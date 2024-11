Lecture Zen Résumer l'article

Les offres se multiplient depuis le lancement de la Black Friday Week et de nombreux smartphones sont proposés à des prix intéressants. C’est le moment idéal pour acheter un smartphone tout neuf avant Noël. Nous avons exploré les différentes offres des e-commerçants et sélectionné les meilleures références actuellement en promotion pour ce Black Friday.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant le Black Friday 2024

Les meilleures offres sur les smartphones pendant la Black Week

Tout au long du mois de novembre et jusqu’au Black Friday, nous mettons régulièrement à jour nos guides. Cependant, il se peut que certaines offres soient victimes de leur succès et expirent rapidement. Lorsque c’est possible, nous remplaçons les produits en rupture de stock par des offres équivalentes ; sinon, elles sont retirées de nos recommandations.

Le Google Pixel 9 passe à 745 €

Google Pixel 9 // Source : Numerama

Lancé en août 2024, le Google Pixel 9 est en promotion pour la Black Week. Sur PCcomponente, il est proposé à 745 € au lieu de 899 €.

Les pixels sont le fer de lance de Google. Avec ce modèle, Google a renouvelé sa recette avec un format compact et un design plus premium, qui rappelle les iPhone. Son écran OLED de 6,3 pouces offre des couleurs vives et une luminosité correcte, bien qu’il manque d’un rafraîchissement adaptatif LTPO (on a du 120 Hz constant). Avec son double module caméra avec deux capteurs de 50 et 48 Mpx, cette nouvelle génération excelle toujours autant côté photo.

Pour aller plus loin Les meilleurs smartphones en 2024 : quels modèles choisir cette année ?

Cette année, le logiciel photo de Google profite même de quelques améliorations grâce à l’intelligence artificielle Gemini, notamment pour la retouche. Son processeur Tensor G4 est largement à la hauteur pour la majorité des tâches, mais il peut peiner sur quelques jeux vidéo gourmands avec des paramètres élevés. Quoi qu’il en soit, ce modèle reste une très bonne option. Si vous avez besoin de plus de puissance, sachez que la version Pro se trouve aussi en promotion pour la Black Week, à 999 € chez Fnac.

L’iPhone 14 Plus est à moins de 700 €

iPhone 14 Plus // Source : Numerama

L’iPhone 14 Plus ne date pas d’hier, mais cette génération reste encore à la hauteur en 2024, surtout si vous cherchez un smartphone capable de tenir deux jours sur une seule charge. Il fait d’ailleurs partie, selon nous, des meilleures options aujourd’hui pour celles et ceux qui ne veulent pas aligner quatre chiffres sur un smartphone de dernière génération. En ce moment, pour la Black Week, il est proposé sous les 700 € sur la Fnac.

Pourquoi cette génération est toujours d’actualité ? Le 13 a récemment disparu du catalogue de la marque, ce qui fait du 14 l’iPhone récent le plus abordable (hors SE, dont le renouvellement est attendu en 2025) Son grand écran de 6,7 pouces fait la différence pour regarder des vidéos ou encore jouer à des jeux. Sous le capot, la puce A15 Bionic ne bronche pas même sur les applications gourmandes. Niveau photo, il prend de beaux clichés, même si les générations survenues après ont marqué une véritable rupture.

Pour aller plus loin Quel iPhone choisir en 2024 ? Notre sélection des 5 meilleurs modèles

En somme, il reste bon à tout faire. À ce prix, c’est une option à considérer si vous avez un iPhone 11 ou un modèle antérieur qui commence à fatiguer.

Xiaomi Redmi Note 13 5G se trouve à 203 € pour la Black Week

Xiaomi Redmi Note 13 5G // Source : Numerama

Le Xiaomi Redmi Note 13, dans sa version 256 Go, profite d’une belle réduction pour la Black Week, puisqu’il est affiché à 205 € au lieu de 299 €. Habituellement considéré comme une des meilleures options sous les 300 €, il est forcément encore plus intéressant sous les 200 €.

Ce modèle est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 6080, qui est suffisamment performant pour la plupart des usages du quotidien, y compris les jeux légers. Avec ses 256 Go de stockage, il a de la marge pour celles et ceux qui aiment accumuler photos, vidéos et applications sans se soucier de la place disponible.

Pour aller plus loin Meilleurs smartphones à moins de 300 euros : ces 6 modèles valent le coup en 2024

En parlant de photos, il dispose d’un capteur principal de 108 Mpx, ce qui est rare sur ce segment de prix. Il délivre des clichés convaincants en bonne luminosité. Cependant, en conditions de faible lumière, le résultat est plus mitigé. Enfin, son autonomie est un véritable atout : grâce à sa batterie de 5 000 mAh et sa charge rapide à 33 W, il peut tenir une journée entière sans problème et se recharger rapidement en cas de besoin.

OnePlus Nord 4 passe sous les 500 € pour la Black Friday Week

OnePlus Nord 4 // Source : Numerama

Lancé en juillet dernier, le OnePlus Nord 4 bénéficie d’une belle promotion pour la Black Week. Sur le site officiel de la marque, il est proposé à 479 €, contre 599 € habituellement. On retrouve ici un modèle milieu de gamme qui tend vers le haut de gamme.

Son écran AMOLED de 6,74 pouces à 120 Hz, offre une bonne fluidité avec de belles couleurs. Il s’agit ici de la version la plus boostée avec 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Autrement dit, vous pouvez vous désabonner du cloud, car il y a peu de chance de remplir le téléphone avec un usage normal. Le processeur Snapdragon 7+ Gen 3 est fiable et chauffe peu, ce qui le rend particulièrement adapté pour jouer à des jeux gourmands, même s’il existe mieux.

Côté photo, le OnePlus Nord 4 fait le choix de la simplicité avec un double capteur arrière (50 Mpx + 8 Mpx) Les clichés sont plutôt convaincants en plein jour, mais en mode nuit, il manque de naturel. Son autonomie assurée par la batterie 5 500 mAH permet un jour d’utilisation et se recharge très rapidement grâce à son port USB-C 100 W (1% à 100 % en 30 minutes, selon le constructeur).

Xiaomi 14 est à moins de 600 €

Xiaomi 14 // Source : Numerama

Lancé en mars 2024, le Xiaomi 14 est en forte promotion chez Darty pour la Black Week. Il est proposé à 599 € au lieu de 1 099 €.

Il fonctionne sous la puissante puce Snapdragon 8 Gen 3 épaulée par 12 Go de RAM ce qui lui permet d’être à l’aise sur toutes les applications gourmandes — mais surtout de se placer au même niveau que d’autres flagship comme l’iPhone 15 ou le Samsung S24. Son triple capteur (50 + 50 + 32 Mpx) conçu par Leica permet de profiter de très beaux clichés au global. Cependant, l’ultra grand-angle à une marge d’amélioration, et le mode portrait manque de finesse dans le détourage. Sa batterie de 4 610 mAh assure une autonomie confortable pour une journée complète. Une fois vidé, il se recharge rapidement grâce à son port USB-C 90W (50 W sans fil).

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !