Le Black Friday commence officiellement le 29 novembre, mais certains commerçants n’attendent pas la semaine de Thanksgiving pour proposer de nouvelles offres. Smartphones, TV, consoles et bien d’autres produits sont en promotions à partir du 16 chez Boulanger pour la Black Week. Nous avons fait le tri pour vous proposer les meilleures affaires.

Notre sélection Black Week sur Boulanger

Black Friday : les meilleures offres de la Black Week

Tout au long du mois de novembre et jusqu’au Black Friday, nous mettons régulièrement à jour nos guides. Cependant, il se peut que certaines offres soient victimes de leur succès et expirent rapidement. Lorsque c’est possible, nous les remplaçons par des offres équivalentes ; sinon, elles sont retirées de nos recommandations.

Le TV LG OLED55C4 à 1 190 € au lieu de 1 990 €

TV LG OLED55C4 // Source : Numerama

Pour la Black Week, le téléviseur LG OLED55C4 est affiché à 1 190 € au lieu de 1 990 €. avec la carte Boulanger Le club.

Le C4 est une référence incontournable chez LG. Situé dans le haut de gamme, ce téléviseur 55 pouces est équipé d’une dalle OLED Evo qui garantit des noirs absolus et une colorimétrie précise, parfaite pour les cinéphiles. Avec ces 144 Hz de rafraîchissement, le téléviseur est aussi efficace pour du jeu vidéo fluide sur les dernières consoles de dernière génération. Ses ports HDMI 2.1 le rendent compatible avec les consoles les plus récentes, notamment pour profiter pleinement des performances graphiques de la dernière PS5 Pro. À noter que la version 48 pouces est aussi en promotion à 990 €.

Le smartphone Google Pixel 8 pro à 599 € au lieu de 1 099 €

Google Pixel 8 pro // Source : Numerama

Malgré l’arrivée du Pixel 9 Pro plus tôt dans l’année, le modèle Google Pixel 8 Pro reste une excellente option, surtout à moins de 600 €.

Sorti en 2023, ce smartphone haut de gamme de Google a tout des meilleurs. Il est doté d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. En d’autres termes, c’est fluide et beau, que ce soit pour la navigation ou le jeu. Son processeur Tensor G3 optimise les tâches complexes et notamment la qualité photo. En effet, le Pixel 8 Pro excelle notamment sur la partie photographie, avec un capteur principal de 50 Mpx, un téléobjectif 48 Mpx, et bien sûr, grâce au logiciel de Google.

Le moniteur Samsung G9 à 661 € au lieu de 1 099 €

Samsung G9 // Source : Numerama

Avec une remise de 438 €, le Samsung G9 passe à 999 € chez Boulanger.

L’écran incurvé au format 32:9 équivaut à deux moniteurs classiques juxtaposés. C’est idéal pour une immersion totale, notamment si vous êtes un joueur de Microsoft Flight Simulator ou de Forza Horizon 5.

Grâce à sa dalle OLED d’une résolution UWQHD (5120 x 1440 pixels), chaque détail ressort avec précision, que ce soit pour un jeu ou une session de montage vidéo. Niveau performance, le rafraîchissement à 240 Hz et le temps de réponse quasi instantané de 0,03 ms assurent une fluidité optimale pour les jeux nerveux. Il est compatible avec AMD FreeSync Premium Pro pour synchroniser l’écran et votre carte graphique. Seul hic : le moniteur ne dispose pas de haut-parleurs intégrés, ce qui impose l’ajout d’un système audio externe.

Le disque dur externe 1To Samsung à 99,99 € au lieu de 129,99 €

Samsung T7 // Source : Numerama

Le Samsung T7, dans sa version 1 To, est affiché à 99,99 € au lieu de 129,99 € pendant la Black Week.

Ce SSD est conçu pour les déplacements grâce à son format de poche. Compact, il est même fourni avec un étui bleu pour protéger son boîtier en aluminium, bien que sur le papier, il soit résistant aux chocs et aux chutes jusqu’à 2 mètres. Avec des vitesses de lecture et d’écriture respectivement de 1 050 Mo/s et 1 000 Mo/s, il offre des performances solides pour transférer ou accéder à vos fichiers. Sa connectique USB-C et son interface USB 3.2 Gen.2 le rendent compatible avec la majorité des laptops, Windows, macOS et Android.

Le Logitech G Pro X 2 Lightspeed + Support à 199,99 au lieu de 269,99 €

Logitech G Pro X 2 Lightspeed + Support // Source : Numerama

Le Logitech G Pro X 2 Lightspeed avec son support est proposé à 199,99 € pendant l’avant-première de la Black Week chez Boulanger.

Ce modèle améliore les bases solides de son prédécesseur avec un confort amélioré grâce à des oreillettes pivotantes et un poids réduit de seulement 345g. La polyvalence est la caractéristique de ce casque, sous son aspect purement gaming, il propose une triple connectivité (en sans-fil via son dongle en Bluetooth et en filaire) — ce qui le rend aussi bien adapté pour le gaming que pour une utilisation plus classique (musique ou appels). Côté performances, ses transducteurs en graphène offrent un son précis et immersif, idéal pour repérer les moindres détails en jeu ou apprécier une playlist musicale. Le microphone intégré est également de très bonne facture pour une communication limpide in-game.

