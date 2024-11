Lecture Zen Résumer l'article

En 2024, deux types d’appareils qui vous permettent de raccourcir la corvée de ménage se battent en duel. Les premiers sont connus, mais ont récemment été extrêmement améliorés : les aspirateurs robots. Les seconds débarquent à peine, poussés par l’innovation chinoise et Dyson qui tente toujours de dépasser ses précédents concepts : les laveurs de sol. Au Black Friday, on a repéré quelques offres intéressantes.

Numerama ne recommande que des produits testés et/ou approuvés par la rédaction. Ces objets sont passés dans nos mains et celles de nos confrères de Frandroid, qui suivent aussi le Black Friday. Ils peuvent donc finir chez vous sans regret.

Les laveurs de sol, la catégorie d’appareils lavants du futur

Grosso modo, le principe est simple : ces appareils remplacent l’aspirateur et la serpillère. En un passage, vous aspirez tout ce qui se trouve sur votre sol et vous le lavez, grâce à des brosses humides puissantes. Ils sont, évidemment, réservés aux sols durs et réguliers.

Dyson Wash G1 à 649 €

Dyson Wash G1 // Source : Montage Numerama

Le Dyson Wash G1 est la première tentative par Dyson de faire un appareil entièrement lavant — lire, sans aspirateur. Nous sommes en train de le tester et il faut dire qu’il surclasse nettement la concurrence grâce à son système de filtration, ses deux réservoirs pour séparer le sale du propre, la possibilité de mettre du détergent dans l’eau et ses puissantes brosses, qui viendront à bout des tâches coriaces. Il s’auto-nettoie seul pour être prêt au prochain usage. Nos sols (carrelage et parquet) sont absolument nickels.

À 649 € au lieu de 699 €, c’est votre option « safe » pour tester ce type de produit en toute tranquillité.

Tineco Floor One S7 Pro à 479 €

Tineco Floor One S7 Pro // Source : Montage Numerama

Tineco fait partie de ces entreprises chinoises qui ont énormément investi pour développer cette catégorie de produit. Signe qu’ils ont trouvé un truc qui marche, ils ont fait bouger Dyson de ses lignes, qui a été poussé à sortir sa version du laveur de sol. Tineco casse ses prix pour son Floor One S7 Pro, qui a l’avantage d’avoir une brosse rasante pour faire les bords des pièces des deux côtés (le Dyson n’a qu’un côté à fleur). Contrairement au Dyson, il n’a qu’une brosse.

Les aspirateurs robots, la montée en gamme à moindre prix

Difficile de faire plus simple : ça aspire seul et parfois ça lave. À votre place, quand vous n’êtes pas là.

Ecovacs Deebot N20 Plus à 284 €

Ecovacs Deebot N20 Plus // Source : Montage Numerama

C’est le début du haut de gamme avec station de récupération de la poussière, mais avec un prix tout petit. Ses points forts ? Une aspiration de 8000 Pa avec technologie anti-enchevêtrement pour les poils d’animaux, une excellente autonomie avec une batterie de 5200 mAh permettant jusqu’à 300 minutes de nettoyage et une station de vidange automatique sans sac qui permet jusqu’à 45 jours d’autonomie. En d’autres termes, vous le laissez travailler en l’oubliant pendant 45 jours et après, vous n’avez qu’à virer la réserve.

Dreame X40 Ultra Complete à 1 099 €

Dreame X40 Ultra Complete // Source : Montage Numerama

Là, on entre dans le haut de gamme avec du robot aspirant ET lavant. 12 000 Pa côté aspiration, brosse anti-nœuds, nettoyage des sols durs et des tapis… le Dreame X40 Ulra Complete sait tout faire, en autonomie. Sur les sols durs, il va également passer une serpillière qui se soulève pour ne pas mouiller vos tapis. L’eau chauffe à 70 degrés et l’humidité laissée sur le sol est réglable. Bref, ça permet de remplacer un ménage complet.

Ecovacs T30S Pro Omni à 699 €

Ecovacs T30S Pro Omni // Source : Montage Numerama

L’Ecovacs T30S Pro Omni est quasiment le même que le Dreame X40 Ultra. 11 000 Pa côté spiration, brosse anti-nœuds, nettoyage, chauffe à 70 degrés de l’eau, réservoir et vidange autonome… on dirait un clone. Pour en avoir plusieurs chez nous, on peut juste vous dire que l’application Ecovacs est à la ramasse, mal traduite et souvent buguée. Peut-être que c’est de ce côté-là qu’on doit trouver la différence de prix…

Roborock S8 MaxV Ultra à 1 099 €

Roborock S8 MaxV Ultra // Source : Montage Numerama

Roborock a éclipsé les géants du secteur (Roomba en tête) avec des produits innovants et bien finis. 10 000 Pa, 4 000 vibrations par minute, brosses extensibles pour aspirer les coins et les bords, IA pour piloter le machin, eau à 70 degrés pour laver le sol, 180 minutes d’autonomie… c’est une des rolls des aspirateurs robot et elle coûte un poil moins cher pour le Black Friday. À n’acheter que si vous avez déjà testé le concept et que vous souhaitez passer à la vitesse supérieure.

