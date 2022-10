À 1 169 euros ou plus, l’iPhone 14 Plus n’est pas le smartphone grand format abordable que les fans d’Apple attendaient. Cependant, ce nouveau smartphone, qui pique au « mini » sa place dans la gamme, s’avère une très agréable surprise.

Nous n’avons pas été tendres dans notre test de l’iPhone 14. Beaucoup trop cher pour le peu de nouveauté qu’il apporte, le dernier smartphone d’Apple n’a pas réussi à nous convaincre. Il faut dire que, pour 120 euros de moins (909 euros au lieu de 1 029 euros), Apple commercialise l’iPhone 13, un smartphone au design identique et aux caractéristiques très similaires. Difficile alors de recommander l’iPhone 14 à qui que ce soit.

Puisque nous souhaitons être transparents, sachez que nous nous attendions à émettre des critiques similaires avec l’iPhone 14 Plus, la version grand format de l’iPhone 14 commercialisée à partir de 1 169 euros. Notre postulat était le suivant : pourquoi acheter un iPhone 14 Plus aussi cher alors que l’on trouve chez certains revendeurs l’iPhone 13 Pro Max reconditionné au même prix ? Après plusieurs jours avec le smartphone, nous sommes ravis de nous être trompés. L’iPhone 14 Plus est une excellente nouveauté.

Première surprise : l’iPhone 14 Plus est léger

En lisant que nous trouvons l’iPhone 14 Plus léger, certains d’entre vous risquent de s’énerver. On les comprend, les 203 grammes affichés sur la balance ne sont pas, sur le papier, « légers ». Mais, c’est en les comparant aux autres smartphones XXL que nous nous permettons d’affirmer ça.

Les adeptes des smartphones grand format le savent, la plupart des mobiles avec un écran géant sont lourds. L’iPhone 14 Pro Max pèse 240 grammes, l’iPhone 13 Pro Max pèse 238 grammes, tandis que le Samsung Galaxy S22 Ultra, l’autre référence sur le marché, ne s’en sort déjà pas trop mal avec ses 229 grammes. La différence semble petite, mais elle est réelle.

L’iPhone X semble tout petit à côté de l’iPhone 14 Plus. Passer de l’un à l’autre change complètement l’expérience. // Source : Numerama

Après 3 semaines avec l’iPhone 14 Pro Max, sortir l’iPhone 14 Plus de sa boîte a été un vrai choc. À l’utilisation aussi, le nouveau smartphone XXL d’Apple est extrêmement plaisant à manipuler. Utiliser un si grand écran sans avoir l’impression de tenir une brique est vraiment très cool.

Aussi surprenant que cela paraisse, la première force de l’iPhone 14 Plus n’est pas sa taille, mais son poids. C’est bête, mais ça nous suffit à le recommander. Vous voulez un iPhone grand format, néanmoins vous n’avez pas envie de transporter un objet lourd en permanence ? Alors, l’iPhone 14 Plus est le choix idéal. Nous ne serions pas surpris si certains de ses acheteurs sont des personnes qui détestent les Pro Max.

Le design de l’iPhone 14 Plus est très réussi. Apple reste un maître en la matière. // Source : Numerama

Un grand écran très lumineux et une autonomie de deux jours

Bien entendu, il est probable que la majorité des personnes qui achèteront l’iPhone 14 Plus le fassent pour sa taille. Il faut dire que l’écran OLED de 6,7 pouces du smartphone en met plein les yeux. Très lumineux, d’une fidélité colorimétrique quasiment parfaite et extrêmement net, il procure un immense plaisir d’utilisation. Pour regarder une vidéo dans les transports en commun, prendre des photos, jouer ou tout simplement naviguer sur les réseaux sociaux, il ne se fait rien de mieux (enfin, presque… On regrette forcément l’absence d’un écran 120 Hz comme sur les iPhone Pro. Plusieurs spécialistes de l’industrie expliquent cependant qu’aucun fournisseur n’est capable de répondre aux volumes d’Apple). Quoi qu’il en soit, c’est un des meilleurs écrans disponibles sur le marché du smartphone et cela se ressent.

Pour jouer, ici à Jetpack Joyride 2, l’écran de l’iPhone 14 Plus est génial. // Source : Numerama

L’écran et la légèreté ne sont pas les seules forces de l’iPhone 14 Plus. Ce qui coupe le plus le souffle est l’autonomie du smartphone. Apple présente cet appareil comme son « iPhone le plus endurant à ce jour », nous pensons, en effet, qu’il n’en est pas loin (même si nous avons gardé un incroyable souvenir de l’iPhone 12 Pro Max).

Pendant nos quelques jours du test, nous n’avons eu à le recharger qu’une fois toutes les 48 heures, alors qu’il n’était même pas vide. C’est bluffant. Notre iPhone 14 Pro Max semble tomber un peu plus vite en comparaison, même s’il dispose lui aussi d’une autonomie très coriace.

Très bon en photo, mais on attend mieux d’Apple

Au niveau de l’appareil photo, l’iPhone 14 Plus est un copier-coller de l’iPhone 14. C’est dommage puisque autrefois, Apple réservait à ses iPhone « Plus » des fonctions exclusives en photo. Le double module caméra a longtemps été réservé aux grands modèles, avant d’arriver sur l’iPhone X. Aujourd’hui, il n’y a plus aucune différence. On retrouve au dos du smartphone :

un capteur principal de 12 Mpix : équivalent 26 mm, avec un module ouvrant à ƒ/1,5.

un capteur secondaire de 12 Mpx, dédié à l’ultra grand-angle (champ de vision 120°) : équivalent 13 mm, avec un module module ouvrant à ƒ/2,4.

Que valent-ils ? Voici quelques photos prises avec l’iPhone 14 Plus :

Photo prise de jour avec l’appareil photo principal de l’iPhone 14 Plus. Le résultat est très satisfaisant, sans surprise. // Source : Numerama

Le soleil est en face, ce qui pourrait provoquer de gros problèmes de lumière. Ce n’est pas tellement le cas ici, le résultat est propre. Les algorithmes d’Apple sont bons. // Source : Numerama

Globalement, nous sommes satisfaits par la qualité des photos du smartphone. Cependant, à 1 169 euros, nous pensons qu’Apple ne devrait pas autant différencier ses deux gammes. Réserver le capteur de 48 Mpix, le macro, l’ultra grand-angle plus grand et le zoom optique aux iPhone Pro est assez regrettable. Les personnes qui achèteront un iPhone 14 Plus auront beaucoup moins de possibilités que celles et ceux qui opteront pour un concurrent sous Android vendu deux fois moins cher. Certes, ça ne fait pas tout. Mais, il est de plus en plus difficile de parler des appareils photo des iPhone sans critiquer ce manque de polyvalence.

Comment ne pas être déçus par le fait qu’un smartphone à 1 200 euros ne dépasse pas le zoom x5, avec un agrandissement numérique très flou ? // Source : Numerama

Si vous souhaitez en savoir plus sur les qualités photographiques de l’iPhone 14 Plus, comme sur son nouvel algorithme Photonic Engine, notre test de l’iPhone 14 classique contient beaucoup plus de photos. Vous trouverez aussi des détails sur des points non évoqués ici comme le processeur A15 Bionic, les appels satellitaires qui arriveront plus tard ou le dos plus facile à démonter de cette nouvelle génération.

À qui se destine l’iPhone 14 Plus ?

Pour mieux comprendre l’iPhone 14 Plus, il faut comprendre sa cible. Comparer ce produit à l’iPhone 13 Pro Max n’est, par exemple, pas très ingénieux. Il est peu probable que le ou la propriétaire du dernier smartphone haut de gamme d’Apple le remplace par l’iPhone 14 Plus. Il ou elle perdrait inévitablement au change.

Selon nous, l’iPhone 14 Plus a trois types de clients potentiels :

Les propriétaires d’un « grand » iPhone d’ancienne génération, comme l’iPhone 7 Plus, l’iPhone 8 Plus, l’iPhone XR, l’iPhone XS Max ou l’iPhone 11 Pro Max.

Les propriétaires d’un grand smartphone Android, qui ont envie de se laisser tenter par l’environnement Apple, mais n’avaient pas les moyens pour le Pro Max auparavant.

Les personnes avec un petit iPhone, qui envisagent de se laisser tenter par un grand smartphone depuis quelque temps, mais ne pouvaient pas le faire jusque-là par manque de budget. Certains le feront pour l’écran plus grand, d’autres pour l’autonomie prolongée.

L’iPhone 14 Plus ne conviendra pas à toutes les mains, mais risque d’être un coup de cœur pour beaucoup. // Source : Numerama

Si l’on peut regretter le sacrifice de l’iPhone mini, nous ne serions pas surpris qu’Apple ait fait le bon choix. Autrefois réservés aux geeks (on pense aux premiers Galaxy Note), les grands smartphones séduisent beaucoup plus largement grâce au streaming, aux jeux vidéo et à leur meilleure autonomie. Autre chose à considérer, sur laquelle Apple communique intelligemment : un grand smartphone est aussi un meilleur choix pour les personnes âgées qui ont besoin d’afficher du texte en plus grand. Il ne faut pas voir cet appareil comme un iPhone de niche, mais comme un potentiel best-seller.

Seule interrogation, son prix de 1 169 euros n’est-il pas une immense erreur ? Autour des 1 000 euros, on imagine que l’iPhone 14 Plus aurait cartonné. À quasiment 1 200 euros, Apple prend le risque de faire de son grand iPhone un produit trop élitiste, comme le Pro Max avant lui. Bien sûr, les années provoqueront des baisses de prix et, grâce à la disparition des 12 Pro Max et 13 Pro Max des rayons, l’iPhone 14 Plus devrait être aidé par l’absence de rivaux. Mais, pour être la vraie référence incontournable du marché des grands smartphones, il aurait sans doute fallu un prix plus agressif.

Le verdict 8/10 Apple iPhone 14 Plus Voir la fiche 1 149 € sur RED by SFR 1 149 € sur SFR On a aimé Un grand écran de grande qualité

Le 14 Plus est beaucoup plus léger que le 14 Pro Max

Autonomie vraiment coriace, quasiment deux jours

L’écosystème iOS (AirDrop, Apple Pay, connexion aux Mac/iPad…)

Les photos sont belles On a moins aimé Le prix au lancement, vraiment trop élevé

Il manque trop de choses (120 Hz, zoom optique, macro…) À cause de son prix, l’iPhone 14 nous a déçus. Il ne s’agit pas d’un problème de qualité, mais plus d’un problème de gamme. Comment justifier de dépenser 1 029 euros pour un iPhone 14 aux caractéristiques quasiment identiques à celles de l’iPhone 13 à 909 euros, y compris au niveau du design ? L’iPhone 14 Plus, lui, n’a pas ce problème. Puisque Apple ne proposait pas de version 6,7 pouces de son iPhone classique l’an dernier, cet appareil n’est pas dans l’ombre de son prédécesseur. À vrai dire, il propose de nouvelles perspectives pour les clients d’Apple à la recherche d’un grand téléphone. Ils ne sont plus obligés d’acheter le très coûteux iPhone 14 Pro Max, ils ont maintenant l’iPhone 14 Plus qui est tout aussi grand, tout aussi beau, mais surtout bien plus léger. Nous n’étions pas tellement convaincus lors de son annonce, mais nous le sommes complètement aujourd’hui. L’iPhone 14 Plus est un excellent smartphone. Bien sûr, on peut toujours se plaindre de certaines décisions d’Apple. Pourquoi un iPhone 14 Plus manque d’écran ProMotion (il se limite à 60 Hz alors que les modèles Pro sont à 120 Hz), ne peut pas prendre de photos macro ou ne dispose pas d’un zoom optique ? Pour mieux fragmenter sa gamme et attirer ses clients vers la gamme Pro, Apple a tendance à un peu trop freiner l’innovation. C’est dommage, mais pas forcément rédhibitoire. L’iPhone 14 Plus est un super appareil que nous recommandons bien plus facilement que l’iPhone 14 à quiconque en aurait les moyens.

