[Deal du jour] Si vous attendiez le bon jeu pour craquer pour la PlayStation 5, le JRPG à la française est en ce moment offert avec la console de Sony.

Clair Obscur: Expedition 33 a su trouver son public depuis sa sortie en avril 2025. Le RPG français est une réussite sur tous les plans : une magnifique direction artistique, un système de combat au tour par tour modernisé, et une narration portée par des personnages profonds et attachants. Si vous êtes à la recherche d’un JRPG original et audacieux, mais que vous n’êtes jamais passé à la nouvelle génération de console, cette offre devrait vous plaire.

La PS5 Slim avec lecteur de disques coûte 549,99 €, tandis que le jeu Clair Obscur: Expedition 33 est vendu 49,99 € sur le store de Sony. Le bundle PS5 Slim et Clair Obscur : Expédition 33 est proposé au prix de 509 € sur Cdiscount, au lieu de 598,98 €, soit 90 € d’économies.

C’est quoi, ce jeu qui accompagne la PS5 ?

Clair Obscur Expedition 33 est un RPG au tour par tour dans lequel vous incarnez un groupe en charge d’une expédition pour aller détruire un monolithe sur lequel le chiffre 33 est peint. Chaque année, la Peintresse abaisse le chiffre, et les habitants de l’âge mentionné disparaissent. Votre expédition part en direction de ce monolithe pour tenter de mettre fin à cette lugubre tradition.

Clair Obscur Expedition 33 // Source : Sandfall Interactive

Les combats au tour par tour se basent beaucoup sur le timing, nécessaire pour la défense. Cette mécanique apporte un dynamisme et une tension dans les combats, qui peut toutefois s’avérer difficile à maîtriser, mais qui dynamisent les affrontements. La composante RPG se retrouve aussi dans la gestion des membres de votre équipe durant les combats, l’optimisation de leurs équipements ainsi que leurs compétences. La sublime DA, la musique et l’histoire prenante font le reste.

À ce prix, ce bundle est-il une bonne affaire ?

La PS5 Slim avec lecteur de disque en promotion, avec en plus un jeu offert, et pas n’importe lequel, c’est assurément une excellente affaire ! La PlayStation 5 Slim se décline en deux modèles : une édition numérique pour les jeux dématérialisés et une édition standard avec lecteur de disque. C’est cette dernière qui est proposée dans le pack.

Les points à retenir sur ce Bundle :

La console avec lecteur de disques

Clair Obscur: Expedition 33

Presque 100 € d’économies

