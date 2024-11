Lecture Zen Résumer l'article

Avec son écran mini-LED, ses trois ports USB-C, ses connecteurs additionnels (SD et HDMI), sa webcam de meilleure qualité, sa puce Apple M4 plus récente et son autonomie record au-delà de la journée, le MacBook Pro M4 avec un écran de 14,2 pouces surpasse le MacBook Air à bien des niveaux. Son tarif de 1 899 euros est loin d’être exagéré.

Apple a enfin sorti un MacBook qui met tout le monde d’accord.

Il y a deux ans, les clients de la marque avaient le choix entre un MacBook Air parfait pour 95 % des utilisateurs, mais imparfait sur le plan technologique, et un MacBook Pro surpuissant, extrêmement polyvalent, mais beaucoup plus cher. Le MacBook Air était très certainement le meilleur deal, même s’il ne disposait pas du meilleur écran ou des dernières technologies.

Avec son MacBook Pro M4, Apple réunit le meilleur des deux mondes. Le produit coûte moins cher que le précédent modèle (1 899 euros au lieu de 1 999 euros, hors promotion), mais fait mieux à tous les niveaux, avec plusieurs nouveautés alléchantes. Il est aujourd’hui le meilleur rapport qualité-prix pour un MacBook, même si le MacBook Air de 13 pouces reste la référence à un petit prix (1 199 euros).

Le MacBook Pro M4 est un super-MacBook Air

À 1 899 euros, le nouveau MacBook Pro dans sa version M4 (il y a aussi des modèles M4 Pro et M4 Max, mais ils sont beaucoup plus chers) se positionne juste au-dessus du MacBook Air de 15 pouces. Les prix d’entrée sont les suivants :

MacBook Air 13″ : à partir de 1 199 euros (puce M2) ou 1 299 euros (puce M3). Avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage par défaut désormais.

à partir de 1 199 euros (puce M2) ou 1 299 euros (puce M3). Avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage par défaut désormais. MacBook Air 15″ : à partir de 1 599 euros (puce M3). Avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage par défaut.

à partir de 1 599 euros (puce M3). Avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage par défaut. MacBook Pro 14″ : à partir de 1 899 euros (puce M4). Avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage par défaut.

D’une certaine manière, la gamme n’a jamais été aussi cohérente. La taille du MacBook Pro 14″ peut faire peur au premier abord, puisque l’ordinateur est plus petit mais coûte plus cher, mais la qualité de son écran fait facilement oublier le « pouce » perdu. Au bout de quelques heures, on s’habitue parfaitement aux 14,2 pouces du MacBook Pro. Il ne faut pas s’arrêter à ce détail, il s’agit vraiment du meilleur modèle de la gamme, même s’il est un peu plus petit.

Le MacBook Air 15, à gauche, est plus grand que le MacBook Pro 14. Mais la différence se fait vite oublier, avec un écran vraiment meilleur sur le Pro. On distingue aussi le bleu du Air et le noir du Pro. // Source : Numerama

Pour 300 euros de plus qu’un MacBook Air 15 pouces, le MacBook Pro 14 pouces propose un produit beaucoup plus abouti technologiquement, qui réussit aisément à justifier son prix.

Il y a bien sûr l’écran mini-LED et ProMotion (120 Hz au lieu de 60 Hz), qui impressionne depuis le premier MacBook Pro M1 Pro, mais surtout plus de ports (trois USB-C pour la première fois, un HDMI et un slot SD), une autonomie vraiment supérieure (on finit la journée au-dessus des 50 % pour la première fois sur un MacBook), une luminosité éblouissante (1 600 nits au lieu de 500) et une webcam digne du capteur frontal d’un iPhone, avec la technologie « Cadre centré » pour les appels à plusieurs et un coloris exclusif, le noir sidéral, qui est très réussi.

D’une certaine manière, ce MacBook Pro M4 donne un aperçu du futur MacBook Air M4, attendu en 2025. On imagine que cette prochaine génération gagnera la nouvelle webcam et le troisième port USB-C, en plus de la nouvelle puce.

MacBook Air MacBook Pro Technologie d’écran LCD Mini-LED Rafraîchissement 60 Hz 60-120 Hz Luminosité 500 nits Entre 1 000 et 1 600 nits Taille d’écran 13,6 ou 15,3 pouces 14,2 pouces Puce M2 ou M3 M4 Ports Deux USB-C + jack + MagSafe 3 USB-C + HDMI + SD + jack + MagSafe Webcam Capteur autour de 2-3 Mpix 12 Mpix avec Center Stage Autonomie annoncée / au quotidien 18 heures / 30 % à la fin de la journée 24 heures / 50 % à la fin de la journée Poids 1,24 ou 1,51 kg 1,55 kg Les principales différences entre le MacBook Air et le MacBook Pro M4

Aujourd’hui, le MacBook Pro M4 mérite de dépenser un peu plus. Le MacBook Air 15 n’est plus un produit que l’on recommande, tandis que le MacBook Air 13 continue d’être un bon choix pour son petit prix (seulement si vous prenez un modèle 16 Go !), même si nous considérons que quiconque peut se le permettre devrait opter pour un MacBook Pro M4. (La donne changera peut-être en 2025, une fois les MacBook Air M4 commercialisés).

Est-ce pour autant parfait ? Non. Il est sans doute temps pour Apple de proposer un MacBook Pro avec un écran OLED, comme l’iPad Pro. Ce changement permettrait de faire basculer le MacBook Air vers le mini-LED, pour une gamme plus en phase avec la réalité du marché. Apple y arrivera probablement, mais l’écart est aujourd’hui nécessaire pour la cohérence de la gamme.

La puce Apple M4 est la plus grosse montée en gamme depuis l’Apple M1

En plus de l’autonomie, qui est vraiment le point fort de cette nouvelle génération (grâce à une batterie de meilleure capacité, mais aussi à une meilleure efficience de la puce), le MacBook Pro se distingue par sa puce Apple M4, aperçue en début d’année avec l’iPad Pro.

Au programme de cette nouvelle génération, il y a vraiment du neuf. Apple passe d’une architecture en 8+10+16 (CPU + GPU + NPU) à une architecture en 10+10+16, qui garantit donc mathématiquement de meilleures performances multicœurs (d’autant plus qu’il y a un écart architectural notable d’une génération à l’autre). La bande passante mémoire passe aussi de 100 Go/s à 120 Go/s, avec un nouveau standard de 16 Go de RAM qui booste les performances multitâches. Bref, le MacBook Pro le moins cher n’a jamais été aussi bon.

Puce Single CPU Multi CPU GPU Metal M1 1749 7719 21691 M1 Pro 1758 11484 41593 M1 Max 1756 12336 58928 M1 Ultra 1781 22541 105554 M3 2171 9990 34658 M3 Pro 2209 15235 M3 Max 2287 22529 98250 M4 2556 12532 42514 M4 Pro 2606 20813 78107 Benchmarks réalisés avec Geekbench 5, pour mesurer les performances CPU et GPU des puces Apple M4

Benchmarks réalisés avec Geekbench 5. La puce M4 marque un nouveau bond en avant, avec des performances équivalentes à la puce M1 Pro de 2020. // Source : Numerama

En quatre ans, ce qu’Apple commercialisait autrefois sous l’appellation M1 Pro est devenu la puce standard, l’Apple M4. Rien n’empêche un monteur de travailler sur de lourds projets 4K avec ce MacBook Pro, puisque la puissance est au rendez-vous. La prouesse d’Apple avec sa division Silicon est aussi là : les puces d’entrée de gamme sont désormais des puces supérieures aux anciennes puces professionnelles.

Quid de l’intelligence artificielle, qu’Apple met en avant avec ses nouveaux Mac et Apple Intelligence ? Sans surprise, la génération M4 éclipse la génération M3, qui devançait déjà largement la génération M2. Le MacBook Pro M4 est, à ce jour, la machine la plus performante pour générer des images avec Image Playgrounds, l’outil qu’Apple lancera avec macOS 15.2. Même les iPhone 16 Pro ne font pas aussi bien (c’est normal, ils ont moins de RAM et un NPU moins performant).

Puce Single Precision Half Precision Quantized A18 Pro 4524 32490 44810 M3 4141 33074 37031 M4 4714 36600 51647 M4 Pro 5777 37191 50584 Benchmarks réalisés avec Geekbench AI, pour mesurer les performances du Neural Engine des puces Apple M4

Pour en savoir plus sur les performances des puces M4 et M4 Pro, nous vous encourageons à consulter notre test du Mac mini, qui dispose d’une sous-partie dédiée aux benchmarks des nouvelles puces d’Apple. Pour le résumer : Apple a réalisé des progrès notables cette année, après une génération M3 ronronnante. Prendre un MacBook Pro plutôt qu’un MacBook Air pour sa puce n’est pas complètement fou.

Seul reproche : l’absence de Wi-Fi 7, qui fait tâche sur une partition quasi-parfaite. L’architecture M4, contrairement à l’architecture A18 des iPhone, se limite au Wi-Fi 6E. Il faudra attendre les Mac de 2025 pour passer au Wi-Fi 7, alors que les opérateurs commencent à s’y mettre.

Trois USB-C et une webcam 12 Mpix : les bonnes surprises de cette génération

Par rapport au modèle M3, le MacBook Pro M4 introduit deux nouveautés bienvenues. La première est l’arrivée d’un troisième port Thunderbolt/USB-C, qui est rendu possible par la puce M4 et sa capacité à gérer trois ports à pleine vitesse (il n’y a pas de hub interne, nos tests prouvent que les trois ports vont aussi vite).

Comme les modèles M4 Pro et M4 Max, le nouveau MacBook Pro M4 dispose d’un troisième port USB-C. Une première à ce prix. // Source : Numerama

La seconde est plus anecdotique, bien que hautement nécessaire.

Si le MacBook Pro de novembre 2024 dispose toujours d’une vilaine encoche pour sa webcam, il adopte un capteur de 12 Mpix équivalent à celui d’un iPhone ou d’un iPad, avec une vue ultra grand-angle pour pouvoir zoomer sur la personne qui parle. L’écart de qualité n’est pas phénoménal malgré la différence de taille (le précédent capteur mesurait probablement moins de 3 Mpix), mais la nouveauté est bienvenue. On a enfin un MacBook équivalent à l’iPad pour les appels FaceTime ou Google Meet, avec une caméra qui se déplace toute seule, en plus de haut-parleurs et de micros qui sont les meilleurs du marché. Il est néanmoins regrettable que le rendu soit bruité, à cause d’un traitement numérique minimal.

MacBook Pro (3200 × 2132) MacBook Air (1440 × 960)

Bref, le MacBook Pro M4 est le meilleur rapport qualité-prix pour un MacBook, sans être le plus abordable (ce luxe reste celui du MacBook Air M2, qui profite d’un vrai boost avec ses 16 Go de RAM). Le MacBook Pro M4 est néanmoins l’ordinateur que nous recommanderons à quiconque veut s’équiper pour le long terme, puisqu’il ne reste plus grand-chose à lui reprocher.

