Les Parisiens ont voté le dimanche 2 avril contre les services de trottinettes en libre-service. Mais la trottinette électrique reste un moyen de déplacement urbain pratique et écologique — encore plus si vous prenez soin d’un modèle durable. Pour continuer à vous déplacer en toute liberté sur Paris en trottinette, Numerama a sélectionné pour vous trois excellentes trottinettes électriques.

Ça y est, les habitants de la ville de Paris ont rendu leur verdict concernant l’utilisation des trottinettes en libre-service dans la capitale. À partir de septembre 2023, il ne sera plus possible d’emprunter ces engins motorisés. Bien pratiques, les trottinettes électriques permettent de réaliser des distances d’une dizaine de kilomètres sans avoir recours à sa vieille voiture thermique impossible à garer ni son scooter bruyant et polluant. La trottinette électrique personnelle cumule plusieurs avantages : elle n’a pas besoin de se garer dehors, elle coûte moins cher qu’un bon vélo électrique et elle entre dans les mobilités douces, bien plus efficaces qu’une voiture. En plus, vous conservez une certaine mobilité et une indépendance qu’on ne retrouve pas avec les transports en commun.

Donc, si vous n’avez ni les moyens d’investir dans un bon vélo électrique à minimum 1 000 €, ni l’envie de louer un VAE, faire le choix d’une trottinette électrique est une bonne opportunité. On vous présente 3 excellents modèles, testés et approuvés par la rédaction.

Top 3 des meilleures trottinettes électrique pour se déplacer dans Paris

Ninebot Segway

Pure Air 2 eme génération

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Ninebot Segway F40I : la trottinette électrique avec une grande autonomie

Vous pouvez retrouver cette trottinette urbaine conçue pour de longs trajets avec 130 € de réduction sur Amazon à 569 € au lieu de 699 €..

Ninebot Segway est l’association intéressante entre l’entreprise américaine à l’origine du gyropode, et d’une firme chinoise spécialiste de la mobilité douce. Il en résulte des appareils motorisés parfaitement taillés pour la mobilité urbaine, du scooter électrique à la trottinette en passant par la roue gyroscopique.

La Ninebot Segway F40I se situe en milieu de gamme et offre une très belle autonomie. Lourde, mais facile à plier, le modèle F40I peut être rangée dans les transports publics et servir pour finir votre trajet. Son point fort est sans conteste la capacité de sa batterie de 367 Wh, qui vous accompagnera sur une quarantaine de kilomètres sur le papier. Dans les faits, il est préférable de miser entre 30 et 35 km d’autonomie. On note également la présence de clignotants en plus de l’éclairage standard qui apporte un sentiment de sécurité appréciable.

Trottinettes urbaines Ninebot SSegway F40I // Source : Ninebot Segway

Trois modes de conduites sont proposés : éco, standard ou sport, permettant d’adapter sa vitesse. La F40I atteint aisément les 25 km/h autorisé par la législation française. Son moteur de 350 W vous permet d’envisager des côte jusqu’à 20 %, au détriment toujours de la batterie et de la vitesse. Le système de freins intelligent permet de récupérer un peu d’autonomie grâce à l’énergie cinétique du freinage. Son design quoique simple reste efficace et relativement sobre avec un liseré orange que l’on retrouve autour des roues et qui rappelle la couleur du câble. Le guidon est équipé d’un petit écran LED indiquant l’état de la batterie et votre allure. Des pneus tubeless à air accompagnent les roues de 10 pouces, et limitent le risque de crevaison tout en apportant un confort de conduite.

Caractéristiques Puissance moteur 350 W Poids 17,1 kg Autonomie 40 km Temps de charge 6 h 50 Prix 699 € Fiche technique de la trottinette Ninebot Segway F40I

Pure Air 2e génération : la trottinette étanche pour rouler sous la pluie

Actuellement en promotion avec une remise d’une centaine d’euros la faisant passer à 399 €, la trottinette électrique Pure Air 2 offre un excellent rapport qualité prix.

