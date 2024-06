Lecture Zen Résumer l'article

Indisponible en France depuis plusieurs semaines, l’application pour utiliser Gemini sur son téléphone Android est disponible depuis le 5 juin sur le Play Store. L’agent conversationnel peut être configuré en tant que remplaçant de Google Assistant.

On le sait depuis plusieurs semaines : Google a l’intention de remplacer Google Assistant par Gemini. L’entreprise américaine ne l’a pas dit aussi ouvertement lors de sa conférence annuelle I/O en mai, mais il y a plusieurs signes évidents. Google teste notamment une application Gemini dans quelques pays, avec la possibilité de remplacer Google Assistant en tant qu’assistant vocal par défaut.

La France, jusqu’à présent, était relativement tenue à l’écart. L’application Gemini était inaccessible, à moins de télécharger manuellement un fichier APK. Les choses viennent toutefois de changer ce mercredi 5 juin : Google a étendu la disponibilité de Gemini à d’autres pays, dont l’Hexagone. Plus largement, l’application est désormais proposée « dans toute l’Europe », selon la firme de Mountain View.

Avec Gemini sur son téléphone, l’internaute peut « obtenir de l’aide par écrit, à l’oral ou à partir d’une image », explique Google. Un exemple ? Une photo d’un pneu crevé suffit à déclencher des instructions pour savoir comment le changer. L’ambition de Google est d’aboutir à un « véritable assistant » bâti sur l’intelligence artificielle.

Un horizon assombri pour Google Assistant

L’avenir de Google Assistant apparaît de plus en plus compromis. Lancé en 2016, l’utilitaire apparaît moins polyvalent et efficace que Gemini. Ce dernier mobilise de grands modèles de langage qui ont des performances accrue, même si, comme n’importe quelle autre IA, il peut aussi halluciner et dire n’importe quoi.

À la première configuration de l’application Gemini, Android propose de choisir entre les deux assistants vocaux. Android basculera automatiquement sur Google Assistant pour quelques questions simples (la domotique, les alarmes, etc.), mais préfèrera Gemini le reste du temps.

Dans les jours, semaines et mois à venir, Gemini va récupérer petit à petit les fonctionnalités vocales de Google Assistant, l’entreprise américaine le confirme dans son communiqué. Dès lors, même si une période de cohabitation va être observée prochainement, on imagine mal Google conserver Assistant, qui apparaîtra de plus en plus comme un doublon obsolète, un peu à la manière de Siri qui pourrait être remplacé dans iOS 18.

L’accès à Gemini requiert deux prérequis sur Android : il faut un téléphone sous Android 10 minimum et un avoir une mémoire vive d’au moins 2 Go. Le téléchargement et l’utilisation sont gratuites, mais il faut avoir un compte Google. C’est la même chose pour la version web du chatbot.

