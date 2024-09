Lecture Zen Résumer l'article

Plus colorés que les modèles Pro, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus n’ont jamais été aussi proches des modèles les plus chers. À 969 euros (iPhone 16) et 1 119 euros (iPhone 16 Plus), ils sont sans aucun doute les meilleurs rapports qualité-prix de cette génération, grâce à plusieurs avancées appréciables.

Après des iPhone 15 extrêmement réussis, qui avaient su rehausser le niveau après une gamme iPhone 14 décevante, Apple sort en 2024 des iPhone 16 et iPhone 16 Plus très complets, qui n’ont pas grand-chose à envier aux iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Les nouveaux smartphones « standards » d’Apple récupèrent plusieurs fonctionnalités autrefois réservées aux modèles « Pro », comme le bouton Action, une puce de nouvelle génération ou le mode macro, pour prendre des photos de très près. Ils s’offrent même le luxe de disposer des mêmes nouveautés que le 16 Pro, avec le bouton Camera Control, du Wi-Fi 7 et une compatibilité garantie avec Apple Intelligence (un point important). Apple n’a jamais été aussi généreux avec les propriétaires d’iPhone standards, qui ont jusque-là été habitués à attendre un an ou deux pour bénéficier des plus grandes nouveautés.

La réalité est-elle aussi bonne que la promesse ? Depuis deux semaines, Numerama teste l’iPhone 16 Plus (en rose 😍) et l’iPhone 16 (en noir 😒). Voici notre avis.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

9/10 Apple iPhone 16 969 € sur Amazon 879 € sur Rakuten Marketplace Points forts Les mêmes nouveautés que le 16 Pro

Design réussi et coloré

Compatibilité future avec Apple Intelligence Points faibles Apple Intelligence est bloqué en France

Le bouton Camera Control n’est pas simple à utiliser

Pas de 120 Hz en 2024…

9/10 Apple iPhone 16 Plus 1 119 € sur Cdiscount 1 059 € sur Rakuten Marketplace Points forts Très bonne autonomie (1,5 jour en moyenne)

Design réussi

Les couleurs

Les mêmes nouveautés que le 16 Pro Points faibles Autonomie en baisse par rapport au 15 Plus

Apple Intelligence bloqué en France

Pas de 120 Hz en 2024…

Design : de la couleur, de somptueux écrans et des évolutions bienvenues

Avec ses iPhone Pro, Apple fait le choix de la sobriété depuis plusieurs générations. Les coloris sont généralement des nuances de gris, à quelques rares exceptions (on pense au bleu ciel ou au vert alpin du 13 Pro, qui étaient très beaux).

Les iPhone 16, eux, ont le droit à de superbes couleurs, bien plus vives que sur les iPhone 15. Les modèles Outremer (bleu), Sarcelle (vert) et Rose sont d’immenses réussites, en plus des classiques Blanc et Noir, pour les personnes qui veulent aller au plus simple. Après deux semaines avec un iPhone 16 Plus rose, utiliser un 16 Pro Max couleur sable fait assez mal. Le modèle rose n’a reçu que des compliments de notre entourage.

Les trois couleurs pétillantes des iPhone 16, en plus des plus classiques blanc et noir. // Source : Numerama

Au quotidien, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus sont extrêmement plaisants à utiliser.

Leur revêtement mat est somptueux, leurs bordures en aluminium sont aussi agréables en main que douées pour dissiper la chaleur, tandis que le nouveau design, qui voit la caméra reprendre l’alignement vertical de l’iPhone X, est très réussi. Ils sont les iPhone les plus beaux du moment, peut-être même de l’histoire d’Apple.

L’iPhone 16 Plus en rose est somptueux. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Seul bémol qui revient d’une année sur l’autre : l’absence d’écran ProMotion. Pour mieux fragmenter sa gamme (et convaincre les plus geeks de dépenser plus), Apple réserve le 120 Hz aux iPhone Pro, ce qui limite les iPhone 16 à un taux de rafraîchissement 60 Hz. L’utilisateur qui n’a jamais connu le 120 Hz ne verra aucune différence, celui qui a déjà goûté à un téléphone avec un haut niveau de rafraîchissement, chez Apple ou ailleurs, aura l’impression que tout est lent. C’est dommage, surtout pour un aussi bel écran. Les dalles OLED utilisées par les iPhone 16 (6,1 pouces) et 16 Plus (6,7 pouces) sont magnifiques, ultra-lumineuses et parfaitement symétriques. Le seul défaut est vraiment l’absence de 120 Hz.

L’iPhone 16 et ses bordures bord à bord. On distingue le rose sur les côtés. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Parmi les nouveautés de cette gamme : la disparition de l’interrupteur sonnerie/silencieux, remplacé par le bouton Action déjà aperçu l’année dernière, avec les iPhone 15 Pro. Il s’agit d’une touche que l’on peut configurer pour faire ce que l’on souhaite. Il peut s’agir du mode vibreur, du mode ne pas déranger, de la lampe torche, de ChatGPT ou de l’ouverture de l’application de son choix. Ce n’est pas la nouveauté la plus utile, mais elle a le mérite d’uniformiser toute la gamme iPhone.

Bouton Camera Control : pratique pour prendre des photos, pas pour le reste

L’autre nouveau bouton s’appelle « Camera Control », ou « Commandes de l’appareil photo » en français. Situé sur la tranche droite de l’appareil, il permet de faire plusieurs choses comme :

Ouvrir l’application caméra de son choix (Appareil photo, Snapchat, Instagram), avec un appui depuis n’importe quelle application ou l’écran éteint.

Prendre une photo (appui fort).

Prendre une vidéo (appui fort prolongé).

Afficher les options (double appui léger).

Faire défiler des réglages (geste tactile vers la droite ou la gauche).

Sélectionner une option (simple appui léger).

À l’avenir, il permettra également de régler la mise au point ou d’accéder à Visuel Intelligence, une sorte de concurrent de Google Lens, pour reconnaître un objet grâce à une intelligence artificielle.

Il y a une encoche qui dépasse du bouton Camera Control. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Côté positif, le bouton Camera Control devient rapidement un réflexe pour ouvrir l’appareil photo et prendre un cliché. Il permet également de faire des photos avec le téléphone à l’envers, comme un selfie avec le module ultra grand-angle. Il est plutôt simple à utiliser en vertical, contrairement à ce que certaines personnes suggèrent.

Côté négatif, les gestes tactiles ne sont pas simples à utiliser. Au contraire, ils font souvent perdre du temps par rapport aux boutons tactiles sur l’écran, puisqu’il y a moins de surface sur le bouton que sur le téléphone. Il arrive aussi de déclencher le tactile par erreur, ce qui peut, par exemple, provoquer un zoom non désiré dans une image. On recommande surtout le bouton Camera Control pour prendre des photos, puisque les réglages tactiles sont plus gadgets qu’autre chose. Il n’y a plus qu’à espérer que de futures nouveautés donnent du sens au nouveau bouton de l’iPhone 16, au risque de le voir rejoindre la Touch Bar ou 3D Touch au risque des nouveautés disparues dans quelques années.

Puce A18 : une vraie montée en puissance et une autonomie très convaincante

Dans l’iPhone 14, il y avait la puce A15 Bionic.

Dans l’iPhone 15, on retrouvait la puce A16 Bionic.

La logique voudrait que l’iPhone 16 utilise la puce A17, mais il passe directement à la puce A18. Apple saute une génération pour aligner son dernier smartphone avec l’iPhone 16 Pro, pour le préparer à l’intelligence artificielle générative. Les 16 et 16 Plus bénéficient également de 8 Go de RAM, comme les modèles Pro. Le résultat est sensationnel au niveau des performances, avec un CPU et un GPU en nette progression. La différence entre le modèle normal et le modèle Pro n’a jamais été aussi faible, sans chauffe plus excessive qu’auparavant.

Mesures CPU et GPU des puces A16, A17 Pro, A18 et A18 Pro avec Geekbench 6 (cliquez sur le lien pour consulter les résultats détaillés // Source : Numerama

Le gain le plus impressionnant concerne le Neural Engine, la puce dédiée à l’IA sur les iPhone.

L’Apple A16 Bionic, qui a été pensée bien avant l’émergence de l’IA générative, n’était vraiment pas très performante. Selon nos mesures, la nouvelle puce est près de 12 fois plus puissante, ce qui justifie pleinement l’exclusivité Apple Intelligence des iPhone 16. La puce A18 est parfaitement taillé pour l’exécution de LLM locaux, là où l’A16 Bionic aurait dû faire appel aux serveurs d’Apple bien plus souvent.

Mesures Neural Engine des puces A16, A17 Pro, A18 et A18 Pro avec Geekbench AI ((cliquez sur le lien pour consulter les résultats détaillés). // Source : Numerama

C’est bête, mais ce gain de performances constitue à lui seul une raison suffisante de choisir l’iPhone 16.

S’il n’y a pas de vraies différences pour l’instant, il garantit aux smartphones d’Apple une compatibilité avec les futures grandes mises à jour d’iOS. On ne peut que conseiller l’iPhone 16 plutôt que l’iPhone 15 pour cette raison.

L’iPhone 16 Plus et l’iPhone 16. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Quid de l’autonomie, le grand point fort de l’iPhone 15 Plus l’année dernière ? Elle est en baisse, mais toujours très bonne. On passe de deux jours sur une seule charge à un jour et demi d’autonomie, en moyenne, ce qui aligne quasiment l’appareil avec le 16 Pro Max, même si le 16 Plus conserve une courte avance.

Le petit iPhone 16, lui, a pile assez pour tenir la journée, mais n’espérez pas aller plus loin, à moins d’avoir une toute petite utilisation.

Photo : la vraie nouveauté, c’est le mode macro

Ne vous fiez pas au marketing d’Apple, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus n’ont pas de zoom optique. Leur capteur principal de 48 Mpix est capable de simuler un zoom x2, mais il s’agit d’un agrandissement numérique amélioré par un algorithme.

Au dos des iPhone 16, on trouve les mêmes capteurs que l’année dernière, à savoir un grand angle de 48 Mpix et un ultra grand angle de 12 Mpix. Leur alignement vertical permet de prendre des photos et des vidéos en 3D, ce qui n’intéressera que les rares propriétaires d’un Apple Vision Pro. C’est néanmoins la preuve qu’Apple croit dur comme en fer en cette catégorie, ce qui est d’une bonne chose en terme de continuité de l’écosystème.

Photo prise avec un iPhone 16 Plus. // Source : Numerama

Sans surprise, les photos de l’iPhone 16 sont conformes à celles de l’iPhone 15, à savoir très bonnes, sans être au niveau d’un iPhone 16 Pro (qui disposent d’un plus grand capteur principal, d’un meilleur capteur pour l’ultra grand-angle et d’un zoom optique x5, avec un enregistrement par défaut en 24 Mpix, contre 12 Mpix ici). On conserve néanmoins une vraie expérience haut de gamme, de jour comme de nuit, avec les nouveaux styles photographiques pour changer la colorimétrie des photos a posteriori (et créer des résultats très cool, notamment en noir et blanc).

Photo prise avec un iPhone 16 Plus. Le niveau de détails est excellent, avec des images enregistrées en 12 Mpix par défaut. // Source : Numerama

La seule et unique nouveauté matérielle de l’iPhone 16 en photo concerne la macrophotographie, où l’art de prendre des photos de très près (un motif, un insecte, une goutte d’eau…). Le mode macro est partout dans l’univers Android depuis 3-4 ans, mais Apple était un des rares constructeurs à le réserver à ses smartphones Pro. La marque met fin à cette anomalie avec l’iPhone 16, avec un capteur ultra grand-angle désormais capable de prendre des photos de très près.

Mode macro Mode normal

Photo prise en mode macro avec un iPhone 16. // Source : Numerama

La qualité du mode macro n’est pas phénoménale, puisque le module ultra grand-angle n’est pas le plus défini, mais comment se plaindre de cette capacité supplémentaire pour les propriétaires d’iPhone ? C’est aussi une différence en moins entre le 16 et le 16 Pro, qui ne peut que nous conforter dans notre envie de vous recommander le modèle standard.

Apple Intelligence : pourquoi il faut préférer l’iPhone 16 à l’iPhone 15

Enfin, parlons Apple Intelligence. Pour les biens de ce test, nous avons installé iOS 18.1 en bêta sur notre iPhone 16 Plus. En trichant avec un compte américain, nous avons pu essayer le résumé des notifications (notre fonction préférée, de loin), le nouveau Siri avec l’animation colorée, le compositeur de texte, l’outil gomme magique dans Photos ou le système de résumé les mails. Ces fonctions sont assez prometteuses, d’autant plus que la plupart des autres nouveautés arriveront plus tard (comme le générateur d’images ou l’intégration de ChatGPT dans Siri).

Pour Apple Intelligence, préférez l’iPhone 16. Même si les nouveautés actuelles ne vous donnent pas envie, celles d’iOS 19, iOS 20 et iOS 21 seront sans doute encore plus impressionnantes, avec une compatibilité quasi-garantie sur les iPhone 16, là où les iPhone 15 n’auront rien. Reste le problème de l’indisponibilité en Europe, qui donne l’impression que le consommateur français n’est plus la priorité pour Apple. Il est évident qu’Apple Intelligence arrivera un jour sur les iPhone 16 français, sans doute en 2025, mais le fait de ne pas avoir de promesse d’Apple est un frein à l’achat.

Le verdict 9/10 Apple iPhone 16 Voir la fiche 969 € sur Amazon 879 € sur Rakuten Marketplace On a aimé Les mêmes nouveautés que le 16 Pro

Design réussi et coloré

Compatibilité future avec Apple Intelligence On a moins aimé Apple Intelligence est bloqué en France

Le bouton Camera Control n’est pas simple à utiliser

Pas de 120 Hz en 2024… L’iPhone 16 est le meilleur smartphone Apple en 2024. Avec son design ultra coloré, ses nouveaux boutons (même si l’utilité du Camera Control est discutable), sa nouvelle puce A18 qui le rend compatible avec Apple Intelligence et ses caractéristiques inédites dans cette gamme (Wi-Fi 7, mode macro…), l’iPhone 16 est le smartphone « standard » le plus Pro de l’histoire d’Apple. On peut toujours lui reprocher l’absence de 120 Hz, qui commence à être difficile à justifier en 2024, mais la plupart des utilisateurs ne s’en rendront probablement pas compte (et il faut bien qu’Apple conserve des arguments pour l’iPhone 16 Pro). Pour toutes ces raisons, il est l’iPhone que nous recommanderons au plus grand nombre en 2024 et en 2025. Les anciens modèles sont intéressants, mais leur incompatibilité annoncée avec les futures nouveautés d’iOS est un vrai problème. L’iPhone 16 est le meilleur rapport qualité-prix chez Apple, encore plus quand il est en promotion.

Le verdict 9/10 Apple iPhone 16 Plus Voir la fiche 1 119 € sur Cdiscount 1 059 € sur Rakuten Marketplace On a aimé Très bonne autonomie (1,5 jour en moyenne)

Design réussi

Les couleurs

Les mêmes nouveautés que le 16 Pro On a moins aimé Autonomie en baisse par rapport au 15 Plus

Apple Intelligence bloqué en France

Pas de 120 Hz en 2024… L’iPhone 16 Plus est un smartphone très intéressant pour les fans de grand écran, notamment grâce à sa super d’autonomie d’un jour et demi. Avec son design ultra coloré, ses nouveaux boutons (même si l’utilité du Camera Control est discutable), sa nouvelle puce A18 qui le rend compatible avec Apple Intelligence et ses caractéristiques inédites dans cette gamme (Wi-Fi 7, mode macro…), l’iPhone 16 Plus est le smartphone « Plus » le plus Pro de l’histoire d’Apple. On peut toujours lui reprocher l’absence de 120 Hz, qui commence à être difficile à justifier en 2024, mais la plupart des utilisateurs ne s’en rendront probablement pas compte (et il faut bien qu’Apple conserve des arguments pour l’iPhone 16 Pro Max). Le seul vrai problème de l’iPhone 16 Plus est son prix qui, à 1 119 euros, est un peu trop élevé pour un produit non « Pro ». Il reste moins cher que l’iPhone 16 Pro Max, mais l’iPhone 15 Pro Max en promotion peut valoir le coup. Il est dans tous les cas préférable de le choisir lui plutôt que l’iPhone 15 Plus, pour bénéficier d’Apple Intelligenc et des futures nouveautés d’iOS.

Où trouver les iPhone 16 et iPhone 16 Plus aux meilleurs prix ?

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+