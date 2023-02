Monter son PC gamer demande de regrouper différents composants. Encore faut-il trouver le bon équilibre entre performances, capacités et budget pour monter un ordi au bon rapport qualité prix. PGM ou joueuses et joueurs occasionnels, on pense à vous : Numerama vous guide dans le montage de votre machine pour savoir quelle config choisir pour un PC gamer fixe. Vous trouverez dans ce guide une configuration à moins de 1 000 euros, un bon rapport qualité prix à 1 700 € et la meilleure config gaming à plus de 2 000 €.

Non, le PC gamer n’est pas mort et ne le sera probablement jamais. Parce que cela peut être compliqué de choisir ses pièces pour monter un PC, Numerama vous propose régulièrement des configurations répondant à des besoins précis.

Quelle config pour un PC gamer fixe ?

Que vous ayez besoin d’un PC pour jouer ou pour travailler, vous trouverez sûrement votre bonheur dans nos configurations, toutes pensées pour être les plus polyvalentes possible. Vous trouverez dans ce guide :

👉 une config PC gamer à moins de 1 000 € ;

👉 une configuration PC au bon rapport qualité prix à 1 700 € ;

👉 un PC gaming haut de gamme à 2 500 €.

Si l’une des pièces n’est plus disponible, n’hésitez pas à utiliser les commentaires et suggestions des sites marchands pour trouver des pièces alternatives. Nous mettrons ce guide à jour en prenant garde aux stocks des e-commerçants. Nous vous recommandons le meilleur prix que nous avons trouvé au moment de la rédaction du guide, mais il est susceptible de varier. N’hésitez pas à le vérifier.

Config PC Gamer à 1 000 €

Tout le monde n’a pas les moyens, ni l’envie, d’investir plusieurs milliers d’euros dans un PC ultra performant dernier cri. Heureusement, il n’est pas nécessaire de débourser des sommes folles pour profiter d’un bon PC gaming. En revanche il faut compter une petite enveloppe de 1 000 euros si vous voulez disposer d’une config confortable pour jouer et qui dure un minimum dans le temps. Pour ce prix-là, quelques concessions seront à prévoir. Votre tour ne clignotera sans doute pas avec des LED et vous n’atteindrez pas les plus hauts framerate et définition. Cependant, cette configuration propose l’essentiel pour jouer aux jeux récents dans de bonnes conditions.

La configuration gamer entrée de gamme que l’on vous propose conviendra parfaitement pour des jeux compétitifs et un affichage en 1080p. Elle inclut un SSD NVMe et à l’avantage d’avoir une consommation électrique maîtrisée. Voyons plus en détail les composants.

Processeur Intel Core i5-12400F

Intel propose avec sa douzième génération, une évolution majeure de son architecture avec un rapport qualité/prix particulièrement intéressant sur l’entrée et le milieu de gamme. Avec ses 6 cœurs et ses performances solides en jeu, il se révèle plus efficace que son concurrent direct, le Ryzen 5600X de AMD, pour une centaine d’euros moins cher.

Carte mère MSI Pro B660M-P

Maintenant que nous avons le processeur, reste à lui choisir la bonne carte mère. L’Intel Core i5-12400 F trouvera merveilleusement bien sa place avec la carte mère MSI Pro qui dispose d’un chipset B660M. Avec son port PCI-E Gen 4.0 et son port USB-C 3.2 Gen 2 Type-C arrière (et également frontal avec le bon boîtier), elle assurera une belle compatibilité avec les différents composants de cette configuration afin d’exploiter pleinement le potentiel de sa config.

Carte graphique INNO3D GeForce RTX 3060 TWIN X2

L’excellent GPU RTX 3060 de Nvidia avec 12 Go VRAM GDDR6 est le nouveau leader du milieu de gamme. Il sera très efficace sur tous les jeux en Full HD (1080p), vous permettant de savourer tous les titres compétitifs. La carte graphique est toujours le composant où vous pourrez investir un peu plus pour un vrai gain en jeu : si vous souhaitez faire baisser la facture, coupez le budget sur un autre composant !

