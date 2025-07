Lecture Zen Résumer l'article

[Précommande] Ghost of Yōtei arrive le 02 octobre 2025. La suite de Ghost of Tsushima est en précommande pour une sortie exclusivement sur PlayStation 5.

Après le succès critique et populaire de Ghost of Tsushima, qui avait transporté les joueurs dans le Japon féodal, Sucker Punch remet le couvert avec, Ghost of Yōtei. Ce nouvel opus plonge les joueurs dans une nouvelle région empreinte de mystères, fidèle à l’esprit du premier jeu, et s’annonce déjà comme un incontournable de la rentrée. Les précommandes sont désormais ouvertes.

Voici où précommander Ghost of Yōtei au meilleur prix

Prévu pour le 2 octobre 2025, Ghost of Yōtei sortira en exclusivité sur PlayStation 5. Le jeu se déroule dans la région de Yōtei, dans une ambiance plus sombre que l’opus précédent. Jin Nakai laisse place à Atsu, la nouvelle héroïne de cet épisode. Pour l’occasion, le système de combat évolue : plus fluide et plus dynamique, il semble aussi plus profond. Les mécaniques de gameplay s’étoffent, elles aussi, autant que le récit, qui fera la part belle à la vengeance.

Les fans du premier épisode ne seront certainement pas dépaysés. Ghost of Yōtei est vendu 79,99 € sur le PlayStation Store. Il est disponible en précommande en version physique au prix de 61,99 € sur le site de Leclerc.

Les fans de Japon féodal auront de quoi faire avec ce nouveau jeu du studio Sucker Punch. Le studio espère renouveler la recette, sans toutefois créer la surprise. Sans changer ce qui a fait le succès du premier épisode, Sucker Punk remet une pièce dans la machine de divertissement de qualité qui conjugue voyage et combats de sabre épiques.

Après Assassin’s Creed Shadows, les amateurs de Japon féodal auront une nouvelle occasion de replonger dans cette époque fascinante grâce à Ghost of Yōtei, le prochain jeu signé Sucker Punch. Fort du succès critique et commercial de leur précédente aventure sur l’île de Tsushima, le studio revient avec une formule affinée, sans chercher à réinventer la roue. Ghost of Yōtei s’annonce comme une nouvelle plongée immersive mêlant paysages envoûtants et combats de sabre épiques, fidèle à l’équilibre entre narration soignée et action chorégraphiée que maîtrise désormais Sucker Punch.

C’est quoi, cette suite de Ghost of Tsushima ?

Ghost of Yōtei se déroule dans le Japon rural du XVIIe siècle, 300 ans après les événements de Ghost of Tsushima. L’histoire du jeu est cette fois centrée sur Atsu, une mercenaire solitaire au lourd passé, dans une quête de vengeance afin de retrouver ceux qui ont tué sa famille des années auparavant. Atsu devra traquer un groupe de six hors-la-loi dans les terres inexplorées d’Ezo.

Jeu en monde ouvert, vous serez amené à explorer les contrées sauvages et autour du mont Yōtei à cheval ou à pied, dans des paysages pittoresques du nord du Japon. Vous traversez des prairies, des toundras enneigées ou encore des champs de fleurs dans ce qui s’annonce un régal pour les yeux.

Ghost of Yōtei // Source : Sony

Bien que favorisant la liberté, le récit contacté par Sucker Punch est au cœur du jeu. Vous serez régulièrement amené à interagir avec divers personnages, mais pourrez aussi parcourir la carte et prendre part à des quêtes secondaires pour permettre à Atsu de gagner en expérience et en compétences.

Ghost of Yōtei // Source : Sony

Prévu pour le 2 octobre 2025 sur PS5, Ghost of Yōtei promet d’être une magnifique immersion dans le Japon féodal, tout comme l’était son successeur, ainsi qu’une magnifique déclaration au cinéma japonais.

