Lecture Zen Résumer l'article

Le Black Friday est sûrement la meilleure occasion pour trouver nombre de produits high-tech à prix réduits. Les téléviseurs ne font pas exception, d’autant plus que pour les modèles les plus haut de gamme (et donc les plus chers), le moindre pourcentage de réduction peut faire une sérieuse différence au niveau du prix. Attention tout de même, toutes les références ne se valent pas ! Voici les modèles en promotion que l’on vous recommande durant cette période de Black Week.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant le Black Friday 2024

Tout au long du mois de novembre et jusqu’au Black Friday, nous mettons régulièrement à jour nos guides. Cependant, il se peut que certaines offres soient victimes de leur succès et expirent rapidement. Lorsque c’est possible, nous remplaçons les produits en rupture de stock par des offres équivalentes ; sinon, elles sont retirées de nos recommandations.

Les meilleures offres sur les TV pendant la Black Friday Week

Les modèles de TV 75″ (190 cm) ou plus

Les TV 75″ en promotion pour le Black Friday // Source : Numerama

Les modèles de TV 65″ (165 cm)

Les modèles de TV 65″ en promotion pour le Black Friday // Source : Numerama

Les modèles de TV 55″ (139 cm)

Les modèles de TV 55″ en promotion pour le Black Friday // Source : Numerama

Les modèles de TV 48″ (121 cm) ou inférieurs

Les modèles de TV 48″ ou moins en promotion pour le Black Friday // Source : Numerama

Comment choisir son TV pendant la Black Friday Week ?

C’est sûr qu’en ce moment, il y a de bons prix sur un grand nombre de téléviseurs. Mais attention, il faut garder en tête que le Black Friday est aussi le moment pour les marques et les enseignes de déstocker de vieilles TV qui restent dans les entrepôts. Pour éviter que la bonne affaire ne se transforme en mauvaise, il faut connaître quelques bases avant d’acheter son téléviseur. Plusieurs critères sont à prendre en compte pour bien sélectionner son modèle, que vous l’ayez aperçu dans ce guide ou non. Tout d’abord, pour connaître les meilleurs modèles du marché, vous pouvez vous référer à notre guide dédié aux TV 4K en suite voyons les critères essentiels à prendre en compte.

La taille :

La taille d’un téléviseur a évidemment toute son importance. On privilégiera, par exemple, un grand modèle pour les pièces avec beaucoup d’espace entre le meuble TV et le canapé. Cela évite de perdre en visibilité lorsque vous regardez des films ou des séries confortablement. Ensuite, si vous prévoyez de la fixer au mur avec un support VESA, mieux vaut que la TV ne soit pas trop massive et lourde.

Le dalle :

La dalle, c’est un peu le critère principal selon nous. Dans ce guide, vous avez le choix entre divers modèles LED, mini-LED ou OLED. Le LED est la technologie la plus courante et surtout la moins chère. Le mini-LEDest une évolution de celle-ci qui amène des couleurs plus vives. Et enfin, l’OLED est la version ultime des écrans. Ces dalles apportent généralement les plus belles couleurs avec des noirs vraiment noirs, ce qui permet d’offrir un contraste inégalé par rapport aux autres technologies.

Si vous êtes un vrai cinéphile et que vous multipliez les abonnements à des plateformes sVOD avec des flux 4K, l’OLED est la meilleure option, mais la plus couteuse. En revanche, pour les moins exigeants concernant la qualité des couleurs, les modèles mini-LED offrent également une très bonne qualité d’image. D’ailleurs, ces modèles, moins coûteux, peuvent parfois être une meilleure option pour ceux qui placent l’écran dans une pièce très lumineuse, car l’OLED n’est pas forcément la référence en matière de luminosité, bien que les derniers modèles se rapprochent des valeurs de certaines dalles LED.

La résolution :

À partir de 48 pouces, la résolution 4K (3840 x 2160 pixels) est un choix incontournable pour profiter pleinement de la qualité d’image. En dessous de cette diagonale, les modèles compatibles 4K sont rares ; il est donc recommandé de se tourner vers du Full HD (1920 x 1080 pixels minimum). Cela dit, la 4K reste aujourd’hui la norme de référence et devrait le rester encore longtemps, notamment parce que les contenus diffusés dans cette qualité sont encore en cours de démocratisation. Quant à la 8K, elle demeure beaucoup plus coûteuse et difficile à exploiter à l’heure actuelle, la 4K n’étant pas encore totalement adoptée comme standard.

La marque et le système d’exploitation :

Parmi les meilleures marques du marché, on retrouve LG et Samsung, qui dominent nettement le marché. D’autres marques, comme TCL, Philips ou Sony, sont d’avantage connues pour leurs téléviseurs d’entrée et de milieu de gamme, qui affichent généralement un rapport qualité-prix très intéressant – encore plus pendant le Black Friday. Ils ont l’avantage d’offrir tous les 3 un système d’exploitation basé sous Android (Google TV).

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.