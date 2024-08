Lecture Zen Résumer l'article

Aujourd’hui, des tonnes de forfaits mobiles offrent une grande flexibilité avec appels, SMS illimités et beaucoup de data pour la navigation internet. Parmi les 4 grands réseaux, les opérateurs bataillent à coups d’offres à des prix toujours plus compétitifs. Dans ce lot, on retrouve généralement les MVNO. Que valent-ils et comment choisir le bon ? Numerama fait le point sur les offres mobiles de ces opérateurs virtuels.

Les forfaits mobile ne se résument pas qu’aux offres des grands opérateurs. Apparus dans les années 2000, avec des noms comme Virgin Mobile, les MVNO (Mobile Virtual Network Operators) ont profondément bouleversé le marché des télécommunications.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un MVNO ?

Derrière cette appellation, on nomme les opérateurs de réseaux mobiles virtuels qui n’ont pas leur propre infrastructure. Ils louent les réseaux des grands opérateurs afin de proposer des offres souvent plus flexibles et économiques.

L’idée derrière les MVNO en France est simple : proposer une alternative aux forfaits traditionnels en misant sur des services à la carte, des prix agressifs et une grande liberté contractuelle — avec des offres généralement sans engagement. En France, il en existe une vingtaine enregistrée à l’Arcep. Le plus surprenant, c’est qu’ils appartiennent en grande partie aux 4 grands opérateurs de réseau mobile — qui les rachètent à tour de bras au fil des années. Le seul à ne pas être entré dans la course des MVNO en France est Free. L’entreprise de Xavier Niel se positionne comme concurrent direct de ces offres et se contente pour le moment de développer son réseau.

Dans le catalogue varié d’abonnements MVNO en France, les prix sont toujours plus compétitifs avec des offres qui se renouvellent constamment. Alors, comment faire son choix ? Numerama a répertorié l’entièreté des MVNO dans cet article, avec les informations à prendre en compte avant de souscrire à un forfait. Notez que nous ne présentons pas ici une liste exhaustive des forfaits disponibles chez les MVNO, car ces offres évoluent en permanence. Toutefois, vous pouvez consulter l’intégralité des offres actuelles via notre comparateur de forfaits mobiles.

Liste des meilleurs opérateurs mobile MVNO sur le marché en France

Réseau Orange

Youprice

Sur les lignes Orange, les MVNO ne courent pas les rues. À ce jour, un opérateur propose des offres intéressantes sur ce réseau : il s’agit de Youprice. Assez jeune sur la scène des opérateurs virtuels, la marque a été créée en 2022. L’opérateur propose quatre abonnements 4G et 5G renouvelés régulièrement.

Au-delà des prix très avantageux, la particularité de Youprice est que l’on peut choisir son réseau au moment de la souscription, entre Orange ou SFR. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir au mieux le réseau en fonction de la couverture de leur lieu d’habitation. La présence d’Orange est un argument de taille. Et pour cause, l’ARCEP classe Orange comme le meilleur en termes de qualité de réseau devant, SFR, Bouygues et Free. À noter que, pour chaque nouvelle ligne, 10 € de frais sont prélevés pour l’activation de la SIM.

eSim ✅ (+1 euro/mois sur le réseau Orange) Lignes 4G et 5G Engagement / Sans engagement Sans engagement Option internationale Appel/SMS et data depuis l’ UE et DOM

Réseau Bouygues

NRJ Mobile

Avec près de 19 années d’expérience dans le secteur des MVNO, NRJ Mobile continue toujours aujourd’hui à proposer des forfaits 4G ou 5G à bas prix. Désormais, il est détenu à 100 % par Bouygues Telecom. Au départ, le MVNO utilisait les lignes d’Orange et SFR, mais depuis son rachat en 2020, l’opérateur virtuel est en partenariat exclusif avec Bouygues Telecom.

eSim ❌ Lignes 4G et 5G Engagement / Sans engagement Sans engagement Option internationale Appel/SMS et data depuis l’ UE et DOM

Auchan Telecom

Lancé en 2006, Auchan Telecom propose aussi des forfaits sur le réseau Bouygues. L’opérateur propose des offres sans engagement, généralement sous les 10 € par mois, avec une SIM à seulement 1 €. En contrepartie, seuls des forfaits exploitant les lignes 4G sont proposés.

eSim ❌ Lignes 4G Engagement / Sans engagement Sans engagement Option internationale Appel/SMS et data depuis l’ UE et DOM

Cdiscount Mobile

Le dernier opérateur virtuel actif sur les lignes Bouygues est Cdiscount Mobile. Le MVNO affiche une gamme variée de plusieurs forfaits qui varient régulièrement, dont certains en 5G. Du fait de son activité de vente en ligne, le MVNO propose, tout comme les opérateurs de réseau mobile traditionnels, des offres avec mobile qui permettent de réduire le coût d’acquisition de l’appareil (généralement reconditionné).



eSim ❌ Lignes 4G et 5G Engagement / Sans engagement Avec et sans engagement Option internationale Appel/SMS et data depuis l’ UE et DOM

Réseau SFR

Prixtel

Pour commencer la liste des MVNO présent chez SFR, comment ne pas évoquer Prixtel ? Assez différent des autres dans son approche, l’opérateur virtuel a fait son nom en proposant des forfaits ajustables. Concrètement, avec les forfaits 4G ou 5G de Prixtel, chaque formule propose une enveloppe de data pour Internet, mais vous êtes facturé en fonction de ce que vous consommez réellement.

Par exemple, avec le forfait « Le Grand » disponible au moment de la rédaction de cet article, vous pouvez bénéficier de 200 Go de données pour 13,99 €. Toutefois, si votre consommation est inférieure à ce volume, votre facture peut être réduite : 11,99 € pour une utilisation de moins de 180 Go, et même 8,99 € si vous utilisez moins de 160 Go. Pour les personnes qui ont une utilisation assez variable de leurs données, cela peut particulièrement être intéressant.

Les forfaits flexible de Prixtel. // Source : Prixtel

eSim ✅ Lignes 4G/4G+ ou 5G Engagement / Sans engagement Sans engagement Option internationale Appel/SMS et data depuis l’ UE et DOM

Coriolis

Tout comme Cdiscount, Coriolis propose à la fois des forfaits 4G ou 5G sans mobile, mais aussi des offres plus chères avec téléphones. Celles-si sont le plus souvent sous engagement d’un an, mais permettent d’économiser sur le prix du smartphone.

eSim ✅ (en option via le service client) Lignes 4G/4G+ ou 5G Engagement / Sans engagement Sans engagement Option internationale Appel/SMS et data depuis l’ UE et DOM

Syma

Sur le marché des MVNO depuis 2005, Syma Mobile a été racheté en 2022 par le groupe Altice (SFR). La grande particularité de cet opérateur virtuel réside aujourd’hui dans son catalogue d’options variées, que l’on peut ajouter moyennant un surcoût au forfait de base. Il est même possible d’ajouter ses options après la souscription, via l’interface client plutôt intuitive de Syma sur le site officiel. Enfin, c’est un opérateur virtuel qui propose des options internationales compétitives, nottament pour appeler vers d’autres pays.

Les options chez Syma Mobile sont un vrai plus. // Source : Syma

eSim ❌ Lignes 4G (avec de la 5G en option) ou 5G Engagement / Sans engagement Sans engagement Option internationale Appel/SMS et data depuis l’ UE et DOM

La Poste Mobile

La Poste Mobile est un MVNO lancé par La Poste en partenariat avec SFR. Cet opérateur propose des offres de téléphonie mobile et d’Internet à des prix compétitifs, bien qu’ils restent supérieurs au reste du marché. La Poste Mobile mise surtout sur son service client, grâce à son réseau de plus de 10 000 bureaux de poste qui permet d’offrir une assistance en physique aux abonnés. C’est un atout, de taille, pour choisir son smartphone physiquement. À noter que La Poste Mobile pourrait passer chez Bouygues Telecom.

eSim ❌ Lignes 4G (avec de la 5G en option) ou 5G Engagement / Sans engagement Avec et sans engagement Option internationale Appel/SMS et data depuis l’ UE et DOM

Lebara

Initialement sur le réseau Orange, Lebara a changé pour SFR en juin 2024. L’opérateur propose la même formule que tous les autres MVNO, à savoir des forfaits pas chers. La plupart sont disponibles en 5G. La particularité de Lebara se trouve dans sa flexibilité avec renouvellement automatique tous les 30 jours au lieu du contrat au mois. En somme, il fonctionne à la manière d’un prépayé avec un prélèvement par carte bancaire ou Paypal, au lieu d’un virement classique.

eSim ❌ Lignes 4G/4G+ et 5G Engagement / Sans engagement S ans engagement Option internationale Appel/SMS et data depuis l’ UE et DOM

Si on ne devait en retenir que trois :

Comme vous pouvez le voir, la liste des MVNO est longue et ils se valent plus ou moins. Pour se démarquer, chacun apporte son lot de particularités répondant à des besoins spécifiques. Mais, si l’on devait vous en recommander seulement trois de chaque réseau, voici ceux que l’on choisirait :

YouPrice : l’un des rares à disposer du réseau Orange

Prixtel : pour sa flexibilité

Auchan Telecom : pour ses tarifs avantageux

Tout savoir sur les forfaits des opérateurs MVNO

Quel réseau choisir pour son abonnement téléphone MVNO ?

Lorsque vous faites le choix d’un MVNO, le premier point sur lequel s’attarder est le réseau utilisé par l’opérateur virtuel. En effet, vous pouvez bien avoir une enveloppe de 200 Go de data en 5G, si votre réseau fonctionne mal, alors vous ne pourrez pas en profiter correctement.

Pour éviter que votre smartphone affiche une barre en 4G en haut de l’écran, il est essentiel de vérifier que votre zone est bien couverte par le réseau. Pour cela, rendez-vous sur le site monreseaumobile.arcep.fr, qui propose une carte interactive de la couverture réseau en France. Vous pourrez ainsi comparer la qualité de la couverture selon votre localisation et évaluer l’efficacité des différents réseaux disponibles.

Orange affiche les meilleurs débits moyens selon l’ARCEP. // Source : ARCEP

Pourquoi les MVNO sont-ils moins chers ?

La réponse est assez simple : malgré la location des grandes lignes, ils n’ont pas à investir dans une infrastructure réseau coûteuse comme le font les grands réseaux. Ajoutez aussi à cela la maintenance, l’entretien des infrastructures et tout un tas de coûts relatifs à l’exploitation, et cela fait réaliser une économie substantielle permettant de faire de baisser le coût des forfaits.

C’est quoi un MVNE ?

Les MVNE sont les entreprises qui fournissent aux opérateurs virtuels l’éventail technique et les services nécessaires pour que les MVNO puissent fournir leurs prestations. Concrètement, ils permettent aux opérateurs virtuels d’accéder à l’infrastructure réseau d’un grand opérateur (comme Orange, SFR, Bouygues Telecom en France).

La qualité de la connexion des MVNO est-elle inférieure à celle des grands opérateurs de réseaux ?

C’est une question que l’on peut se poser légitimement en tant que clients des MVNO. La qualité de connexion des MVNO (opérateurs mobiles virtuels) n’est généralement pas inférieure à celle des grands réseaux. En effet, les MVNO se voient allouer les mêmes capacités sur les infrastructures des grands opérateurs de réseaux (comme Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free, etc.) pour fournir leurs services.

D’ailleurs, les grands opérateurs n’ont aucun intérêt à fournir des connexions moins efficientes pour les clients des opérateurs virtuels, d’une part parce que cela nuit à leur réputation, d’autre part, parce qu’ils sont généralement la maison mère de la plupart des MVNO.

Qu’est-ce qu’une eSIM, la carte Sim nouvelle génération ?

Les opérateurs ne sont pas les seuls à se digitaliser, l’équipement va avec. La eSim est, en quelque sorte, la dernière évolution de la carte SIM après la mini, micro et nano SIM. La eSim est complètement dématérialisée et directement intégrée par le constructeur dans le smartphone. La liste des appareils compatibles est déjà assez longue. Pour iOS, cela s’étend de l’iPhone SE (2020) à l’iPhone 15. Pour Android, Prixtel a dressé une liste dans laquelle l’on retrouve tous les modèles compatibles.

Avec autant de smartphones compatibles, la eSim tend à devenir une norme, mais pour le moment en France, peu d’opérateurs proposent cette solution. Aujourd’hui, seuls YouPrice, Prixtel et Coriolis utilisent cette technologie.

Comment suivre ma consommation avec MVNO ?

Si la plupart des opérateurs virtuels proposent des interfaces de suivi accessibles facilement via le service client du site web, pour d’autres, c’est un peu plus compliqué. Dans ce cas, il faut avoir recours à une méthode quelque peu ancienne : se tourner vers un numéro de téléphone spécialement dédié. Il est généralement disponible sur les sites officiels des MVNO ou via le service client. Gare aux arnaques, ces numéros sont toujours gratuits, alors fuyez si l’on vous parle de facturation à la minute dès le début de l’appel.

Faut-il prendre un abonnement 4G ou 5G ?

Il est toujours recommandé de se diriger vers la dernière génération de réseau, puisqu’elle offre théoriquement des débits plus intéressants, jusqu’à 1 Gb/s contre 112,5 Mb/s pour la 4G. Toutefois, choisir le meilleur débit sur le papier n’est pas nécessairement une bonne idée pour tous.

En effet, contrairement à la 4G qui offre aujourd’hui une couverture importante du territoire français, la 5G est encore loin du compte. Sa couverture est très inégale et se concentre davantage sur les grandes villes. Malgré des taux de couverture du territoire à plus de 90 % annoncés par les grands réseaux, la population couverte en réalité est généralement inférieure. En pleine campagne, il est peu probable que vous obteniez quatre barres complètes de connexion 5G, et ainsi l’abonnement n’est pas nécessairement le bon choix. Qui plus est, ces forfaits sont généralement plus chers, alors mieux vaut opter pour de la 4G dans ce cas. En métropole, les abonnements 5G sont une bonne option.

Pour suivre l’évolution précise de la 5G en France et le nombre d’antennes mises à disposition, vous pouvez consulter le site de l’agence nationale des fréquences (ANFR) qui réalise une observation mensuelle des sites 5G.

RED, B&YOU, Sosh : quelles sont les alternatives sans engagement face aux MVNO ?

Les MVNO ne sont pas les seuls à se partager les parts du marché des offres sans engagement à des tarifs attractifs. Les grands opérateurs ont également lancé leurs propres marques pour faire face à cette concurrence :

SFR avec RED by SFR

Bouygues avec B&YOU

Orange avec Sosh

L’objectif de ces marques, au-delà de répondre aux politiques tarifaires agressives des MVNO, est de faciliter l’accessibilité aux forfaits avec des souscriptions simples qui se font généralement en quelques clics.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !