressante sur l’évolution de notre monde — à partir de la perception qu’en avait la science-fiction dans les années 1980. Et puis, c’est parfois dans les vieux pots que l’on fait les meilleures soupes.

