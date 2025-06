Lecture Zen Résumer l'article

C’est lors du State of Play de ce 4 juin 2025 que Square Enix a officialisé la remasterisation de Final Fantasy Tactics, dans une bande-annonce colorée qui sent bon la nostalgie. Longtemps lié à une rumeur, le titre culte sorti initialement en 1997 sur PlayStation a donc bien droit à son lifting, intitulé Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, et prévu pour le 30 septembre 2025 sur consoles et PC.

Sorti initialement en 1997 sur la première PlayStation au Japon, puis un an plus tard en Amérique du Nord, Final Fantasy Tactics a marqué les esprits par son scénario fouillé, sa profondeur stratégique et son système de classes varié. Comme de coutume dans les années 90, l’Europe est passée à côté de ce grand titre (coucou Chrono Cross). Pour y jouer en France en toute légalité, il faudra attendre 2007 pour que Square Enix réédite le jeu sous le nom de Final Fantasy Tactics: The War of the Lions, sur la PSP de Sony. La remasterisation, annoncée lors du State of Play de Sony diffusé le 4 juin, est donc une excellente nouvelle.

Cet épisode Tactics est conçu par Yasumi Matsuno, scénariste et game designer chez Square, à l’origine de l’excellent Vagrant Story, sorti en fin de vie de la PS1, et plus tard de Final Fantasy XII. Si Final Fantasy Tactics s’est imposé comme une référence du RPG tactique, c’est grâce à Yasumi Matsuno. Il a puisé son inspiration dans l’état du Japon au moment de la création du jeu. À la fin des années 1990, le pays sort en effet de l’éclatement de la bulle économique et voit naître une montée des inégalités sociales. C’est dans ce climat d’incertitude que Yasumi Matsuno, passionné de géopolitique et d’histoire, conçoit Final Fantasy Tactics.

Pourquoi faut-il absolument jouer à FF Tactics aujourd’hui ?

Le jeu, qui mêle intrigues politiques, luttes des classes et dilemmes moraux, n’a rien perdu de son mordant et fait toujours écho aujourd’hui. Dans le royaume fictif d’Ivalice, où un conflit baptisé « la Guerre des Lions » éclate entre deux familles de nobles, deux personnages, Ramza Beoulve, le protagoniste principal, et Delita Hyral, ami d’enfance du héros, prendront part, à leur manière, à l’Histoire du royaume.

Le cœur de Final Fantasy Tactics réside aussi dans son système de combat tactique au tour par tour, avec vue sur une grille isométrique en 3D. Les combats se déroulent sur des terrains en relief, où vous devrez penser chaque action avec précision. Un système de jobs vous laisse choisir parmi une multitude de classes, chevalier — moine, ninja, et bien d’autres –, afin de jouer selon vos préférences.

Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles // Source : Square-Enix

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles inclut la version classique et la version revisitée, selon la volonté des développeurs d’origine. Cette dernière offre un meilleur confort de jeu, et dispose de graphismes améliorés ainsi que d’un doublage intégral en japonais et en anglais. Le système et l’interface de combat ont été mis à jour pour une expérience dite plus intuitive. D’autres fonctionnalités de confort ont été ajoutées, comme la possibilité d’accélérer les combats, de sauvegarder en combat, ou de changer la difficulté du jeu à la volée. Les plus nostalgiques pourront lancer la version classique du jeu, avec la traduction française de War of the Lions. Le jeu est prévu pour le 30 septembre 2025 sur consoles et PC.

