Sony has entered the game ! Les offres liées à la PlayStation 5 et ses accessoires débarquent dans le Black Friday. La console sous toutes ses formes, ainsi que de nombreux accessoires, sont proposés à des prix intéressants. C’est le moment idéal pour s’équiper d’une configuration gaming à moindre coût. Voici, les meilleurs produits actuellement en promotion.

Les meilleures offres autour de la PS5 durant le Black Friday

Tout au long du Black Friday, nous mettons régulièrement à jour nos guides. Cependant, il se peut que certaines offres soient victimes de leur succès et expirent rapidement. Lorsque c’est possible, nous remplaçons les produits en rupture de stock par des offres équivalentes ; sinon, elles sont retirées de nos recommandations.

Playstation 5 Slim

PS5 Slim // Source : Montage Numerama

Comme pour la PS5 originelle, la PlayStation 5 Slim se décline en deux modèles : une édition digitale pour les jeux dématérialisés et une édition standard avec un lecteur de disque.

La PlayStation 5 Slim avec lecteur de disques est normalement vendue au prix de 549,99 €. Elle est en ce moment proposée dans la boutique de Carrefour sur Rakuten au prix de 459 €, grâce au code promo BLACK15 à rentrer dans le panier. Le modèle digital, avec une deuxième manette DualSense, est proposé au prix de 419 € sur Cdiscount.

La PlayStation 5 Slim avec lecteur de disques est aussi disponible directement sur le site de Carrefour au prix de 474 €, avec 45 € de plus crédités sous 24 h sur votre carte Carrefour. Le modèle Digital avec une seule manette est proposé au prix de 374 €.

PS5 Pro

PS5 Pro // Source : Montage Numerama

La PlayStation 5 Pro, sortie début novembre 2024, est vendue 799 €. Elle est disponible dans la boutique de Darty sur le site de Rakuten au prix de 784,99 €, grâce au code promo BLACK15 à rentrer dans le panier. Elle est aussi disponible sur Cdiscount, avec une station de rechargement pour manettes DualSense, au prix de 799 €.

La PS5 Pro possède un design différent de la première PS5, avec trois bandes noires de chaque côté de la façade. En dehors de cette modification esthétique, le gain de puissance par rapport aux autres modèles est réel, et la capacité de son SSD passe à 2 To. La nouvelle console de Sony est la console la plus puissante du marché, et s’adresse avant tout aux joueuses et aux joueurs à la recherche de performances. Son GPU plus large est capable d’optimiser le rendu graphique des jeux, notamment les titres AAA, à l’aide du ray-tracing et d’une gestion de la lumière et des reflets plus réalistes. Le tout en proposant un framerate à 60 fps en 4K.

Manette DualSense

DualSense // Source : Montage Numerama

La manette DualSense de Sony est normalement vendue 74,99 €. Pour le Black Friday, elle passe au prix de 54,99 € sur le site de La Fnac.

La DualSense est le point fort de cette PS5. Ses vibrations haptiques offrent un rendu tactile sous les doigts et dans la paume de la main plus immersif. Les gâchettes adaptatives servent quant à elles à appliquer une tension plus ou moins importante selon les actions réalisées. Des sensations inédites, plutôt bien retranscrites dans la main. La DualSense possède aussi un microphone et un haut-parleur pour communiquer durant vos parties en, ligne. C’est l’une des meilleures manettes actuelles, d’autant plus avec sa compatibilité via Bluetooth avec un PC, sous Windows 10 ou Windows 11, Mac, iOS et Android. L’autonomie de la DualSense est comprise entre 10 et 15 heures et elle se recharge en USB-C.

DualSense Edge

DualSense Edge // Source : Montage Numerama

La manette Pro DualSense Edge de Sony pour PlayStation 5 est commercialisée 239,99 € à sa sortie. Elle est proposée pendant le Black Friday au prix de 209,99 € sur Amazon.

La DualSense Edge ressemble à la DualSense classique. Elle s’accompagne d’une nouvelle texture au coloris noir sur le pavé tactile, ainsi qu’au niveau des paumes et des gâchettes L2/R2, pour une meilleure préhension. La manette est toujours aussi confortable, même pendant les longues sessions de jeu. De nouveaux boutons sont présents sous la manette et à l’avant, afin de créer des raccourcis. La DualSense Edge est entièrement personnalisable, et vous pourrez configurer simplement vos touches, définir la sensibilité du joystick, la zone inerte des gâchettes ou l’intensité des vibrations.

Casque sans-fil Pulse Elite

Casque Pulse Elite // Source : Montage Numerama

Le casque Sony PlayStation Pulse Elite est vendu 149 € à sa sortie. Il est au prix de 119 € sur Amazon pour le Black Friday.

Le casque gaming Sony Pulse Elite opte pour un design proche de celui de la PlayStation 5. Avec un bandeau souple et suspendu qui s’appuie sur le sommet du crâne, il est confortable même pendant les longues sessions de jeu. Ses transducteurs planaires permettent un audio précis, et un excellent niveau de détail. L’immersion est au rendez-vous grâce au son 3D et à la localisation des sons. Vous pourrez aussi l’utiliser sur PC, grâce au dongle USB. Le Pulse Elite possède une autonomie de 25 h, et peut aussi se brancher via le câble USB fourni.

SSD 990 Pro

990 Pro // Source : Montage Numerama

Le SSD Samsung 990 Pro, d’une capacité de stockage de 1 To et avec un dissipateur de chaleur intégré, habituellement vendu autour de 140 €, est proposé pour le Black Friday au prix de 99,99 € sur Amazon.

Le 990 Pro est un SSD interne pour PC, compatible avec la PlayStation 5, et qui dispose d’un dissipateur de chaleur intégré, essentiel pour éviter la surchauffe des composants. Il est doté d’une interface en PCIe 4.0, avec des débits jusqu’à 7 450 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture. Un SSD supplémentaire permet d’installer de nouveaux jeux sur votre PS5 sans avoir à supprimer vos anciens jeux. Veillez à avoir la dernière version à jour du firmware avant l’installation dans la console de Sony. Vous pouvez aussi suivre nos conseils pour l’installation du SSD dans votre PS5.