Stockage et mémoire vive

RAM Corsair 16Go DDR4 3200MHz

Valeur sûre dans le matériel informatique, Corsair propose 16 Go de RAM en dual channel. Cadencé à 3 200 MHz, elles seront parfaites pour épauler le processeur d’Intel.

SSD Crucial P3 1To

Grâce à sa connectivité en nVME M.2, le SSD de Crucial affiche de bonnes performances de transfert théoriques avec 3 500 Mo/s en lecture séquentielle et 3 000 Mo/s en écriture. Indispensable pour un PC gaming avec l’arrivée de DirectStorage sous Windows 11, ce SSD NVMe permettra un stockage et une restitution rapide des données, pour une meilleure fluidité en jeu.

Bonus : le meilleur écran gaming pas cher

Pour moins de 200 €, difficile de faire mieux. Sa dalle IPS et Full HD offrent une image assez lumineuse et détaillée. Les préréglages ne conviendront pas à tous, mais à vous de calibrer les couleurs et d’ajuster la luminosité pour obtenir le meilleur de l’écran. Le rafraîchissement se règle jusqu’à 165 Hz en fonction des jeux auxquels vous jouerez. Le temps de réponse de 1 ms en fait un écran gaming réactif et fluide avec un affichage plus que correct pour son prix.

Écran gaming d’Asus TUF Gaming VG249Q1R Gaming // Source : capture d’écran Numerama

Le PC gamer fixe au meilleur rapport qualité prix à 1 700 €

Les processeurs et cartes graphiques très haut de gamme se déclinent souvent dans une version moins onéreuse, capable de faire exploser le rapport puissance / prix. Le fait d’opter pour ces références permet de faire baisser la facture tout en conservant une machine avec des performances très solides et une durée de vie plus longue pour moins de 2 000 euros.

Cette config présente un bon rapport qualité prix. Ce PC gaming permet de jouer avec une définition QHD et une prise en charge efficace des dernières technologies graphiques comme le Ray Tracing.

Processeur Intel Core i5

Ce processeur de 13ᵉ génération, taillé pour le gaming, dispose de 14 cœurs toujours dans une structure hybride avec des cœurs performants et des cœurs efficients, mais d’aucun circuit graphique. Il offrira un excellent rapport performance/prix et permettra d’utiliser sa carte graphique sans bottleneck. Hormis sa consommation un peu élevée et sa tendance à vite chauffer, le processeur Intel Core i5 13600KF reste un excellent compromis pour monter un PC gaming avec un rapport qualité prix intéressant.

Carte mère Asus TUF Gaming B660-PLUS WIFI D4

Bien que prévu initialement pour les processeurs d’Intel de 12e génération, vous n’aurez aucune difficulté à y installer le Core i5 13600 KF sans mise à jour du BIOS (même si recommandé à postériori). Elle est équipée d’un dissipateur thermique pour les SSD nVME M.2 et elle embarque une puce Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et un port Ethernet RJ45 2.5 Gb/s. La carte mère d’Asus constitue une bonne base pour un PC gaming solide avec notamment une connectivité récente incluant un emplacement PCIe 5.0 paré pour l’avenir.

Carte graphique MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X

La gamme GeForce RTX 3070 constitue une valeur sûre pour toute gameuse et gamer souhaitant acheter une bonne carte graphique. Elle embarque 8 Go de mémoire vidéo GDDR6 et offre une compatibilité Ray-Tracing et DLSS 2.0. Le système de ventilation a été pensé pour un meilleur refroidissement grâce à ses 3 ventilateurs.

Stockage et mémoire vive

RAM Corsair 32 Go DDR4

Pour cette config au meilleur rapport qualité prix, on fait toujours confiance à Corsair, mais cette fois, avec deux barrettes de 16 Go chacune. On choisit du DDR4 pour rester compatible avec la carte mère d’Asus avec une fréquence de 3 200 MHz. Le dual channel apporte un réel gain en termes de fluidité et de performance de votre mémoire vive.

Mémoire interne

Pour le stockage des données, c’est tout naturellement qu’on se tourne de nouveau vers un SSD. L’interface PCIe 4 lui permet d’atteindre une vitesse de lecture de 5 000 Mo/s. En choisissant la version d’une capacité de 1 To de stockage, on obtient un prix correct pour un stockage suffisant.

L’écran gaming au meilleur rapport qualité prix : ASUS Tuf Gaming VG27AQ

Considéré comme le meilleur rapport qualité/prix du marché, le ASUS TUF Gaming VG27AQ propose une fluidité inégalée jusqu’à 165 Hz avec le combo G-Sync et ELMB Sync. Ce dernier, assez unique sur le marché, permet à l’écran d’éteindre temporairement le rétro-éclairage entre deux images pour améliorer la netteté perçu, très efficace en combo avec G-Sync qui permet à l’écran d’adapter sa fréquence de rafraîchissement à la volée. En bref, c’est la fluidité incarnée.

Différences d’affichage en 165 Hz et en 60 Hz sur l’écran Asus TUF VG27AQ

Le PC gamer complet à plus de 2 000 €

Lorsque l’on sélectionne les pièces d’un ordinateur, on est facilement tentés par les composants les plus haut de gamme. Cela dit, il ne faut jamais oublier que ces engins n’auront que peu d’intérêt si vous n’avez pas un usage très particulier : montage vidéo, animation 2D/3D, jeux 4K, virtualisation, Flight Simulator 2020, etc. Sans compter le matériel qui accompagne la configuration, comme l’écran, qui doit suivre pour un setup complet, fonctionnel et harmonieux. Bref, une telle configuration est conçue pour tenir dans le temps ou être à la pointe des exigences du présent. Pour environ 2 500 €, voici ce que nous vous proposons.

Ce montage s’appuie sur des références de processeur et de carte graphique très récentes. Cette config s’avère donc évolutive et future-proof. Parfaitement adapté pour du WQHD (Wide Quad High Definition) ou de la 4K, elle offre l’une des meilleures expériences de jeu immersives.

Processeur AMD Ryzen 7 7700X

AMD a lancé récemment sa nouvelle génération de CPU qui offre des performances inédites pour l’éternel challenger du géant américain. Basé sur le nouveau socket AM5, il s’agit de l’un des processeurs les plus performants en 2023 pour le jeu vidéo. Pour aller plus loin, le AMD Ryzen 7 7800X3D proposera une belle montée en gamme avec son cache L2 plus important, un point fort pour le jeu vidéo.

Carte mère Asus Prime X670-P

Spécifiquement conçue pour accueillir la dernière série de processeurs AMD Ryzen 7000, la carte mère Asus Prime X670-P est l’une des premières cartes mères disposant d’un socket AM5 et acceptant (uniquement) la RAM en DDR5. En termes de connectivités, vous retrouverez 3 slots M.2 dont un PCIe 5.0 ainsi que le Wi-Fi 6E.

Carte graphique GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X

Pour le GPU, on fait confiance à Nvidia et sa GeForce RTX 4070 Ti. Sa nouvelle architecture intègre un traitement par IA qui permet de générer des images supplémentaires avec le DLSS 3.0 sur les jeux compatibles et offrir une expérience immersive accrue en jeu, avec notamment une excellente prise en charge du ray-tracing. MSI équipe la RTX 4070 Ti d’un système de refroidissement efficace composé de 3 ventilateurs.

Stockage et mémoire vive

RAM Corsair Vengeance DDR5 32 Go

On reste sur du Corsair, avec une Dual Channel d’une capacité totale de 32 Go. C’est surtout la compatibilité DDR5 indispensable au fonctionnement du couple processeur/carte mère qui va nous intéresser. Cadencée à 5 200 MHz, le SSD de Samsung pare votre configuration pour les années à venir. Certes plus cher, ce SSD de Samsung vous garantit les meilleures performances actuelles et assure une certaine longévité à votre config.

SSD Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0BW

D’une capacité de stockage de 2 To, le SSD de Samsung s’installe facilement et sans outils. En plus de l’interface NVMe qui assure une rapidité augmentée, le SSD est optimisé pour le PCIe 4. Il est deux fois plus rapide qu’en PCIe 3 avec une vitesse de lecture pouvant atteindre 7 000 Mo/s. En plus des performances en termes de vitesse, Samsung a conçu un système de contrôle thermique permettant de jouer des heures sans surchauffe.

Bonus : le meilleur écran pour PC gamer

Il s’agit du meilleur écran pour PC gamer disponible sur le marché. Avec ses 34″ il s’inscrit parmi les moniteurs gaming les plus imposants. L’écran est incurvé, mais ce qui le diffère d’autres écrans haut de gamme, c’est sa dalle QD-OLED. La différence se fait notamment ressentir sur les jeux en HDR avec une luminosité inégalée et des contrastes intenses. Le taux de rafraîchissement peut se régler jusqu’à 165 Hz. Rien n’a été laissé au hasard. Élégant, le réglage de la luminosité du logo au dos de l’écran, souligne l’esprit gaming du moniteur. Bref, l’écran a vraiment tout pour plaire et promet de longues sessions de jeux immersives.

Connectiques de l’écran gaming Dell Alienware 34 // Source : capture d’écran Numerama

Créer son PC gamer, tout ce que vous devez savoir

Pourquoi acheter un PC gamer ?

Depuis les années 2000, on nous dit que le PC est mort. Nous n’y avons jamais cru. Parce qu’il est à la fois puissant, polyvalent et durable, le PC de bureau a résisté hier aux consoles, aux ordinateurs de portables, aux smartphones, aux tablettes tactiles et il résistera demain aux assistants intelligents et au tout cloud. La tour est attaquée, mais ne tombe pas.

La rédaction de Numerama est composée d’enfants devenus adultes, qui ont grandi en montant des tours. Nous avons assemblé des cartes mères avec des cartes graphiques avant d’avoir nos premiers téléphones portables. En 2020, nous continuons à passer des heures sur le web à concevoir des configurations pour toutes et tous. Nos conseils ont été donnés au copain qui veut faire du montage, à la cousine qui se lance dans le streaming de jeu vidéo, à la grand-mère qui veut regarder ses mails et Canal et même à ce follower sur Twitter qui a failli acheter une carte graphique qui ne rentre pas dans son boîtier.

Le gaming étant l’un des aspects les plus grand public du monde du PC, nous avons décidé de regrouper nos recommandations sous cette bannière.

Comment monter un PC gamer ?

C’est à la fois simple et pas simple. Simple, parce que cela a beaucoup évolué depuis les années 1990 et désormais, tout est plus ou moins plug n play. Quelques règles :

Alimentation, carte mère, processeur, ventilation, RAM, disques durs / SSD, carte graphique : montez globalement dans cet ordre.

: montez globalement dans cet ordre. Lisez les documentations . Notamment celles du boîtier et de la carte mère, qui contiennent les instructions pour le reste du montage.

. Notamment celles du boîtier et de la carte mère, qui contiennent les instructions pour le reste du montage. Si cela ne rentre pas, ne forcez pas .

. Votre manière d’appliquer la pâte thermique entre le CPU et le ventirad est la bonne . Il y a autant d’écoles que de PC montés. Achetez une bonne pâte thermique : l’important est qu’il n’y ait pas de couche trop épaisse.

. Il y a autant d’écoles que de PC montés. Achetez une bonne pâte thermique : l’important est qu’il n’y ait pas de couche trop épaisse. Regardez une vidéo de quelqu’un qui monte un PC.

Où acheter un PC gamer ?

C’est à vous de voir. Les composants sont souvent moins chers sur Amazon — c’est sur Amazon que nous avons repéré les prix les plus avantageux au global et c’est toujours plus pratique de ne faire qu’une commande. Des e-commerçants proposent en revanche d’autres prestations, comme le montage ou un SAV dédié : TopAchat, Materiel.net ou LDLC sont de bonnes références en France. Pour les puristes, chercher le meilleur prix et économiser quelques euros en passant par 5 sites fait partie du plaisir. On assume tout à fait ce kink à la rédaction.

Nous vous déconseillons en revanche les boutiques « physiques » qui vendent souvent des composants datés au prix des nouveaux.

Combien coûte un bon PC Gamer ?

Un bon PC de gamer coûte entre 1 700 et 2 000 €. Au-delà, vous vous offrez le nec plus ultra de la techno disponible au moment de votre achat. En deçà, vous avez possibilité de vous configurer une machine fonctionnelle, mais moins résistante à l’épreuve du temps. Vous le savez sûrement déjà, mais difficile de faire des économies sur le GPU si vous voulez que votre config tienne la route. Les processeurs n’ont pas besoins d’être surpuissants, mais en dessous des Intel Core i3 ou des AMD Ryzen 3, vous risquez d’avoir quelques concessions à faire en jeu. Enfin, assurez une cohérence dans l’ensemble de vos composants sans négliger l’écran. Souvent mis de côté, le moniteur permet pourtant de profiter pleinement du plein potentiel de sa carte graphique.

Carte graphique : pourquoi c’est la pièce la plus importante pour jouer ?

C’est assez simple à comprendre : la carte graphique gère l’affichage du jeu sur votre écran. C’est elle qui a la charge la plus lourde et c’est le composant sur lequel vous ne devez pas faire de concession. À la rédaction, l’un de nos PC de test est équipé d’un Core i7 920 sorti en 2008. Épaulé par une carte Nvidia de l’année dernière, il suffit à faire tourner des dizaines de titres récents, notamment tous les titres « esport » sans fléchir.

Quelle fréquence de RAM choisir ?

Regardez ce que supporte votre CPU. Prenez la fréquence maximale. La facture ne sera pas plus chère. Les nerds s’écharpent souvent sur la priorité entre timing et fréquence, mais si vous utilisez un ordinateur de jeu et que vous lui adossez 16 à 32 Go de RAM, vous aurez du mal à voir la moindre différence. Ce sera une différence psychologique ou sur les benchmarks.

Combien de temps dure un PC gamer ?

Longtemps. Ce qui est top avec une configuration gamer, c’est qu’elle est synonyme de « bons composants, bien refroidis ». C’est un mix parfait pour anticiper l’avenir et prévoir une dépense sur 5 à 10 ans. Si vous partez sur une carte graphique haut de gamme aujourd’hui, vous n’en verrez pas les limites avant 4 à 6 ans — et encore, dans des conditions extrêmes, qui vous auront fait de toute façon changer tout le reste de votre installation (un écran 8K ?). Une fois que vous avez une bonne base, vous pouvez procéder à des changements pièce par pièce, ce qui vous permet de ne pas multiplier les gros investissements.

Quid des PC dans le cloud ?

Cloud gaming et cloud computing bénéficient de l’augmentation de la vitesse et latence des connexions, fibre optique, VDSL et 5G, pour être pertinents pour le grand public. Entre Shadow, Google Stadia, GeForce Now ou xCloud, les formats et formules diffèrent. Et oui, peut-être qu’en 2020, cela vous suffirait pour jouer. La question à se poser est complètement différente et concerne presque exclusivement votre connexion à Internet et votre usage d’un PC au-delà du jeu vidéo, certaines solutions comme Stadia étant dédiée aux activités vidéoludiques.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !