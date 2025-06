Lecture Zen Résumer l'article

Passez l’été avec un peu de musique, c’est toujours plus sympa, mais avec la piscine ou la plage, les enceintes sont toujours mises à rude épreuve. Heureusement, il existe des références certifiées IP 67 capable de résister à l’eau, à la poussière et au sable. Voici les meilleures enceintes étanches pour cet exercice.

Que ce soit au bord de l’eau, lors d’un apéritif, en camping, ou même sous la douche, la musique est toujours un compagnon idéal. Cependant, l’été nous rapproche souvent de l’eau, et les enceintes traditionnelles ne sont pas vraiment compatibles avec cet élément. Pour éviter tout incident, il est donc judicieux d’investir dans une enceinte étanche.

Une enceinte portable que l’on va embarquer en vacances doit en plus être… compacte. Personne n’a envie d’encombrer sa valise avec un énorme objet, d’autant que plus c’est gros, plus c’est lourd. Il va donc falloir trouver une enceinte compacte.

C’est sur la base de ces deux critères que nous avons sélectionné quatre enceintes pour vous accompagner en vacances cet été, et aussi l’été prochain, et l’été suivant, et durant vos week-ends, ou juste si vous possédez une piscine. Si vous n’entrez dans aucune de ces cases, cela marchera aussi très bien sous la douche.

Les meilleures enceintes portables et étanches : notre sélection

Bang & Olufsen Beosound A1 (Gen 3) : la plus haute gamme

Avec cette troisième génération de sa Beosound A1, Bang & Olufsen joue la carte du raffinement dans un format ultra-portable. Visuellement, rien à redire : c’est du B&O. Aluminium brossé, design circulaire épuré, sangle en cuir chic… on est clairement sur un objet qu’on a plaisir à sortir de son sac. Elle est toujours aussi compacte (13,3 cm de diamètre pour 558 g), un peu plus lourde qu’avant mais rien de gênant. Et avec sa certification IP67, pas de souci si elle tombe dans le sable ou finit à moitié trempée après une session au bord de la piscine.

Mais ce qui justifie (ou pas) son prix élevé, c’est surtout le son. Et là-dessus, B&O reste fidèle à sa réputation : pour une enceinte aussi petite, elle sonne vraiment très bien. Les basses sont plus profondes qu’avant, le son est ample, net, et surtout bien équilibré même à volume élevé. Elle remplit une pièce sans problème, et garde une vraie finesse dans les aigus. C’est une enceinte qui donne envie d’écouter tous les styles. Niveau autonomie, la marque annonce 24 heures à volume modéré, ce qui est un gros point fort, notamment par rapport à l’ancienne génération sortie en 2020 qui proposait 18 heures.

Beosound A1 (Gen 3) // Source : Bang & Olufsen

Bonne surprise : le port USB-C ne sert pas qu’à recharger, il permet aussi d’écouter en filaire depuis un ordi ou un smartphone — super pratique en déplacement.

Mais vient alors la question fatidique : par rapport à la Gen 2, est-ce que la mise à jour vaut le coup ? Franchement, cela dépend. Si vous avez déjà la génération précédente, les différences sont là mais pas forcément révolutionnaires en dehors de l’autonomie qui fait un vrai bond en avant. Par contre, la Gen 3 abandonne Alexa — ce qui peut être un vrai moins si vous utilisiez beaucoup l’assistant vocal.

Ultimate Ears Wonderboom 4 : la meilleure enceinte bluetooth rapport qualité-prix

Petite mais puissante, l’UE Wonderboom 4 se paye en plus le luxe d’un design mignon tout arrondi. Elle tient dans la paume d’une main et délivre un son à 360 ° grâce à ses quatre transducteurs. Robuste, elle résiste aux chutes et sa certification IP 67 la rend résistante à l’eau ainsi qu’au sable. Des qualités indispensables pour écouter ses morceaux préférés sur la plage. Une fois mouillé, le tissu sèche rapidement, ce qui est plutôt pratique pour la glisser dans un sac sans mouiller le restant de ses affaires.

La restitution sonore est impressionnante au regard du petit format de la Wonderboom 4. Les mediums et les aigus sont justes et doux tandis que les graves se montreront un peu plus discrets, rien de gênant ni d’étonnant avec cette taille d’enceinte. En revanche, évitez le mode « extérieur », le rendu sonor n’est pas des plus agréable surtout que son mode de base est parfaitement adapté à un usage extérieur.

La différence majeure avec ce nouveau modèle se trouve dans ses connectiques avec l’arrivée d’un port l’USB-C, pour une recharge plus rapide.

Comme la Wonderboom 3, elle dispose de 14 heures d’autonomie. Petit plus appréciable, la marque redouble d’effort pour utiliser davantage de matériaux recyclés pour la conception de son enceinte. Le Bluetooth multipoint permet d’appairer plusieurs appareils. Enfin, ses 420 g influenceront peu le poids total de vos bagages.

JBL Clip 5 : la meilleure petite enceinte bluetooth de voyage

Si vous cherchez un encombrement minimal, JBL propose une solution bien équilibrée avec la Clip 5. Sa taille est quasiment identique à Clip 4 avec des dimensions de 13,5 x 8,6 x 4,6 cm pour un poids quelque supérieur de 280 grammes, soit 60 de plus que sa prédécesseure. Elle passera totalement inaperçue dans un bagage. Forcément, elle développe un volume et une qualité audio inférieure aux modèles plus amples, mais elle reste suffisante pour mettre une petite ambiance sonore un peu partout. D’ailleurs cette Clip 5 est équipée d’un haut-parleur plus imposant qui délivre un son plus puissant.

JBL Clip 5 à la douche // Source : JBL

Certifiée IP67, elle est étanche et a le mérite d’être équipée d’une sorte de mousqueton — qui lui donne son nom — pour l’accrocher où vous le souhaitez. Pratique pour les balades en dehors des sentiers battus ou à vélo. JBL annonce 10h d’autonomie : vous ferez un peu moins en pratique, mais vous aurez sans aucun souci une journée d’utilisation. Elle est disponible pour moins de 70 euros. C’est donc en plus une solution économique.

JBL Flip 6 : l’enceinte bluetooth portable efficace

Restons chez JBL, mais passons cette fois à un modèle plus conséquent. La Flip est l’enceinte compacte par excellence qui s’emporte partout. Peu encombrante, efficace, elle est un incontournable. Cependant, les JBL Flip sont réputées pour atteindre rapidement leurs limites dès que l’on pousse un peu le volume. C’est de l’histoire ancienne avec la JBL Flip 6.

Cette dernière dispose d’un haut-parleur et d’un amplificateur pour un rendu sonore plus musical, même à pleine puissance. Dans les faits, le son reste de bonne qualité jusqu’à 95 % de son volume maximale. Ce qui est, en principe, largement suffisant pour la plupart des usages particuliers si vous ne souhaitez pas faire profiter toute la plage de votre musique.

JBL Flip 6 // Source : JBL

La Flip 6 est étanche grâce à sa certification IP67 et il est également possible de l’emmener sur le sable chaud. La qualité de fabrication est toujours au rendez-vous. Le design reste également fidèle au modèle précédent avec une forme tubulaire d’un diamètre de 8 cm, facile à prendre en main et à ranger. Notez qu’elle pèse 550 g, un poid raisonnable qu’il est facile de caser dans un sac sans trop l’alourdir. Une dragonne est fournie avec l’enceinte ce qui permet de la suspendre assez facilement. Bluetooth multipoint et l’application avec égaliseur sont de la partie. La JBL Flip 6 permet 12 heures d’écoute et deux heures et demie sont nécessaires à la recharge de sa batterie.

Depuis mars 2025, la Flip 7 a fait son apparition avec quelques évolutions techniques : un son un peu plus puissant, un égaliseur plus complet, une autonomie légèrement étendue et une meilleure résistance à l’eau et à la poussière (IP68). On note aussi l’arrivée de fonctionnalités comme le Bluetooth 5.4 et l’audio via USB-C. Des ajouts intéressants sur le papier, mais qui ne changent pas fondamentalement l’expérience d’écoute pour un usage quotidien. Or, la Flip 7 est vendue à 149 €, soit bien au-dessus du tarif actuel de la Flip 6, que l’on trouve souvent sous les 100 €, voire autour de 90 €. À moins de tomber sur une promotion vraiment intéressante, la Flip 6 reste à ce jour le meilleur choix pour profiter d’une enceinte fiable, bien construite et équilibrée à un prix bien plus accessible.

Comment savoir si une enceinte est waterproof ?

Pour savoir si une enceinte est waterproof, vérifiez son indice de protection (IP) : un chiffre élevé (comme IP67) indique une bonne résistance à l’eau. Ce type d’enceinte peut notamment encaisser les éclaboussures, voire même être immergé à une légère profondeur sans ressortir avec un grésillement.

Quelle puissance d’enceinte pour l’extérieur ?

Pour une utilisation en extérieur, il est conseillé de choisir une enceinte avec une puissance adaptée à l’espace à couvrir. Plus l’espace est vaste, plus il faut de watts. Pour des petits espaces comme un jardin ou une terrasse, une enceinte de 20 à 50 watts RMS est généralement suffisante. Si vous prévoyez d’utiliser l’enceinte dans des espaces plus grands, une puissance de 50 à 100 watts RMS est plus appropriée. Pour des événements en plein air, optez pour une enceinte de 100 watts RMS ou plus pour garantir une bonne diffusion sonore.

Quelles enceintes peuvent fonctionner pour un usage quotidien à la maison ?

Rien ne vous empêche d’utiliser ces enceintes au quotidien, tout au long de l’année. Leur étanchéité vous permet de les emporter sous la douche pour vous motiver chaque matin, et leur qualité sonore est largement suffisante pour une écoute quotidienne. Cependant, pour les mélomanes exigeants, il est probable qu’à long terme, vous ressentiez le besoin de plus de puissance, de basses plus profondes et d’aigus plus claires.

