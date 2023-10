Avec le lancement de son nouvel « Apple Pencil (USB-C) », Apple propose trois stylets avec des caractéristiques différentes. La nouvelle gamme Apple Pencil n’est pas facile à déchiffrer, puisque chacun dispose de ses propres avantages.

iPad 9, iPad 10, iPad mini, iPad Air et iPad Pro… Depuis des années, les tablettes d’Apple sont moquées pour la complexité de leur gamme. Il faut dire qu’Apple a fait le choix de proposer une gamme très large, avec des produits pour tous les goûts, ce qui implique une lecture de l’offre plus compliquée. Il n’est pas évident de savoir vers quelle tablette se diriger — d’où notre guide dédié sur l’iPad.

En octobre 2023, Apple a annoncé le lancement d’un Apple Pencil d’entrée de gamme avec un port USB-C. Un stylet que l’on aurait pu imaginer remplacer le premier Apple Pencil avec un port Lightning, avant qu’Apple ne décide de le conserver dans sa gamme. Vous êtes (futur) propriétaire d’un iPad et vous ne savez pas quel Apple Pencil choisir ? Cet article vous accompagne.

Apple Pencil, une histoire de compatibilité et de prix

Première chose à regarder : les prix. Contrairement à Samsung, qui intègre un stylet dans la boîte de toutes ses tablettes haut de gamme, Apple le vend en option. La marque part du fait que tous les utilisateurs n’en veulent pas, ce qui est un argument recevable.

En octobre 2023, Apple commercialise trois Apple Pencil, à trois prix différents :

L’ Apple Pencil (USB-C) , annoncé en 2023, au tarif de 95 euros .

, annoncé en 2023, au tarif de . L’ Apple Pencil de 1ère génération (Lightning), annoncé en 2015, au tarif de 119 euros , avec un adaptateur obligatoire à 10 euros pour les tablettes USB-C.

(Lightning), annoncé en 2015, au tarif de , avec un adaptateur obligatoire à 10 euros pour les tablettes USB-C. L’Apple Pencil de 2ème génération (magnétique), annoncé en 2018, au tarif de 149 euros.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’Apple Pencil le plus cher n’est pas juste le meilleur. Chaque Apple Pencil dispose de ses propres exclusivités.

Le nouvel Apple Pencil est le seul avec un port de recharge en USB-C. // Source : Apple

Au premier abord, nous aurions envie de recommander l’Apple Pencil le moins cher à la plupart des utilisateurs. Pour écrire, naviguer dans l’interface, éditer des documents ou réaliser des dessins, les spécificités des Apple Pencil les plus chers sont inutiles. Cependant, il y a aussi une histoire de compatibilité :

Apple Pencil (USB-C) Apple Pencil 1 Apple Pencil 2 iPad Pro avec port Lightning ❌ ✅ ❌ iPad Air 3 (Lightning) ❌ ✅ ❌ iPad avec port Lighting (à partir du 6) ❌ ✅ ❌ iPad mini 5 (Lightning) ❌ ✅ ❌ iPad 10 (USB-C) ✅ ✅ avec adaptateur ❌ iPad Pro avec port USB-C ✅ a vec adaptateur, mais pas officiellement ✅ iPad Air 4 et 5 (USB-C) ✅ a vec adaptateur, mais pas officiellement ✅ iPad mini 6 (USB-C) ✅ a vec adaptateur, mais pas officiellement ✅

Vous avez noté les mentions « pas officiellement » ? Apple prétend que l’Apple Pencil 1 est incompatible avec les iPad Pro/Air/mini USB-C, mais ils peuvent en réalité fonctionner avec l’adapteur USB-C/Lightning vendu par la marque. Quoiqu’il en soit, on ne recommande plus l’Apple Pencil 1 aujourd’hui, donc oubliez cette option.

Apple Pencil USB-C ou Apple Pencil 2, les seuls choix valables

Si vous disposez d’un iPad Lightning, alors nous recommandons évidemment le premier Apple Pencil (le seul compatible). Sinon, nous éliminons cet accessoire de notre comparatif. L’utilisation d’un adaptateur le rend peu compétitif, il vaut mieux se tourner vers les deux autres Pencil.

Du coup, nous avons d’un côté le nouvel Apple Pencil USB-C, qui se destine aux personnes qui veulent écrire, entourer des choses et réaliser des petits dessins et de l’autre l’Apple Pencil 2, qui permet de dessiner et de concevoir des travaux plus artistiques. Cette différence vient du fait que seul l’Apple Pencil 2 dispose d’un capteur de pression qui lui permet de savoir si vous voulez faire un trait fin ou épais. L’Apple Pencil 2 est aussi le seul avec un bord tactile pour changer de mode avec un double tap, ce qui est plus dispensable.

Apple Pencil (USB-C) Apple Pencil 2 Prix 95 euros 149 euros Écrire, dessiner et éditer ✅ ✅ Traits plus épais avec de la pression ❌ ✅ Support magnétique sur le bord de l’iPad ✅ ✅ Se recharge magnétiquement sur le bord de l’iPad ❌ ✅ Se recharge avec un simple câble USB-C ✅ ❌ Méthode de jumelage Câble USB-C Connexion magnétique Support de plusieurs tablettes Il faut un câble à chaque fois Il suffit de l’aimanter Mode « hover » (pour mettre le stylet au-dessus d’une photo pour l’agrandir) ✅ ✅ Double tap pour changer de mode ❌ ✅

L’Apple Pencil 2 est beaucoup plus complet, puisqu’il dispose de plus nombreuses fonctions, comme la recharge magnétique, la pression et le double tap. Mais ces fonctions justifient-elles l’écart de 55 euros ?

Quel Apple Pencil choisir ?

Tout dépend de votre usage :

À 99 % des utilisateurs , nous recommanderions l’Apple Pencil USB-C. Ce qui compte est de pouvoir écrire et de naviguer avec le stylet, ce qui est parfaitement possible. Les 55 euros d’écart sont aussi bienvenus et la recharge par USB-C n’est pas contraignante, puisque le stylet charge vite. C’est le nouvel Apple Pencil de référence.

, nous recommanderions l’Apple Pencil USB-C. Ce qui compte est de pouvoir écrire et de naviguer avec le stylet, ce qui est parfaitement possible. Les 55 euros d’écart sont aussi bienvenus et la recharge par USB-C n’est pas contraignante, puisque le stylet charge vite. C’est le nouvel Apple Pencil de référence. Aux artistes qui possèdent plusieurs iPad, l’Apple Pencil 2 s’impose comme la seule solution, puisqu’il est le seul à permettre un dessin très précis. La synchronisation instantanée grâce aux aimants permet aussi de transférer un Pencil d’un iPad à un autre plus facilement. Mais cet usage est plus rare.

Avec un iPad 10, l’Apple Pencil 1 doit être branché à un adaptateur, lui-même branché à un câble, lui même branché à l’iPad. Pas pratique. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Bref, si vous en avez les moyens et que vous voulez le meilleur des stylets, alors l’Apple Pencil 2 est de loin le meilleur accessoire proposé par Apple. Mais l’Apple Pencil USB-C est parfait pour la plupart des utilisateurs, ce qui nous incite à plutôt le recommander. Il est le choix numéro 1 de ce comparatif.

En ce qui concerne l’Apple Pencil 1, il n’est là que pour les personnes avec une tablette Lightning. Nous espérons qu’Apple l’abandonnera en même temps que l’iPad 9, pour simplifier une gamme qui en a bien besoin.