Pure Electric est une marque spécialisée dans la mobilité urbaine. Elle commercialise toute une gamme de vélos et de trottinettes électriques, dont l’excellent Pure Flux One (notre test). Dans cette seconde version de la Pure Air, la puissance du moteur, placé à l’arrière, a doublé pour atteindre les 500 W. Vous pourrez, sans crainte, affronter une pente jusqu’à 24 %. Son autonomie reste en revanche limitée. Si sur le papier, elle affiche 30 km, dans les faits, misez plus sur une bonne vingtaine de kilomètres. Trois modes de conduites sont disponibles, mais seulement le plus puissant s’avère utile. Avec un poids de 17 kilos, elle n’est pas la plus légère et son système de pliage à vis peut se révéler pénible. Elle n’est donc pas recommandée pour des trajets empruntant les transports en commun comme le métro.

Parmi sa liste de points forts, qui comprend une facilité d’utilisation appréciable, on note une excellente étanchéité grâce au gainage de tous les câbles et au bon positionnement de la batterie en retrait. Il en résulte une certification IP65. Elle arbore en outre un joli design avec une structure tout en tube et des finitions soignées. Le deck est assez large et accueillera aisément les plus grandes pointures. Les pneus sont équipés d’un liquide anti-crevaison. Le revêtement antidérapant est efficace même en cas de pluie. En plus d’un port USB très pratique, le guidon accueille un petit compteur. Ce dernier affiche clairement le niveau d’autonomie, votre vitesse et le mode de conduite sélectionné, qui restent visibles de jour, comme de nuit et même en plein soleil.

Caractéristiques Puissance moteur 500 W Poids 17 kg Autonomie 30 km Temps de charge 5 h 30 Prix 499 € Fiche technique de la trottinette Pure Air 2

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential : la trottinette électrique la plus abordable

On ne présente plus la marque chinoise qui s’impose dans la tech depuis quelques années, connue notamment pour ses smartphones. En 2020, parmi trois modèles de trottinettes électriques sorties, la Xiaomi Mi Scooter Essential est la plus accessible. Si la trottinette électrique entrée de gamme de Xiaomi reste qualitative, c’est au prix de certaines concessions qui ne l’empêchent pas d’être une excellente trottinette.

La Xiaomi Mi Scooter est parfaite pour débuter et représente l’une des meilleures trottinettes dans cette gamme de prix. Malgré sa fiche technique modeste, elle remplie parfaitement son rôle. Avec une vitesse limitée à 20 km/h, et son moteur d’une puissance de 250 W, la conduite se révèle douce et agréable. Le confort est au rendez-vous et ses 12 kilos la rendent facilement transportable. Son système de pliage est on ne peut plus simple et en fait un excellent compagnon de route dans les transports. Ses 20 km d’autonomie sont suffisants pour vous accompagner dans la plupart de vos trajets au quotidien.

Caractéristiques Puissance moteur 250 W Poids 12 kg Autonomie 20 km Temps de charge 3 h 30 Prix 349 € Fiche technique de la trottinette Xiaomi Mi Scooter Essential

Certains pourront lui reprocher son autonomie limitée ou sa puissance ne lui permettant pas d’atteindre les 25 km/h autorisés. Cependant, le confort est au rendez-vous et elle dispose de l’essentiel en termes d’équipement et de sécurité. Le freinage régénératif est efficace et un petit écran indique votre vitesse. Si le deck n’est pas le plus large du marché, il se révèle amplement suffisant. À noter qu’un antivol à placer au niveau de la roue arrière à code est fourni avec la trottinette. Avec une certification IP54, elle est imperméable, et peut donc se conduire par temps de pluie. La Xiaomi Mi Scooter Essential dispose de tout ce qu’il faut sans aucune prétention ce qui lui permet d’être très abordable.

