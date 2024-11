Lecture Zen Résumer l'article

Le Black Friday a lieu le 29 novembre, mais les enseignes dégainent déjà leurs premières offres. Parmi elles, la Fnac, Boulanger, Darty ou encore Cdiscount commencent les hostilités dès aujourd’hui avec des avant-premières Black Friday. On a fait le tri des meilleures offres sur les smartphones, les TV, les PC et bien d’autres produits tech (mais pas que) dans ce guide.

D’année en année, l’événement commercial du Black Friday s’étend de plus en plus. Initialement prévu le 29 novembre, juste après Thanksgiving, il démarre désormais bien avant cette date. Dès le lundi 4 novembre, les premiers e-commerçants lancent des offres estampillées « avant-première Black Friday ». Il y a peu à parier que les promotions de la Black Week, à partir du 18 novembre, ou celles du Black Friday le 29 seront meilleures. Autant profiter dès maintenant de certaines offres intéressantes.

Notre sélection des avant-premières Black Friday 2024 : le récap

Les meilleures offres des avant-premières du Black Friday

Tout au long du mois de novembre et jusqu’au Black Friday, nous mettons régulièrement à jour nos guides. Cependant, il se peut que certaines offres soient victimes de leur succès et expirent rapidement. Lorsque c’est possible, nous les remplaçons par des offres équivalentes ; sinon, elles sont retirées de nos recommandations.

Le nouveau Samsung Galaxy S24 FE passe à 609 € pour la Samsung Week

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Numerama

Les points à retenir sur cette offre : – 140 €

Possibilité d’ajouter une offre de prise boostée à 70 €

Smartphone haut de gamme taillé pour l’IA

Le Galaxy S24 FE est proposé à 609 € au lieu de 749 € sur le site de Samsung grâce au code SAMSUNG10 (-10 € tous les 100 € d’achat). En plus, vous pouvez obtenir 70 € remboursés après achat et bénéficier d’un bonus de reprise de 70 € si vous échangez un ancien appareil.

Sortie en septembre dernier, le modèle reprend le design épuré de la gamme S24 avec des bordures encore plus fines (1,99 mm), offrant un grand écran OLED de 6,7 pouces. Avec une luminosité de 1 990 nits, l’écran est particulièrement adapté pour une utilisation en extérieur. Sa batterie de 4 700 mAh garantit une bonne autonomie, parfaite pour une utilisation prolongée sans avoir à recharger en cours de journée. Niveau performances, le Galaxy S24 FE est équipé de la puce Exynos 2400, optimisée pour l’IA.

Cette configuration permet de profiter de Galaxy AI et ses nombreuses fonctionnalités avancées comme la traduction en direct des appels, la synthèse des notes, le résumé des pages web, ou encore la retouche photo automatisée. Côté photo, le Galaxy S24 FE conserve un capteur principal de 50 Mpx, avec des capteurs secondaires de 12 Mpx et 8 Mpx. Bien qu’un peu moins performants que ceux du S24, ils sont boostés par l’IA ProVisual, qui améliore les détails en basse lumière et ajuste les couleurs pour des photos naturelles et équilibrées.

La PS5 est en promotion pour les avant-premières du Black Friday

PS5 avant-premières Black Friday // Source : Numerama

Les points à retenir sur cette offre : Réduction de 66 €

Modèles slim avec lecteur CD

Autonomie jusqu’à une heure

Avec la récente sortie de la PS5 Pro et l’arrivée des premières offres Black Friday, les jours où l’on payait une PS5 au double de son prix à cause des pénuries semblent bien loin. Actuellement, la console de Sony avec lecteur CD est disponible à 483 € sur Amazon, soit quasiment le même prix que l’édition numérique.

Pour ce prix, vous accédez à la meilleure console de salon next-gen du marché sur le plan rapport qualité-prix. Ce modèle slim, lancé en 2023, intègre un stockage de 825 Go, suffisant pour profiter pleinement des titres AAA et des exclusivités PS5. Ce volume convient à la plupart des joueurs, mais les plus avides, possédant une large bibliothèque de jeux, pourront envisager l’ajout d’un SSD supplémentaire pour plus de flexibilité.

Le Dyson V15 detect fluffy perd 200 € pour les avant-premières du Black Friday

Dyson V15 detect fluffy // Source : Dyson

Les points à retenir sur cette offre : – 200 €

Brosse opitque Fluffy avec laser pour révéler la poussière

Autonomie jusqu’à une heure

Dyson propose actuellement son V15 Detect Fluffy à 599 € au lieu de 799 € – une belle affaire pour un aspirateur balai ultra complet. Ce modèle inclut la fameuse brosse optique Fluffy, équipée d’un laser qui permet de voir ce que l’on aspire. La poussière et les poils invisibles à l’œil nu ne passent plus inaperçus, un vrai atout pour les sols durs.

