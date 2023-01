L’Apple TV, le Chromecast Google TV 4K ou encore le Fire TV Stick d’Amazon vous font de l’œil ? Vous avez bien raison, ce sont de bons outils qui permettent de se débarrasser des interfaces des TV. Ces box TV sont aussi plus polyvalentes que les box classiques des opérateurs. Elles permettent une navigation fluide sur votre télé afin de regarder vos séries et films en streaming, de jouer ou simplement de consulter une page web. Numerama a tout testé et vous présente son comparatif des box TV pour 2023.

Il existe deux types de personnes en ce monde : ceux qui en ont marre de leur box internet qui fait office de box multimédia et ceux qui ne savent pas encore qu’ils en ont marre de leur box internet qui fait office de box multimédia. Lentes, tournant parfois sur des interfaces dépassées, pas compatibles avec les derniers standards et bardées de bloatware des opérateurs, nos bonnes vieilles box n’ont jamais été pensées pour vous servir des contenus multimédia — bien plutôt pour vous facturer un service en plus sans vous demander votre avis.

Les Smart TV et TV 4K d’aujourd’hui proposent une interface permettant de naviguer plus ou moins aisément sur votre télé et de lancer quelques applications. Cependant, la fluidité n’est pas toujours au rendez-vous et certaines possibilités, comme naviguer sur votre téléviseur à partir de votre smartphone, sont aux abonnés absents. Pour optimiser une ancienne télé sans en acheter une nouvelle ou gagner en confort d’utilisation, l’achat d’une box TV s’avère assez pertinent.

De plus, quand votre télé ou votre box vous permettent d’accéder à vos films et vos séries préférées en SVOD, il est difficile de se projeter dans l’utilité d’une box TV. Pourtant, une fois testée, on ne peut plus s’en passer.

Notre sélection des meilleures box TV 2023 sur Android et tvOS

Sur le marché des box TV, comme pour celui des smartphones, ou encore celui des ordinateurs portables, s’opposent deux systèmes d’exploitation bien distincts que sont tvOS d’Apple et Android TV. Si l’Apple TV complètera parfaitement votre écosystème Apple, la Nvidia Shield TV s’impose comme la référence pour Android TV. Pour les budgets plus restreints, le Chromecast de Google offre de belles prestations pour moins d’une centaine d’euros.

La seule recommandation que nous puissions vraiment vous faire sans sourciller, c’est d’investir dans un modèle disposant de la 4K. Certes plus onéreux, ils vous accompagneront en contrepartie plus longtemps, la technologie 4K devenant la norme. Et si un boîtier 4K peut restituer une image avec une résolution moindre, l’inverse n’est pas possible. Une box TV Full HD ne sera pas en mesure de vous afficher un contenu en Ultra HD.

Apple TV 4K : le confort d’utilisation d’Apple dans un boîtier numérique

Design du boîtier d’Apple

L’Apple TV 4K d’Apple se présente sous la forme d’un petit boîtier assez discret. Plus petit que le modèle précédent, il nécessite tout de même qu’on lui fasse une petite place à côté du téléviseur auquel il doit être raccordé. Le câble HDMI permettant de raccorder la box TV d’Apple à la télé n’est malheureusement pas fourni. À moins que vous n’en possédiez un, il faudra prévoir une dizaine d’euros supplémentaires pour pouvoir vous servir du boîtier.

Interface, commandes vocales et télécommande

Hormis ce défaut, l’Apple TV à tout pour plaire. En plus de son interface simple, la box TV d’Apple peut se vanter de posséder la meilleure réactivité. La navigation est fluide et la box répond immédiatement aux commandes. Si les applications sont forcément moins nombreuses que celles proposées par Android, elles sont cependant de meilleure qualité. Apple prend le soins d’implémenter en avance les API pour faciliter le développement des applications sur ses produits. L’iPhone 13 et l’Apple TV4 K partage la même puce puissante, la A15 Bionic. Elle permet de faire tourner les jeux à 60 FPS en HDR mais offre aussi la possibilité du cloud gaming.

L’écosystème d’Apple est à la hauteur de ce qu’on peut en attendre de la marque. Grâce au HomePod, vous pouvez écouter votre playlist favorite ou lancer votre série préférée sans avoir à manipuler de télécommande. La connexion au HomePod permet même la diffusion du son de la télé. On reconnait bien le desing d’Apple dans la télécommande qui retrouve une ligne très épurée. Le véritable + de cette télécommande, c’est son port USB-C qui permet de recharger la télécommande qui se passe donc de piles.

L’Apple TV 4K, version 2022. // Source : Numerama

Prix de l’Apple TV 4K

Il s’agit de la box TV la plus onéreuse de cette sélection. La qualité d’Apple à un prix et pour profiter de l’expérience Apple sur sa télé, il faut débourser entre 170 et 180 €. Clairement, cette box ne s’adresse pas à tout le monde. Elle devient intéressante dès lors que l’on possède déjà un iPhone ou une tablette Apple.

Nvidia Shield TV : la meilleure box TV Android, puissante et polyvalente

Design du boîtier Nvidia

En 2019, le boîtier multimédia Nvidia s’offre un nouveau design qui la démarque de ce que proposent habituellement les box et décodeurs. Avec sa forme en rouleau, on pourrait presque la confondre avec une petite enceinte portable et s’intègre discrètement à côté de votre téléviseur. Malgré sa petite taille, elle ne manque pas de connectiques puisqu’elle dispose d’un port HMDI, un slot permettant de recevoir une misoSD, la prise pour l’alimentation ainsi que de quoi brancher un câble Ethernet. En revanche, il faut investir quelques dizaines d’euros supplémentaires dans la version pro pour bénéficier d’un port USB que l’on regrette un peu sur cette version.

Interface, applications et télécommande

L’interface est assez intuitive. La compatibilité avec Google Assistant et Alexa permettent de lancer les commandes vocales. Pour sa télécommande, Nvidia a, là encore, innové en proposant une forme triangulaire qui offre une prise en main agréable. La télécommande est rétroéclairée et fonctionne avec des piles AAA. Le bouton Netflix, bien que pratique, n’est pas forcément situé à l’endroit le plus stratégique et il est facile d’appuyer par mégarde dessus.

De la télécommande, vous accédez également à la fonction « upscaling». Nvidia intègre une Intelligence Artificielle capable de restituer une qualité 4K à partir d’un plus petit format d’affichage. Les téléviseurs 4K proposent souvent cette option sans parvenir à recomposer une image d’aussi bonne qualité que ce que propose Nvidia avec sa box TV.

NVIDIA SHIELD TV // Source : Numerama

Prix du Nvidia Shield TV

Nvidia propose une box TV pour Android haut de gamme. Elle correspond complètement à l’équivalent de l’Apple TV, mais conçue pour AndroidTV. Le Nvidia Shield TV se trouve autour de 160 euros sur les sites marchands. La version pro disposant d’un espace de stockage plus élevé, coûte, quant à elle, 219 € sur Amazon.

Google Chromecast : la box TV au meilleur rapport qualité prix

Design du boîtier de Google

Google a bien compris le besoin de praticité du public. Il transforme donc son Chromecast en véritable box TV. Sa petite clé HDMI très pratique a conquis par son format et la possibilité de contrôler sa télé depuis son téléphone. Google ne change pas de recette et son Chromecast se branche toujours derrière le téléviseur en HDMI. Le câble du Chromecast est flexible et ne gênera aucunement l’installation du boîtier où que se situe votre téléviseur, même contre un mur. De petite taille, le boîtier est léger et tient dans la main.

Interface, applications et télécommande

Si la toute première version du Chromecast consistait en une simple interface de streaming, le Google Chromecast intègre maintenant toutes les fonctionnalités qu’on attend d’une box TV. L’installation est simple. Une fois la box raccordée à la télé, il suffit de télécharger l’application Google Homme, également disponible sur l’Apple Store, et de suivre les indications. Vous retrouverez les nombreuses applications disponibles sur le Play Store en plus d’accéder à plus de 400 000 programmes répartis sur les plateformes accessibles sur Google TV.

L’interface met en avant le contenu récent et facilite l’accès à du contenu inédit qui correspond à vos préférences. Concernant la qualité d’image, le boîtier de Google se contente d’être dans la norme actuelle en proposant la 4K, l’HDR10 et le Dolby Vision. Si vous possédez une SmartTV haut de gamme, le Chromecast n’apportera visuellement rien d’autre que ce que votre TV propose déjà. En revanche, il permet toujours de partager du contenu de votre téléphone sur l’écran de votre télé et peut servir à piloter d’autres objets connectés intégrés dans l’écosystème Home, fonctionnant avec Google Assistant, comme des ampoules.

Le nouveau Google Chromecast // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Prix du Google Chromecast 4K

En proposant son boîtier à moins de 70 €, Google place son Chromecast comme la box TV disposant du meilleur ratio coût/performance. C’est la meilleure box TV pour transformer votre ancienne TV sans avoir à en racheter une.

Fire TV Stick 4K Max : la box TV d’Amazon

Design du Fire TV Stick d’Amazon

Sur le même concept que le Chromecast, la box TV d’Amazon prend la forme d’une clé HDMI à brancher au dos de votre TV. En forme de stick rigide, il est cependant moins flexible et peut se révéler gênant lorsque la télé est contre un mur. Heureusement, le Fire TV Stick est livré avec une petite rallonge HDMI flexible permettant de faire pendouiller le boîtier de forme rectangulaire le long de la télé.

Interface, applications et télécommande

L’interface s’axe principalement sur les actualités. L’écran est parfois surchargé de contenu mis en avant et une interface principale plus épurée aurait été appréciable. Si vous avez l’habitude des interfaces Prime Vidéo, vous ne serez pas trop perdu. Malgré ce détail, le Fire TV Stick offre une bonne réactivité même si elle n’égale pas celle du boîtier d’Apple. En revanche, la puce de l’Amazon Fire TV Stick est un peu moins puissante bien qu’elle permette le visionnage du contenu en 4K et qu’elle affiche une compatibilité HDR et Dolby Vision.

Au niveau de l’écosystème, Amazon est un peu la traîne, faute à la concurrence déjà bien installée. Bien qu’elle réponde aux commandes vocales Alexa, la box TV d’Amazon reste un peu plus distante concernant le contrôle de la télé à partir de votre smartphone. En revanche, si toute votre domotique est compatible avec Alexa, vous pourrez utiliser le Fire TV Stick pour contrôler l’allumage de vos ampoules connectées ou surveiller votre caméra de vidéo surveillance.

Le Fire Stick TV 4K d’Amazon avec sa télécommande // Source : Amazon

Prix du Fire TV Stick d’Amazon

La dernière version de la box TV d’Amazon se trouve à 64,99 €. Attention, la version précédente à 59,99 €, est quelques euros moins cher, mais ne supporte pas le Wi-Fi 6.

