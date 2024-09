Lecture Zen Résumer l'article

Amazon Prime est surtout connu pour ses conditions avantageuses en matière de livraison de produits. Toutefois, avec le temps, il est devenu un vrai bundle, avec un accès à des films, des séries (Amazon Prime Video), de la musique (Prime Music) et des jeux vidéo (Prime Gaming) et bien d’autres avantages. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’abonnement premium d’Amazon

Amazon Prime est un service tentaculaire en France. La livraison rapide n’est qu’un bénéfice parmi tant d’autres. Aujourd’hui, l’abonnement permet d’accéder à une palanquée de services très intéressants, liés à l’univers de la musique, du gaming ou encore de la SVOD.

À un concept commercial qui en fait un club privé de la commande en ligne, Amazon a ajouté suffisamment de briques pour en faire l’un des abonnements les plus complets de France. Et au prix où il est proposé, même une personne qui ne passe pas commande chez Amazon pourrait être tentée pour, par exemple, profiter du service de SVOD — qui possède un bon catalogue et des originaux plébiscités.

Enfin, Amazon Prime permet l’accès au Prime Day, événement qui propose, chaque année, d’excellentes affaires sur une très large sélection de produits. Tous les ans, Numerama vous guide pour repérer les meilleurs plans et éviter les entourloupes.

Quel est le prix d’un compte Amazon Prime en France ?

Amazon Prime est disponible à 69,90 euros par an (avec un essai gratuit, sans engagement, de 30 jours). Vous pouvez aussi payer au mois, à 6,99 €. Par ailleurs, les étudiants éligibles peuvent bénéficier de 50 % de réduction. Les tarifs ont récemment augmenté, mais le service reste toujours très rentable.

Qu’est-ce qui est inclus dans l’abonnement Amazon Prime ?

L’offre Amazon Prime de base pourrait se résumer en une phrase : être livré plus rapidement — et gratuitement — pour les produits achetés en ligne sur Amazon. Mais la liste des options ajoutées au pack Prime est longue — peut-être que l’une d’entre elles pourrait justifier les 7 € par mois demandés par l’entreprise.

Amazon Prime Video

En France, les abonnés Prime ont accès au catalogue de streaming d’Amazon gratuitement et de manière illimitée. Ce dernier contient des centaines de films en SVoD et surtout d’excellentes séries réalisées par Amazon comme une belle partie du catalogue MK2, The Boys, Fleabag, Transparent, Good Omens, Fallout — sans oublier les Anneaux du Pouvoir.

Prime inclut désormais la plateforme de streaming Max dans son abonnement Prime Video. Néanmoins, pour avoir accès au catalogue, il faut ajouter 5,99 € pour obtenir la version avec pub et 9,99 € pour la version basique sans pub. Notez qu’essai gratuit de 7 jours à Max est compris dans l’abonnement.

La plateforme est aujourd’hui la seconde en termes de nombre d’abonnés, juste derrière Netflix. Vous pouvez comparer ces plateformes directement via notre comparateur dédié aux services de streaming SVOD.

Amazon Prime Video Télécharger à 69,90 € par an

Prime Music

Films, séries, livres, jeux vidéo… et musique. Oui, Amazon a son Spotify, dont une version est comprise dans l’abonnement en France en exclusivité. Il permet évidemment de lancer de la musique sur les appareils Alexa. Attention, en revanche, il ne s’agit pas de Prime Music Unlimited : il y a des limitations avec cette version du service (2 millions de titres sans publicité, sur les 90 disponibles).

Amazon Prime Gaming

L’abonnement Prime Gaming propose, chaque mois, du contenu exclusif sur certains des jeux, des sélections de jeux PC gratuits et un abonnement à une chaîne Twitch. Les jeux offerts valent parfois le détour, en fonction des mois.

Amazon Prime Gaming pendant le Prime Day // Source : Amazon

Prime Reading

Un compte Prime permet aux utilisatrices et utilisateurs de liseuses numériques Kindle ou de l’app d’emprunter des e-books.

Audible

Le service de livres audio d’Amazon offre deux mois aux membres Prime, sinon c’est 9,95 € par mois.

Amazon Drive et Prime Photos

Le service est peu connu mais l’offre Prime donne accès à 5 Go de stockage en ligne de documents, vidéos et photos comme n’importe quel service cloud. Et il ouvre également l’accès à Prime Photos, un service de stockage de photos illimité à l’image de Google Photos.

Les autres avantages d’Amazon Prime

De nouveaux modes de livraison : Prime donne accès à d’autres modes de livraisons que celle en un jour. Vous pouvez disposer de réductions sur les livraisons Express et de livraisons le soir de l’achat dans certaines grandes villes (Paris, Lille, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence…), même le dimanche. Dans les zones éligibles, il est également possible de se faire livrer des courses Monoprix le jour même ou de les retirer dans un Drive Casino.

: Prime donne accès à d’autres modes de livraisons que celle en un jour. Vous pouvez disposer de réductions sur les livraisons Express et de livraisons le soir de l’achat dans certaines grandes villes (Paris, Lille, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence…), même le dimanche. Dans les zones éligibles, il est également possible de se faire livrer des courses Monoprix le jour même ou de les retirer dans un Drive Casino. Accès prioritaires aux Ventes Flash : les férus d’Amazon guettent les ventes flash qui proposent des stocks limités de produits à un prix intéressant. Les abonnés Prime ont accès à celles-ci 30 minutes avant l’heure de disponibilité à tous les clients.

: les férus d’Amazon guettent les ventes flash qui proposent des stocks limités de produits à un prix intéressant. Les abonnés Prime ont accès à celles-ci 30 minutes avant l’heure de disponibilité à tous les clients. Partager ses avantages : un abonné Prime peut partager ses avantages de livraison avec quelqu’un. Le partage n’englobe pas les autres services de l’abonnement par exemple Prime Video ou Prime Music. Pour inviter une personne à profiter de son abonnement, il faut se rendre sur son compte et procéder à l’invitation. La personne devra connaître votre date de naissance pour confirmer.

: un abonné Prime peut partager ses avantages de livraison avec quelqu’un. Le partage n’englobe pas les autres services de l’abonnement par exemple Prime Video ou Prime Music. Pour inviter une personne à profiter de son abonnement, il faut se rendre sur son compte et procéder à l’invitation. La personne devra connaître votre date de naissance pour confirmer. Amazon Famille : si vous avez un enfant, vous pouvez configurer son profil avec son âge dans votre compte pour avoir accès à des promotions ciblées dont une promotion permanente de 20 % sur des produits pour bébé (couches, lingettes, alimentation…).

: si vous avez un enfant, vous pouvez configurer son profil avec son âge dans votre compte pour avoir accès à des promotions ciblées dont une promotion permanente de 20 % sur des produits pour bébé (couches, lingettes, alimentation…). D’autres avantages ponctuels : il arrive qu’Amazon propose des bonus plus ponctuels, comme des abonnements à Nintendo Switch Online ou à Deliveroo Plus.

Prime Day

Le Prime Day sur Amazon // Source : Amazon

Amazon est l’un des rares e-commerçants à avoir réussi à imposer son jour de soldes dans l’hexagone. Et c’est peut-être tant mieux pour les clients : Prime Day est sans aucun doute, avec le Black Friday, l’un des événements les plus intéressants côté bons plans, notamment pour la tech.

Mais toutes les promotions ne valent pas le coup. C’est pour cela que, chaque année, nous tentons d’accompagner nos lecteurs et nos lectrices avec des guides d’achat et un suivi des meilleures offres, sur le site et sur nos réseaux sociaux. En 2024, le Prime Day a eu lieu 16 et 17 juillet et le prochain devrait se présenter au mois d’octobre comme pour les années précédentes.

Avec tous ces services, est-ce que l’offre d’Amazon Prime est rentable pour 6,99 € ?

En additionnant le coût de chaque service proposé, il est clair qu’Amazon se démarque par la rentabilité de son offre. Rien qu’avec Prime Video et Prime Music, on économise déjà une dizaine d’euros par mois, par rapport à ce qu’on dépenserait avec des abonnements séparés (comme Spotify et Netflix, par exemple).

Comment résilier ou se désabonner d’Amazon Prime ?

Le service payant d’Amazon reconduira votre abonnement chaque année — ou chaque mois — après votre première souscription.

Pour arrêter votre abonnement avant le renouvellement automatique (ou le modifier), il faut suivre ces étapes :

Aller sur la page dédiée à Amazon Prime ;

Tout en bas, cliquer sur ‘Gérer mon abonnement’ ;

À côté de la ‘Date de renouvellement’ se trouve l’onglet ‘Gérer’ ;

Cliquer sur ‘Mettre à jour, annuler et plus’ ;

Cliquer sur ‘Mettre fin à l’abonnement et aux avantages’.

Résiliation Amazon Prime // Source : Capture d’écran

Vous resterez bien évidemment abonné jusqu’à la fin de la période de votre souscription (soit le mois en cours, soit les mois qu’il vous reste).