En plus de cette brosse, le V15 Detect Fluffy est livré avec un ensemble d’accessoires bien pensé : brosse matelas, mini-brosse auto-démêlante (idéale pour les poils d’animaux), brosse douce pour les surfaces fragiles, long suceur pour les recoins, sans oublier le clip de rangement et la station murale de chargement.

Côté performances, cet aspirateur adapte automatiquement sa puissance d’aspiration selon le type de surface, ce qui le rend particulièrement efficace sur tapis et moquettes. En termes d’autonomie, il tient environ 15 minutes en mode Boost pour un nettoyage en profondeur, 30 minutes en mode Auto, et jusqu’à une heure en mode Éco pour les zones moins encrassées.

Cowboy n’attend pas le Black Friday pour retirer 1 000 € au prix de ses vélos électriques

Cruiser ST // Source : Cowboy

La marque Cowboy, bien connue pour ses vélos électriques haut de gamme au design minimaliste, anticipe le Black Friday en appliquant une réduction de 1 000 € sur tous ses modèles. Spécialisée dans les VAE connectés, Cowboy offre des modèles fiables avec de la technologie embarquée comme le GPS intégré et un mode de conduite intelligent, parfait pour les déplacements urbains.

Les finitions de ces vélos sont premium et la qualité de fabrication au rendez-vous, mais cela se fait ressentir sur le poids du vélo. Comptez plus d’une vingtaine de kilos environ pour chaque modèle de la marque.

Le TV OLED Sony XR55A80L perd plus de 500 €

TV OLED Sony XR55A80L // Source : Numerama

Les points à retenir sur cette offre : – 509 €

Dalle OLED

Bonne option pour le gaming

Actuellement à 1 490 € au lieu de 1 999 €, le Sony XR55A80L est un bon choix pendant les avant-premières du Black Friday pour ceux qui recherchent une belle qualité d’image et une expérience cinéma à la maison. Avec son écran OLED de 55 pouces, il délivre des noirs profonds et des couleurs éclatantes en 4K. Autant dire que c’est idéal pour regarder vos films et séries préférés sur les plateformes de streamingsVOD par exemple. Et pour les amateurs de jeux vidéo, le rafraîchissement est très fluide, puisqu’il monte jusqu’à 120 Hz – ce qui le rend particulièrement adapté pour les FPS. Les deux ports HDMI 2.1 sont également un plus pour brancher des consoles next-gen, comme une PS5 ou une Xbox.

Côté son, Sony a pensé à l’Acoustic Surface : le son sort directement de l’écran, suivant l’action pour un effet « cinéma ». C’est réussi, même si l’ajout d’une barre de son ne serait pas de trop pour une immersion encore plus complète. On y retrouve aussi toutes les fonctions smart essentielles, avec Google TV, Airplay et Chromecast.

Le MacBook Air M3 15″ est à 1 629 € pour l’avant-première du Black Friday

MacBook Air M3 // Source : Numerama

Les points à retenir sur cette offre : – 200 €

Meilleur MacBook Air

Version 15″

Alors que le MacBook Pro M4 vient tout juste d’être officialisé, cela profite déjà à certains modèles de la gamme durant ces avant-premières Black Friday. Le MacBook Air M3 en version 15 pouces, disponible à 1 629 € au lieu de 1 829 €, est une version améliorée du très apprécié M2. Il embarque la puce M3 (gravée en 3 nm), qui surpasse en performances la M2, offrant une puissance suffisante pour les tâches exigeantes comme le montage vidéo ou l’édition photo. Malgré cela, le MacBook Air reste silencieux grâce à son refroidissement passif (sans ventilateurs) et garde une autonomie impressionnante, jusqu’à deux jours en usage modéré.

Niveau connectivité, ce modèle introduit le Wi-Fi 6E, garantissant des débits plus rapides et une meilleure stabilité de connexion, parfait pour les utilisateurs de services cloud ou de streaming. Cependant, il est regrettable qu’Apple limite toujours la configuration de base à 8 Go de RAM, ce qui peut vite se révéler insuffisant pour un usage intensif ou multitâche.

Le pack smartphone Galaxy A35 + Galaxy Fit 3 est remisé de 50 €

Galaxy A35 + Galaxy Fit 3 // Source : Numerama

Les points à retenir sur cette offre : Permet d’économier environ 60 € (le prix du Galaxy Fit 3)

Bon smartphone d’entrée de gamme

Bracelet efficace pour le suivi santé

Pour ceux qui cherchent un combo smartphone + bracelet connecté à prix accessible, le Galaxy A35 et le Galaxy Fit 3 sont désormais disponibles en pack à 349 € au lieu de 399 € chez Boulanger.

Le Galaxy A35 offre un bel écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une fluidité de 120 Hz, idéal pour naviguer et regarder des vidéos. Avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible jusqu’à 1 To), il s’avère largement performant pour la plupart des usages quotidiens. En photo, il mise sur un grand-angle de 50 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 Mpx, et un objectif macro de 5 Mpx – ce dernier restant assez limité en utilité, tout comme le capteur ultra grand-angle. La charge rapide plafonne à 25 W, un point à noter pour ceux qui recherchent une recharge express.

Un mot sur le bracelet connecté Galaxy Fit 3 : il fait partie des rares à avoir un aussi grand écran avec 1,6 pouce mesuré – une taille le rapprochant presque d’une montre connectée. Il s’avère particulièrement pratique pour les fonctions de santé. Il mesure la fréquence cardiaque, suivi du sommeil et SpO2. Il propose même la détection de chute et l’envoi d’un SOS en cas d’urgence. Avec une autonomie annoncée de 13 jours, il peut être porté sans souci au quotidien, même sous l’eau jusqu’à 50 mètres grâce à sa résistance 5ATM.

La trottinette Segway NINEBOT E2 Plus II passe à 249 €

Segway NINEBOT E2 Plus II // Source : Numerama

Les points à retenir sur cette offre : 50 € de réduction

Pratique en ville avec ces 25 km d’autonomie

Connectivité bluetooth

Avec son prix qui tombe à 249 € pendant les avant-premières du Black Friday (au lieu de 299 €), la Segway Ninebot E2 Plus II est une option intéressante pour ceux qui cherchent une trottinette pratique et performante pour se déplacer en ville. Son moteur de 500 W permet d’atteindre 25 km/h, avec une autonomie jusqu’à 25 km, parfait pour les trajets quotidiens. Les pneus alvéolés et la suspension avant à ressorts absorbent bien les chocs, ce qui la rend agréable à conduire même sur des routes un peu chaotiques.

Elle est aussi facile à plier, même si ses 16,8 kg peuvent devenir un peu lourds pour ceux qui doivent la porter régulièrement. Côté sécurité, tout est pensé : freins électroniques et à tambour, clignotants, feu stop arrière. Le petit plus ? La connectivité Bluetooth, qui transforme votre smartphone en tableau de bord pour suivre l’autonomie, la distance parcourue ou ajuster les paramètres de conduite.

Le drone DJI Air 3 passe sous les 1000 € pour l’avant-première du Black Friday

DJI Air 3 Fly More Combo // Source : Numerama

Les points à retenir sur cette offre : 210 € de réduction

Qualité d’image équivalente en 24 et 70 mm

Transmission en temps réel avec 04 sous 20km

Disponible à 999 € au lieu de 1 209 € pendant les avant-premières du Black Friday, le DJI Air 3 est un drone puissant et pliable, parfait pour les amateurs de prises de vue aériennes. Doté d’une double caméra 48 MP (grand-angle et télé 3x), il capture des photos détaillées et filme en 4K HD.

Avec jusqu’à 46 minutes d’autonomie, il vous permet de réaliser des sessions prolongées sans avoir besoin de recharger constamment. La détection d’obstacles omnidirectionnelle renforce la sécurité du vol, même pour les débutants.

Grâce à la nouvelle transmission vidéo O4, vous bénéficiez d’un retour vidéo fluide et stable jusqu’à 20 km de distance. Les modes automatisés comme MasterShots et Waypoint rendent la capture créative accessible, en planifiant des séquences ou en effectuant des mouvements de caméra complexes.

Pour vous faire une meilleure idée des performances du drone, consultez le test complet du DJI Air 3 réalisé par nos confrères de chez Frandroid.

La Samsung Galaxy Tab A9+ à 149,99 € au lieu de 259,99 €

Samsung Galaxy Tab A9+ // Source : Numerama

Les points à retenir sur cette offre : 110 € de réduction

Bel écran pour le prix

Idéal pour jouer, regarder desvidéos ou encore surfer sur le web

Actuellement proposée à 149,99 € au lieu de 259,99 €, la Samsung Galaxy Tab A9+ offre un bon rapport qualité-prix pour ceux qui cherchent une tablette polyvalente et familiale.

Avec son écran LCD de 11 pouces et une résolution de 1920 x 1200 pixels, elle offre une expérience visuelle fluide grâce à un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alimentée par un processeur Qualcomm SM6375, la tablette embarque 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage (extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD). Côté autonomie, la batterie de 7 040 mAh assure plusieurs heures d’utilisation. Niveau connectivité, elle est équipée de Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, et d’un port USB-C.

L’enceinte JBL Charge 4 à moins de 100 €

JBL Charge 4 // Source : Numerama

Les points à retenir sur cette offre : 70 € de réduction

Bonne basses

Étanche IPX7

En promotion à 99 € au lieu de 169 €, la JBL Charge 4 est une enceinte Bluetooth portable qui, bien qu’elle ne soit pas le dernier modèle (prédécesseur de la Charge 5), offre toujours un excellent rapport qualité-prix. Avec ses 30 W RMS, elle délivre un son puissant et des basses solides, particulièrement adapté à du Hip-Hop, Deep House ou encore de la techno. Elle peut se connecter simultanément à deux appareils via Bluetooth 4.2, facilitant l’alternance entre smartphones sans interruption musicale.

Côté autonomie, elle tient jusqu’à 20 heures et dispose d’un port USB pour recharger vos appareils, fonctionnant ainsi comme une Powerbank pour vos déplacements. Étanche avec sa certification IPX7, elle résiste aux éclaboussures et aux immersions temporaires, un plus pour les sorties au bord de l’eau.

Les Sennheiser Momentum True Wireless 4 perd 70 €

Sennheiser Momentum True Wireless // Source : Numerama

Les points à retenir sur cette offre : 70 € de réduction

Grosse autonomie

Qualité sonore au rendez-vous avec son très personalisable via l’app

En promotion à 229 € au lieu de 299 €, les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont une belle option pour les amateurs de son haute qualité. Avec une autonomie pouvant atteindre 7h30 en écoute continue (jusqu’à 30h avec le boîtier), ces écouteurs vous accompagneront sans problème toute la journée. Le mode réduction de bruit active est efficace, rivalisant avec des modèles haut de gamme comme les AirPods Pro 2, et vous pouvez ajuster le niveau de réduction pour un contrôle sonore optimal.

Côté confort, leur design intra-auriculaire offre une excellente isolation passive, et les commandes tactiles facilitent les réglages. Côté connectivité, le Bluetooth aptX assure une transmission audio haute qualité, et les écouteurs sont résistants à la transpiration (norme IP54).

FAQ Black Friday 2024

Quelles sont les dates de début et de fin du Black Friday 2024 ?

Le Black Friday 2024 aura lieu le 29 novembre, mais les promotions commencent dès le début du mois. La « Black Week » se déroulera du 18 au 28 novembre, avec une clôture prévue par le Cyber Monday le 2 décembre.

Pourquoi il y a des promos en avance ?

Les commerçants proposent des promotions anticipées pour capitaliser sur l’attention avant le Black Friday. Ainsi l’évènement s’étend quasiment sur toute la durée du mois de novembre. Cette année, les premières offres intéressantes sont en ligne dès le 4 novembre.

Amazon, Fnac, quels sites font le Black Friday en France ?

En France, les promotions sont disponibles sur Amazon, Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce, Carrefour, E.Leclerc, et d’autres enseignes.

Quand sont les meilleures offres Black Friday ?

Contrairement aux soldes, les meilleures offres du Black Friday sont souvent disponibles dès leur mise en ligne, sans démarque supplémentaire le jour J. Si vous trouvez un bon prix sur un produit peu importe quand, n’hésitez pas à sauter le pas, car il n’est pas garanti que l’offre soit meilleure plus tard. Gardez en tête que les stocks sont limités, donc si une offre intéressante vous passe sous le nez, elle pourrait ne pas réapparaître – même le 29 novembre !

Est-ce que le Black Friday vaut vraiment le coup ?

Globalement, le mois de novembre est idéal pour se lancer dans l’achat de produits tech. Avec les récentes sorties de nouveaux smartphones comme l’iPhone 16 ou la PS5 Pro, certains produits des générations précédentes voient leurs prix ajustés, en plus des promotions liées au Black Friday. C’est donc le moment parfait pour commencer ses achats de Noël, que ce soit pour vous-même ou pour gâter vos proches.

