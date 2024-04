Lecture Zen Résumer l'article

À en croire différentes rumeurs très insistantes, Sony lancerait une PlayStation 5 Pro en fin d’année 2024. Il s’agirait de la console la plus puissante du marché, qui permettrait de faire mieux tourner les jeux du catalogue de la PS5 sortie en novembre 2020. Que sait-on à son sujet ?

C’est un secret de polichinelle : Sony devrait lancer une PlayStation 5 Pro dans quelques mois, de la même façon qu’il avait commercialisé une PS4 Pro pour relancer sa console de 2013. Plusieurs médias, comme Insider Gaming et The Verge, ont eu accès à ses caractéristiques, analysées par Digital Foundry.

La PlayStation 5 Pro ne serait pas une remplaçante de la PlayStation 5, mais une version survitaminée pour mieux faire tourner les jeux. Elle s’adresserait à une cible restreinte ne jurant que par les performances ou pour découvrir des jeux comme GTA 6 sans aucune concession. Que sait-on au sujet de cette PS5 Pro ? Beaucoup de choses, même si Sony n’a encore rien confirmé.

Une manette DualSense PS5 noire. // Source : Louise Audry pour Numerama

Qu’est-ce que la PS5 Pro ?

La PlayStation 5 Pro reposerait sur le même principe que la PlayStation 4 Pro, à savoir une déclinaison plus puissante de la PlayStation 5, lancée en novembre 2020, et qui a déjà eu droit à une déclinaison Slim. On peut la voir comme un modèle haut de gamme, pensé pour celles et ceux qui veulent jouer dans les meilleures conditions. Avec sa puissance accrue, les jeux tourneront bien mieux, que ce soit en termes de fidélité ou de performance.

À quoi ressemblerait la PS5 Pro ?

On ignore à quoi pourrait ressembler la PS5 Pro, mais on peut l’imaginer par rapport à la PS4 Pro, qui était une sorte d’empilement de deux PS4. On espère toutefois que la PS5 Pro ne sera pas un empilement de deux PS5, même Slim, sans quoi les dimensions seraient gargantuesques.

On peut par ailleurs se fier à la philosophie de design de toute la gamme PS5, avec des lignes futuristes et l’alliance du blanc et du noir pour les coloris. La PS5 Pro ne devrait pas s’éloigner de ces codes stylistiques, pour maintenir une continuité dans le look de cette génération de console.

La PS5 Pro serait la console la plus puissante du marché

Les caractéristiques de la PlayStation 5 Pro, partagées par plusieurs sites fiables, dont The Verge, sont surtout parlantes quand on les compare à celles de la PlayStation 5 de base.

Les voici :

PS5 PS5 Pro Processeur Ryzen Zen 2 3.5 GHz Ryzen Zen 2 3.5 GHz, avec mode boost à 3,85 GHz Puissance graphique 10,3 TFlops 33,5 TFlops Ray-tracing Oui Oui, performances x2 à x4 Mémoire système (GDDR6) 16 Go 16 Go Mémoire disponible pour les jeux 12,5 Go 13,7 Go Bande passante de la mémoire 448 Gb/s 576 Gb/s

Comme on peut le constater, c’est la partie GPU qui connaîtrait un énorme boost (x3). Sony promettrait une rapidité de rendu augmentée de 45 % par rapport à la PS5 classique.

La PS5 Pro miserait aussi sur le PSSR (pour PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling). Il s’agirait d’une nouvelle solution « intelligente » d’upscaling (conversion ascendante) et d’antialiasing (anticrénelage), pour des performances en hausse. C’est l’équivalent du DLSS de Nvidia.

En revanche, la faible évolution de la partie CPU pourrait poser souci dans l’optimisation de certains titres — comme le souligne cette analyse de Digital Foundry.

La PS5 Slim et la PS5 normale. // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Quelle manette pour la PS5 Pro ?

La PlayStation 4 Pro n’a pas eu droit à sa manette dédiée. On ne voit pas pourquoi la PlayStation 5 Pro en aurait une, sachant que la DualSense est la manette la plus aboutie de l’histoire de Sony. Éventuellement, le constructeur nippon pourrait fournir une DualSense Edge (la déclinaison haut de gamme), mais cela ferait énormément grimper le prix.

Quels seraient les jeux disponibles sur PS5 Pro ?

La PS5 Pro s’appuierait sur le catalogue de la PlayStation 5. Selon toute vraisemblance, elle ne proposerait aucune exclusivité. Il y aurait d’ailleurs un label qui renseignerait sur la compatibilité totale des jeux. Un rendu 4K à 60 fps est visé, mais d’autres scénarios seraient possibles pour bénéficier du macaron « PS5 Pro Enhanced ».

Ainsi, les jeux actuels pourraient être présentés comme optimisés pour la PS5 Pro s’ils affichent une meilleure définition et/ou un framerate plus élevé par rapport aux performances sur PS5 normale. Il en irait de même pour l’intégration d’effets de ray tracing. Tout passerait par un nouveau mode d’affichage, que les développeurs proposeraient aux propriétaires.

La PS5 Pro serait par ailleurs capable de mieux faire tourner les jeux qui ne seraient pas optimisés par une mise à jour, via un mode ultra-boost. Mais ce serait plus une amélioration de la stabilité, que ce soit au niveau du framerate ou du Variable Refresh Rate (VRR). Pour tirer vraiment profit de la puissance accrue de la PS5 Pro, les développeurs devront s’employer.

GTA 6 tournera-t-il en 4K et à 60 fps sur PS5 Pro ? // Source : Capture YouTube

Quelles seraient les fonctionnalités de la PS5 Pro ?

La PlayStation 5 Pro assurerait les mêmes fonctionnalités que la PlayStation 5, à savoir :

Lire des jeux PS4 grâce à la rétrocompatibilité ;

Lire des jeux en réalité virtuelle, via le PlayStation VR2 ;

Se connecter au PlayStation Portal pour de la lecture à distance ;

Accéder à des plateformes de streaming (YouTube, Twitch, myCanal, Disney+, Netflix…) ;

Lire des disques (DVD, Blu-ray, Blu-ray UHD…).

Combien coûterait la PS5 Pro ?

La PlayStation 5 Pro devrait coûter au moins 100 € de plus que la PlayStation 5 standard, ce qui la mettrait aux alentours des 650 €. Sony aurait des moyens d’alléger la facture : baisser le prix de la PS5 pour proposer la PS5 Pro à 550 € et/ou commercialiser une version dépourvue d’un lecteur de disque. Il pourrait être amovible, comme la version Slim.

Quand sortirait la PlayStation 5 Pro ?

Selon les diverses indiscrétions, la PS5 Pro serait disponible en fin d’année 2024, vers le mois de novembre. Ce serait quatre ans après la PS5 et un an après la PS5 Slim.

