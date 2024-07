Lecture Zen Résumer l'article

Roborock, iRobot, Dreame : plusieurs marques peaufinent d’année en année leurs modèles d’aspirateurs robots. Gadget pour les uns, véritable révolution domotique pour d’autres, que valent vraiment ces assistants ménagers connectés ? Découvrez les meilleurs aspirateurs robots du marché pour aspirer moquettes et parquets, et pourquoi pas même, nettoyer le sol.

Des aspirateurs robots, il en existe dans différentes gammes de prix, allant d’une centaine d’euros à plus de mille euros. Le dernier Roomba Combo j9+, doté d’une superbe serpillère décapotable (oui, oui, décapotable) et d’une station de charge élégamment conçue pour servir de table d’appoint, ne coûte pas moins de 1 399 € sur le site d’iRobot.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Comment justifier un tel écart de prix et surtout, que valent ces produits ? Si certaines et certains sont plutôt sceptiques quant à leur efficacité, d’autres n’hésitent pas à opter pour un aspirateur robot laveur. La promesse d’entretenir vos sols et tapis est ambitieuse et certains modèles y parviennent très bien. Si à moins de 200 €, vous ne trouverez rien de très sérieux, la somme investie dans un robot nettoyeur n’est pas forcément gage de qualité non plus. Découvrez nos modèles favoris, ceux qui ont déjà fait leurs preuves, et apprenez à différencier les modèles entre eux grâce à des critères plus pertinents qu’un simple barème de prix.

Comparatif : nos avis sur les meilleurs aspirateurs robots

Les avancées technologiques permettent aujourd’hui aux marques de proposer des appareils de plus en plus performants. N’oubliez pas que les aspirateurs robots sont conçus comme des assistants ménagers et ne se substituent pas à un ménage en profondeur. Ils vous aident dans les corvées quotidiennes en vous évitant de passer le balai. Cependant, ils montrent vite leurs limites lorsqu’il s’agit d’aspirer des recoins et des plinthes ou de laver des taches incrustées. Un ménage approfondi occasionnel, à l’aide d’un bon aspirateur balai ou traineau, et de l’huile de coude, reste indispensable pour conserver un intérieur propre.

Dreame L10 S Pro (Gen 2) : un bon rapport qualité prix

Dreame a été créée en 2015, en Chine, par un ingénieur passionné d’inventions : Yu Hao. Il souhaitait donner une nouvelle dimension à l’électroménager en y intégrant de la mécanique spatiale. Encore assez discrète, la marque dispose pourtant de certifications solides et de l’appui de Xiaomi Ecological Chain pour la commercialisation de ses appareils en France. La qualité de ses aspirateurs semble se confirmer avec le L10 S Pro (gen 2), l’un des meilleurs aspirateurs robots à un excellent rapport qualité prix.

Présentation du Dreame L10 S Pro (Gen 2)

Visuellement, rien de révolutionnaire par rapport à la première génération. Ce Dreame L10 S Pro (gen 2) garde tout à part son coloris gris anthracite qu’il troque contre un blanc immaculé, à l’image d’autres aspirateurs de la marque.

Il conserve ses dimensions compactes avec une hauteur de 9,7 cm et un diamètre de 35 cm, lui permettant de se glisser facilement dans n’importe quel espace. Sa hauteur de seuil de 2 cm reste également inchangée, facilitant le passage d’une pièce à l’autre. L’accès au collecteur de poussière et au réservoir d’eau se fait en soulevant le capot, ce qui évite de retourner l’appareil. Ce design pratique inclut aussi une petite brossette pour l’entretien régulier.

Qualité d’aspiration et de lavage du Dreame L10 S Pro (Gen 2)

La nouvelle génération, Dreame L10s Pro Gen 2, surpasse son prédécesseur avec une puissance d’aspiration accrue de 7 000 Pa, contre 5 300 Pa pour le L10 S Pro. Cette amélioration assure une efficacité renforcée sur les parquets et les moquettes. Le système DuoScrub du Gen 2 utilise deux patins rotatifs à haute vitesse et un réservoir d’eau de 300 ml pour un lavage plus précis, en comparaison aux petites serpillières rotatives du modèle précédent, qui était moins performant sur les taches incrustées. Le Dreame L10s Pro Gen 2 introduit également une fonctionnalité de levage intelligent des serpillières de 7 mm, protégeant ainsi les tapis et moquettes, un atout supplémentaire par rapport à la première version.

Le L10 S Pro (Gen 2) sur tapis // Source : Dreame

Les petites lavettes se scratchent sur des patins et c’est à vous de les entretenir. La marque ne fournit qu’un seul jeu de deux lavettes, mais il est possible de trouver des kits complets d’accessoires pour une trentaine d’euros.

Muni de son Lidar jonché sur son capot, le Dreame L10 S Pro cartographie vos pièces avec une bonne précision. Cependant, le Gen 2 améliore l’évitement des obstacles grâce à un système intelligent, surpassant souvent les modèles avec détection d’objets. La détection ultrasonique des tapis, présente dans les deux générations, permet d’ajuster automatiquement la puissance d’aspiration, mais le Gen 2 double l’efficacité de nettoyage des tapis en passant deux fois pour une propreté optimale.

Application du Dreame L10 S Pro (Gen 2)

Pour paramétrer votre compagnon de ménage, vous devrez, au choix, installer l’application Dreame Home ou Xiaomi Mi Home au préalable. À vous ensuite de prédéfinir vos sessions de ménage. L’interface est assez intuitive et naviguer se révèle assez simple. Il est possible d’enregistrer plusieurs cartes et libre à vous de définir, en fonction des pièces et de leur degré de salissure, la puissance d’aspiration et le niveau d’humidité des serpillères.

Performances et prix du petit aspirateur robot laveur de Dreame

Puissance d’aspiration 7 00 Pa Volume du réservoir à poussière 0,45 L Volume du réservoir d’eau 300 mL Autonomie 2 h 30 Prix 449 €

Conclusion du Dreame L10 S Pro (Gen 2)

Le Dreame L10s Pro Gen 2 excelle dans le nettoyage des surfaces jusqu’à 45 m², tout comme son prédécesseur, avec la capacité de retourner à sa base pour se recharger avant de reprendre là où il s’était arrêté. Bien que le vidage manuel du bac à poussière et le lavage des serpillières restent nécessaires sans base, ce modèle offre des performances solides avec une puissance d’aspiration accrue et une meilleure technologie de lavage. Avec un coût similaire à la première génération, le Dreame L10s Pro Gen 2 présente un très bon rapport qualité-prix.

Et le Dreame L10 S Ultra avec sa station d’accueil ?

Pour éviter de vidanger trop souvent le bac à poussière et afin de s’affranchir du lavage des serpillères, la version L10 S Ultra dispose d’une station de charge. Plus volumineuse, cette dernière s’occupe de collecter les poussières en plus de nettoyer les lavettes. Elle est aussi plus chère.

Le L10 Ultra est un modèle un peu moins coûteux, qui dispose également d’une station de vidage et de nettoyage des serpillères. En revanche, son système de navigation est moins efficace.

Roomba combo j7+ : la valeur sûre d’iRobot, avec une serpillère

Difficile de ne pas citer la marque iRobot, rachetée durant l’été 2022 par le géant Amazon. Elle a été l’une des premières à proposer aux particuliers des robots ménagers. Créée aux États-Unis en 1990 par trois universitaires, la marque a d’abord fabriqué des robots à des fins militaires avant de se lancer dans la domotique. C’est en 2002 qu’iRobot présente son tout premier aspirateur robot Roomba. La marque tient alors à séparer aspiration et nettoyage du sol : la gamme Braava est consacré à ses robots laveurs de sols. Aujourd’hui, la marque intègre timidement un système de lavage à ses derniers aspirateurs robots, mais ils ne sont pas toujours à la hauteur de la concurrence, surtout en termes d’ergonomie.

Présentation du Roomba combo j7+

Il n’est plus tout récent, puisqu’il est sorti fin 2022. La grande différence avec la génération précédente est qu’il est doté d’une serpillère pour laver le sol, tout en conservant ses qualités d’aspiration. Visuellement, il ne dénote pas de ses confrères et se présente comme un disque de 35 cm de diamètre avec une hauteur de 8,7 cm. Il n’y a pas de laser ni de Lidar au-dessus du robot, mais une caméra grand-angle et plusieurs capteurs infrarouges le guident pour une navigation intelligente sans chutes et accidents.

Qualité d’aspiration du Roomba combo j7+

Les doubles brosses en caoutchouc flexibles disposées au centre de l’appareil ramassent efficacement saletés, poils et cheveux sans que ces derniers se prennent entre eux ou enrayent le mécanisme. L’entretien est très simple et rapide même avec des animaux de compagnie.

Il navigue avec aisance en prenant le soin de contourner pieds de chaises et gamelle d’eau du chat. Il se débrouille parfaitement sur tout type de sol et ne rebrousse pas chemin devant une moquette ou un tapis épais. Il détecte les endroits plus poussiéreux et réalise plusieurs passages jusqu’à l’obtention d’un résultat irréprochable.

La caméra fait un travail remarquable et reconstitue votre intérieur sur une carte. Au gré des passages du Roomba, les cartes se précisent pour finalement être complètement fidèles à l’agencement de vos pièces. S’il se retrouve coincé, le Roomba enregistre la zone comme dangereuse et n’y passera pas lors d’une prochaine session de nettoyage. Une fonctionnalité appréciable, qui évite de vider la batterie inutilement.

Sa station de vidage, la Clean Base, permet de collecter les poussières aspirées dans un sac prévu, empêchant aux moisissures et allergènes de s’échapper. C’est certes hygiénique, mais moins écologique et économique quand on sait qu’il faut acheter des sacs à côté. Le bac est muni de filtres et se nettoie facilement à la main.

Aspiration de la saleté par la Clean Base // Source : iRobot

Le petit twist de cet aspirateur se trouve au niveau de sa serpillère qui se relève d’elle-même à l’approche d’une moquette, d’un tapis ou d’une zone qui doit rester au sec.

Application d’iRobot

L’application mobile est disponible sur Android et iOS. L’interface simple et épurée met en évidence un bouton « nettoyer » pour lancer le robot. Les différents onglets vous permettent de consulter l’historique ou de programmer vos séances de ménage. Il est également possible de définir les zones de nettoyage prioritaires, ou de déterminer à quelle heure votre robot passera dans telle pièce. Vous pouvez également délimiter un périmètre à contourner directement sur l’application.

Performances et prix du robot Roomba combo j7+

Puissance d’aspiration non communiqué Volume du réservoir à poussière 0,4 L Volume du réservoir d’eau 300 mL Autonomie 2 heures Prix 599 €

Conclusion sur la référence des aspirateurs robot d’iRobot

Les performances d’aspiration du Roomba j7+ sont toujours d’actualité. Avec ses serpillières intégrées, il se met enfin sur un pied d’égalité avec les autres aspirateurs 2-en-1 de la concurrence. Cette référence propose donc des caractéristiques équilibrées pour un prix intéressant. Cependant, l’acquisition du Roomba Combo J9+, la dernière référence en date de la marque, peut, elle aussi, être une option intéressante lorsqu’il se retrouve en promotion au même prix.

Roborock S8 MaxV Ultra : l’aspirateur laveur le plus puissant

Depuis 2014, Roborock a su prouver que la qualité et la performance peuvent venir de Chine. Avec des produits robustes et performants, la marque a facilité le quotidien de nombreux consommateurs. Aujourd’hui, Roborock est une référence, et le S8 MaxV Ultra est l’un de ses modèles les plus avancés.

Présentation du Roborock S8 MaxV Ultra

Sorti en 2024, le S8 MaxV Ultra se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées. Ressemblant au S7 avec son LIDAR sur le dessus, il mesure 44,4 cm de long, 48,7 cm de large et 54,8 cm de haut et intègre des capteurs infrarouges pour détecter les escaliers et éviter les chutes. Il est également équipé d’une station automatique tout-en-un qui permet le vidage automatique, le remplissage en eau, le lavage des serpillières à l’eau chaude, le séchage à l’air chaud, le nettoyage automatique de la station et la distribution de détergent.

Qualité d’aspiration et de lavage du Roborock S8 MaxV Ultra

Le S8 MaxV Ultra intègre un système de brosses avec des doubles rouleaux en caoutchouc DuoRoller Riser Brush et une brosse latérale FlexiArm Design™. Ce système évite les enchevêtrements de cheveux et de poils d’animaux, rendant l’entretien plus simple. Avec une puissance d’aspiration de 10 000 Pa, il se positionne parmi les aspirateurs robots les plus puissants, assurant un nettoyage impeccable.

DuoRoller Riser Brush en action // Source : Roborock

Le système LIDAR Precisens et les multiples caméras permettent une détection précise des obstacles, contournés intelligemment grâce aux capteurs du pare-choc. Bien que très performant, il peut parfois manquer des objets très fins comme des câbles.

En termes de lavage, la technologie de vibration sonique permet aux modules vibrants de s’élever jusqu’à 20 mm et de vibrer jusqu’à 4 000 tours/min, améliorant l’efficacité du nettoyage. Le S8 MaxV Ultra détecte intelligemment le niveau de saleté des serpillières durant leur lavage et ajuste dynamiquement la durée de ce lavage en conséquence.

Application et réglages du Roborock S8 MaxV Ultra

L’application mobile, compatible avec les assistants vocaux Google, Siri et Alexa, est intuitive et complète. Les cartographies réalisées par les lasers sont disponibles en 2D et 3D, avec des détails précis et la possibilité d’ajouter des meubles virtuellement. Jusqu’à 4 cartes différentes peuvent être mémorisées, idéales pour les maisons à plusieurs étages.

Vous pouvez laisser le S8 MaxV Ultra nettoyer en autonomie ou programmer des séances spécifiques. Si certaines zones sont encombrées, vous pouvez les délimiter via l’application, et l’aspirateur les contournera. De même, vous pouvez programmer un nettoyage intensif pour les zones nécessitant plus d’attention.

Performances et prix du Roborock S8 MaxV Ultra

Puissance d’aspiration 10 000 Pa Volume du réservoir à poussière 0,4 L Volume du réservoir d’eau 300 mL Autonomie 3 heures Prix 1 499 €

Conclusion sur le Roborock S8 MaxV Ultra

Fidèle à sa réputation, Roborock livre un modèle haut de gamme très performant doté d’une bonne autonomie. Malgré son excellente puissance d’aspiration, il atteindra lui aussi ses limites sur certains tapis. Le lavage est pas mal pour un robot aspirateur, il faut dire que les serpillères vibrantes sont ce qui se fait de mieux pour l’instant sur ce type d’appareil. Si vous avez le budget, alors sachez que le Roborock S8 MaxV Ultra est ce qu’il se fait de mieux actuellement sur le marché.

Xiaomi Mi Robot Vacuum S12 : l’aspirateur robot pas cher

On ne présente plus le géant chinois. Xiaomi a su s’imposer comme le leader de la tech au bon rapport qualité prix avec des produits accessibles et qualitatifs. De ses smartphones à ses friteuses en passant par ses ventialeurs, Xiaomi est partout, y compris dans les rayons des aspirateurs robots.

Présentation du Vacuum S12, l’aspirateur robot de Xiaomi

Rien de bien original, un cercle blanc d’une petite dizaine de centimètres de hauteur, 9,46 cm pour être précis, avec un petit dôme contenant le télémètre laser. Sa batterie de 3 200 mAh lui laisse une autonomie d’un peu plus de deux heures avant de devoir faire le plein sur sa base de chargement.

Qualité d’aspiration et de lavage du Vacuum S12

La force du Vacuum S12, c’est son télémètre laser, ainsi que son système de navigation, efficaces pour le prix proposé. L’aspirateur connecté de Xiaomi ne passera pas deux fois au même endroit et établira une cartographie fidèle à vos pièces. Si le système de détection d’objet est suffisant pour éviter un sac laissé par terre ou un coussin tombé du canapé, il ne sera pas aussi regardant sur de plus petits obstacles qu’il peinera à contourner. Prenez garde à ne pas lui entraver le passage avec des câbles ou des lacets, qui s’enrouleraient volontiers dans les brosses.

Le Xiaomi Mi Robot Vacuum S12 sur sa base de chargement // Source : Xiaomi

Xiaomi opte, en effet, pour une conception assez entrée de gamme de sa brosse centrale avec une alternance de pales en fibre de nylon et de caoutchouc. Cheveux et poils d’animaux se retrouveront fréquemment entremêlés dans les fibres de la brosse qui accumuleront également plus de poussière, sans qu’elles soient prises dans le système d’aspiration. Un coupe-fil est fourni dans les accessoires et permet de se défaire rapidement des nœuds formés, mais nécessite un geste supplémentaire à la vidange du collecteur de saleté.

La fonction lavage humide se révèle plutôt correcte avec le mode « Nettoyage professionnel » activé. Le robot va alors effectuer un triple passage grâce à un système de navigation dit « en Y », et venir à bout des tâches avec un résultat plutôt satisfaisant. Il ne fera pas de miracles sur les salissures trop incrustées et les taches trop anciennes. Sans cette sélection, le robot se contente d’un unique passage en zigzag bien moins performant. Le module de lavage se compose d’une seule et unique serpillère qui passe en machine à 60° C.

Application et paramétrage de l’aspirateur connecté Vacuum S12

Comme pour tous les appareils connectés de la marque, c’est l’application mobile Xiaomi Home qui vous permettra de paramétrer votre appareil. Décidez de la puissance d’aspiration et du type de nettoyage : aspiration, lavage ou les deux. Vous pouvez également déterminer le nombre de passages et l’intensité d’humidification de la serpillère. On peut aussi choisir de paramétrer différemment le nettoyage en fonctions des pièces cartographiées. La création de murs virtuels est très simple, comme la délimitation de zones dans lesquelles l’aspirateur ne doit pas passer. Les possibilités sont nombreuses pour une personnalisation complète jusqu’au nom des pièces que vous pouvez fusionner. Enfin, contrôlez au son de votre voix votre compagnon ménager, avec les assistants vocaux Alexa et Google, tous deux compatibles.

Performances et prix du robot nettoyeur de Xiaomi

Puissance d’aspiration 4 000 Pa Volume du réservoir à poussière 0,3 L Volume du réservoir d’eau 170 mL Autonomie 2 h Prix 249 €

Conclusion du Xiaomi Mi Robot Vacuum S12

La marque reste fidèle à sa réputation et livre une fois de plus un appareil fonctionnel qui se fond dans la masse, à un prix dérisoire. Évidemment, il ne faut pas non plus s’attendre à une fiche technique très haut de gamme, mais il remplit humblement ses fonctions. Si vous possédez des animaux, ce n’est pas le modèle que nous vous recommandons.

Quel fabricant choisir pour un aspirateur robot connecté ?

Dans ce secteur, iRobot et Roborock sont les deux grandes marques pionnières qui voient aujourd’hui leur concurrence se densifier. De nouveaux fabricants comme Dreame ou Ecovac ont tendance de plus en plus à faire parler d’eux. Xiaomi tire également son épingle du jeu avec son dernier modèle Vacuum S12 plutôt compétent.

Certaines grandes marques, implantées depuis longtemps dans l’électroménager, développent également leur propre gamme d’aspirateurs robot laveur. C’est le cas de Rowenta, qui ne parvient pas à trouver son public. Dyson, lui, dispose d’un seul modèle tout à fait hors de prix.

Quel est le meilleur modèle Roomba parmi les aspirateurs de la marque iRobot ?

Le Roomba i7, et sa variante avec station de vidage Roomba i7+, sont les modèles phares de la gamme. Avec son tout nouvel Combo J9+, la marque iRobot souhaite gommer les principaux défauts des aspirateurs robots en améliorant la détection des objets. Il y intègre une serpillère qui se relève au-dessus de la machine pour éviter de mouiller les tapis et moquettes.

Le iRobot Combo j9+ // Source : Numerama

iRobot a mis du temps à intégrer un mode lavage de sol sur ses machines, jugeant compliqué de réaliser efficacement deux taches différentes. Il a fallu attendre le début de l’année 2023 et le modèle Roomba i8 pour que cette fonctionnalité de lavage apparaisse chez les aspirateurs de la marque. Cependant, iRobot avait vu juste. Son système de serpillère n’est pas le plus intuitif, ni le plus pratique. C’est pourquoi nous préconisons le Roomba i7+, qui se contente d’aspirer, mais qui le fait bien.

Comment choisir son aspirateur autonome ?

Télémètres laser et capteurs automatiques

Ce qui différencie un aspirateur robot d’un autre, et qui justifie une différence de prix, c’est le système de capteurs et de télémètres laser nécessaires à la navigation de la machine et à la cartographie des pièces. Plus les capteurs sont nombreux et précis, plus l’aspirateur robot coûtera cher et se révèlera efficace dans sa tâche.

Certains produits associent à leur LIDAR une IA capable de reconnaître plusieurs objets du quotidien, comme une paire de chaussures, un sac ou une télécommande. Une fois l’obstacle identifié, l’aspirateur robot le contourne avec dextérité avant de poursuivre son chemin. La détection de câbles et de petits objets fins comme des papiers ou des lacets reste compliquée. Les aspirateurs robots ont néanmoins fait beaucoup d’efforts ces dernières années. Il était fréquent de retrouver son aspirateur robot butant sur un pied de table, ou coincé sous un meuble sans parvenir à s’en sortir.

Avec ou sans station de vidage ?

La plupart des modèles haut de gamme existent en une version plus onéreuse disposant d’un dock assurant : vidange du bac à poussière, entretien des serpillères et remplissage du réservoir d’eau. Au-delà de la considération pécuniaire, assurez-vous d’avoir de l’espace pour accueillir la station de vidage souvent volumineuse. Assurez-vous également de la hauteur de vos meubles avant de vous lancer dans l’achat d’un aspirateur robot. La plupart frôlent la dizaine de centimètres de hauteur.

Ces systèmes sont à considérer dès lors que vous disposez de grands espaces à entretenir. Certes, les aspirateurs robots constituent une aide précieuse dans l’entretien quotidien de son intérieur, mais s’il faut vidanger trop souvent le bac à poussière ou remplir le réservoir d’eau entre deux sessions de nettoyage, ce n’est plus très rentable.

L’autonomie n’est pas un véritable problème, puisque même dans les versions standards, un aspirateur robot revient à sa base pour recharger sa batterie avant de reprendre le ménage là où il l’avait laissé.

Comment savoir quel est l’aspirateur robot le plus efficace ?

L’aspirateur robot le plus efficace n’est pas forcément le plus cher, mais celui qui conviendra parfaitement à votre utilisation.

Avant de choisir votre aspirateur robot, faites le tour des guides d’achats et croisez les infos avec les avis des utilisateurs. Identifiez clairement vos besoins pour être sûr de faire le bon choix :

Avez-vous des animaux domestiques ?

Quelle est la surface de votre appartement/maison ?

Votre intérieur se compose-t-il de recoins et de petites pièces ou de grands espaces libres ?

À quelle fréquence souhaitez-vous utiliser votre aspirateur robots ?

Quel est votre budget ?

Quel est le robot aspirateur laveur le plus efficace du moment ?

Si aujourd’hui la plupart des aspirateurs robots concurrencent les aspirateurs classiques au niveau de l’aspiration, pour le lavage, c’est autre chose. Malgré les innovations, les aspirateurs 2 en 1 restent moins efficaces qu’un bon coup de serpillière à la main.

Toutefois, certaines technologies présentes sur les meilleurs aspirateurs robot — les plus chers en somme — proposent un lavage un peu plus efficace. C’est le cas du Roborock S8 MaxV Ultra et ses serpillières vibrantes, ou encore du Dreame L10s Pro avec ses brosses circulaires.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !