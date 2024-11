Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les montres connectées sont l’un des accessoires les plus pratiques au quotidien. En plus de donner l’heure, elles permettent de suivre votre santé, et de vous accompagner pendant vos activités sportives. Quelques très bonnes références sont moins chères durant la Black Friday Week.

Notre sélection de montres connectées pour la Black Friday Week 2024

Google Pixel Watch 3 profite de 70 € de réduction pour la Black Week

Google Pixel Watch 3 // Source : Montage Numerama

La récente montre connectée Google Pixel Watch 3 est normalement vendue 399 €. Elle est proposée pour cette Black Week 2024 au prix de 329 € sur Amazon. Avec son design tout en rondeur minimaliste, la Pixel Watch 3 rend plutôt bien une fois au poignet. La montre intègre un bouton physique sur sa tranche, pour la navigation dans les menus. L’écran est bien sûr tactile, avec une dalle lumineuse au confort de lisibilité remarquable. La dalle OLED est lisible même en plein soleil.

Les mêmes capteurs que les versions précédentes sont présents, comme le capteur de fréquence cardiaque et de SpO2, l’électrocardiogramme, l’accéléromètre, le gyroscope, le capteur de température ou le GPS. Les mesures sont précises et fiables. La Pixel Watch 3 est compatible avec tous les smartphones Android et offre une autonomie de 24 h environ.

Samsung Galaxy Watch FE sous les 150 €

Samsung Galaxy Watch FE // Source : Montage Numerama

Pour cette Black Week 2024, la Samsung Galaxy Watch FE est proposée sur Amazon au prix de 144,99 €, au lieu de 229,99 € habituellement. Comme ses smartphones, Samsung lance une gamme FE avec ses montres connectées. La Galaxy Watch FE possède un design soigné et de très bonnes finitions, pour un très bon confort une fois portée. Son écran de 1,2″ embarque une dalle Super AMOLED au bon niveau de luminosité.

Le suivi de la santé au quotidien et les activités sportives sont possibles grâce à des relevés fiables. Les données mesurées sont précises, tout comme le GPS. L’autonomie de la Watch FE est de 40 h, avec le mode always-on désactivé.

L’Apple Watch SE à moins de 200 €

Apple Watch SE // Source : Montage Numerama

L’Apple Watch SE est normalement vendue 229 €. Pour cette Black Week, elle est proposée sur le site de Darty au prix de 199 €. L’Apple Watch SE reprend le design rectangulaire classique des Apple Watch. L’écran OLED Retina de 1,78 pouce est parfaitement lisible, et s’allume d’un simple mouvement de poignet. L’interface est intuitive et les menus ergonomiques. La navigation se fait via l’écran tactile ou par boutons, avec la Digital Crown qui vous permet d’interagir d’une pression, ou en tournant le bouton latéral.

La Watch SE propose plusieurs capteurs et une expérience sportive complète. Les relevés sont précis, en dehors de la fonction de suivi du sommeil à améliorer. Notez qu’elle est étanche jusqu’à 50 mètres et possède un altimètre. Niveau autonomie, Apple promet jusqu’à 20 heures d’utilisation, voire une bonne journée entière en fonction de l’utilisation.

200 € de réduction sur la Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Montage Numerama

La Samsung Galaxy Watch Ultra est normalement vendue 699 €. Pour cette Black Week 2024, elle est proposée sur Amazon au prix de 499 €. La Galaxy Watch Ultra est une montre connectée haut de gamme de Samsung qui vient directement concurrencer l’Apple Watch Ultra 2. Son châssis massif permet d’inclure un écran rond Super AMOLED au format de 1,5 pouce. La dalle est très lumineuse et sa visibilité exemplaire. Côté performances, la puce Exynos 1000 couplée à 2 Go de RAM permet une expérience fluide sous Wear OS 5.0. Les capteurs intégrés offrent des mesures très précises sur votre santé, avec de multiples données. Les fonctions orientées sur la santé et le sport sont fiables, et vous retrouverez de nombreuses applications, ainsi qu’un GPS précis.

La Watch Ultra est résistante jusqu’à 100 mètres de profondeur, 9 000 mètres d’altitude et à des températures extrêmes jusqu’à 55 degrés. Son autonomie est d’une centaine d’heures avant de repasser par la case recharge.

Le pack Redmi Connecté avec une montre et des écouteurs

Redmi Watch 3 Active // Source : Montage Numerama

Le pack Redmi Connecté, avec la Redmi Watch 3 Active et les écouteurs Redmi Buds 5 est vendu 99,99 €. Il est proposé au prix de 49,99 € pour la Black Week. Cette montre connectée d’entrée de gamme est simple, mais suffisante pour surveiller votre forme et suivre vos activités sportives. Même si la précision des relevés n’est pas au niveau de montres haut de gamme, la Redmi Watch 3 fait le travail demandé et la Redmi Watch 4 (sa prédécesseure) n’apporte pas grand-chose de plus. Une centaine de sports sont présents, mais pas de GPS. Son écran de 1,83 pouce s’accompagne d’une bonne luminosité, assez élevée pour une lecture en extérieur. Comptez entre 8 et 10 jours d’autonomie.

Les Xiaomi Redmi Buds 5 sont des écouteurs sans fil intra-auriculaires qui embarquent la réduction de bruit active. L’audio est bon, et quelques fonctionnalités complètent le tableau, comme le Bluetooth multipoint. Côté autonomie, Xiaomi promet 10 heures d’écoute et 40 heures avec le boîtier.

