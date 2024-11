Lecture Zen Résumer l'article

À la veille du jour J du Black Friday, de nombreux produits sont déjà en promotion chez le géant de l’e-commerce. Si vous attendiez cet événement avec impatience pour réaliser des économies sur des articles tech ou autres, c’est le moment idéal. Numerama a sélectionné pour vous les meilleures offres disponibles, celles qui représentent de véritables bonnes affaires, afin d’éviter tout regret potentiel après vos achats.

Notre sélection des meilleures offres Black du Black Friday sur Amazon

Tout au long du mois de novembre et jusqu’au Black Friday, nous mettons régulièrement à jour nos guides. Cependant, il se peut que certaines offres soient victimes de leur succès et expirent rapidement. Lorsque c’est possible, nous les remplaçons par des offres équivalentes ; sinon, elles sont retirées de nos recommandations. Certains produits ont été testés par nos soins ou par nos confrères de Frandroid, alors n’hésitez pas à scroller pour découvrir notre avis détaillé sur chacun d’entre eux.

iPad 10,9 Pouces (10e génération)

Équipé de la puce A14 Bionic, ce modèle n’est pas le plus puissant de la gamme, mais assure une performance fluide pour les applications courantes, les jeux et le multimédia. La caméra avant est positionnée sur le bord horizontal, ce qui facilite les appels vidéo en mode paysage.

iPad 10,9 Pouces // Source : Numerama

Points clés :

Écran Liquid Retina de 10,9 pouces

Autonomie pouvant atteindre 10 heures

Compatible avec l’Apple Pencil (1ʳᵉ génération)

Aspirateur robot roborock Qrevo S

Roborock fait partie des piliers du marché des aspirateurs robots. Avec sa puissance d’aspiration de 7 000 Pa, ce modèle élimine efficacement la poussière et les débris. En plus, il s’offre le luxe de nettoyer le sol avec deux serpillières rotatives qui tournent à 200 tr/min, et elles se relèvent automatiquement pour éviter de mouiller les tapis. Il ne vous dispensera pas totalement du nettoyage, mais le Qrevo S s’avère bien pratique et surtout très autonome grâce à sa station multifonction — qui lave et sèche les serpillières, vide le bac à poussière et remplit le réservoir d’eau automatiquement. En somme toutes les fonctions des modèles haut de gamme à un prix bien inférieur.

roborock Qrevo S // Source : Numerama

Caractéristiques principales :

Puissance d’aspiration de 7 000 Pa et navigation LiDAR

Serpillières rotatives à 200 tr/min avec élévation automatique

Station multifonction pour l’entretien automatique

LEGO Harry Potter La Cabane de Hagrid

Actuellement proposé à 51 € au lieu de 74 €, ce set LEGO permet de recréer la scène où Harry et ses amis rendent visite à Hagrid. La cabane dispose d’un toit amovible pour faciliter l’accès à l’intérieur qui est très détaillé. On retrouve une chaise pliable, une cheminée, un œuf de dragon en train d’éclore et divers accessoires. Le set inclut également cinq figurines : Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Drago Malefoy et Rubeus Hagrid, ainsi que les figurines de Norbert le dragon et Crockdur le chien.

LEGO Harry Potter La Cabane de Hagrid // Source : Numerama

Points clés :

Toit amovible pour un accès facile à l’intérieur

896 pièces

Inclut cinq figurines des acteurs principaux et deux animaux

Casque Sony sans-fil Pulse Elite

Le Sony Pulse Elite est un casque gaming au design plutôt unique qui reprend les lignes de la PS5. Le modèle mise sur une immersion sonore grâce à ses transducteurs magnétiques planaires, une technologie qui améliore la précision audio — ce qui peut s’avérer bien utile dans les parties pour repérer les adversaires au son. Il se connecte rapidement à une PS5 ou à un PC via la technologie PlayStation Link, sans décalage notable. Il est aussi équipé d’un micro rétractable avec réduction de bruit qui s’avère finalement peu efficace en pratique.

Casque Sony sans-fil Pulse Elite // Source : Numerama

À retenir sur le Sony Pulse Elite :

Transducteurs magnétiques planaires pour un son détaillé

Micro rétractable (réduction de bruit peu convaincante)

Compatible PS5, PC, et PlayStation Portal

LEGO Star Wars R2-D2

Noël approche et vous avez surement parmi votre entourage des fans de Star Wars. Cela tombe bien, pendant le Black Friday ce set LEGO permettant de construire une version détaillée du mythique droïde R2-D2 est proposé à 65 € au lieu de 99 €. Le modèle final présente une tête rotative à 360°, une troisième jambe rétractable, un périscope et des outils amovibles — tout comme le vrai petit droïde.

LEGO Star Wars R2-D2 // Source : Numerama

Caractéristiques principales :

1 050 pièces pour une construction détaillée

Tête rotative à 360°

Périscope et outils amovibles

Casque Bose QuietComfort

Actuellement proposé à 229 € au lieu de 399 €, le Bose QuietComfort est LA référence de casque audio sans fil en matière de réduction de bruit active. Sa signature sonore est tout aussi appréciable, notamment au niveau des basses bien puissantes. Il offre une grosse autonomie d’environ 24 heures.

Casque Bose QuietComfort // Source : Numerama

Points clés :

Réduction de bruit active performante

Confortable et pliable pour le transport

Autonomie d’environ 24 heures

SSD WD_BLACK SN850X

le WD_BLACK SN850X est un SSD rapide et fiable pour les gamers et les utilisateurs qui manipulent des fichiers lourds. Avec une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 300 Mo/s, il accélère les chargements et répond sans problème aux besoins des PC et consoles comme la PlayStation 5.

WD_BLACK SN850X // Source : Numerama

Ce qu’il faut retenir :

Lecture rapide jusqu’à 7 300 Mo/s

Existe avec ou sans dissipateur thermique

Compatible PlayStation 5 et PC

La Xbox Series S

Entrée de gamme chez les consoles Microsoft, la Xbox Series S ne possède pas de lecteur de disque, ce qui la différencie de la X (sa grande sœur). Pour autant, à 229 € elle permet de jouer à tous les derniers titres AAA (accès aux dernières sorties comme Black Ops 6, Stalker 2 ou encore Indiana Jones).

Xbox Series S // Source : Numerama

Les points à retenir sur cette offre Xbox Series S :

Édition numérique avec 512 Go extensible

Console next-gen la moins chère du marché

Fine et compacte

Smartphone realme GT 7 Pro 5G

Smartphone realme GT 7 Pro 5G // Source : Numerama

À 799 € (au lieu de 999 €), il joue dans la cour des grands, avec un prix beaucoup plus doux que certains concurrents comme le Samsung Galaxy S23 ou l’iPhone 15.Ce smartphone mise sur la puissance brute avec son processeur Snapdragon 8 Elite, parfait pour les gamers ou ceux qui jonglent avec des applications exigeantes. Son écran OLED 6,78 pouces est l’un des plus lumineux du marché, tout en assurant une autonomie solide.

Pourquoi le choisir ?

Des performances dignes du Samsung Galaxy S23 Ultra, pour bien moins cher.

Une batterie qui tient la route

Une finition premium et robuste

Aspirateur Laveur Tineco Floor One S7 Pro

Tineco Floor One S7 Pro // Source : Montage Numerama

Tineco s’est imposé comme un pionnier dans la catégorie des aspirateurs laveurs, à tel point que des géants comme Dyson ont dû suivre le mouvement. Avec cette promo, le Floor One S7 Pro devient une bonne affaire. Ce modèle haut de gamme propose une brosse rasante qui nettoie parfaitement les bords des pièces des deux côtés, là où d’autres, comme Dyson, ne le font que d’un seul.

Les points importants :

Aspiration et lavage simultanés

Écran LED interactif

Brosse rotative atteignant les zones difficiles d’accès

Smartphone Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro // Source : Numerama

Sortis cette année, les derniers Pixel de Google ont tout des meilleurs flagships de la concurrence, à commencer par le prix. En effet, la version Pro destinée à rivaliser avec les iPhone 16 Pro ou encore les S24 Ultra, ont été proposées à un prix de lancement supérieur à 1000 €. Le Black Friday est donc le moment parfait pour économiser sur cette récente sortie. Ce modèle haut de gamme affiche un design renouvelé avec un aspect un peu plus premium que les anciennes générations. Ses performances sont solides grâce à la puce Tensor G4 et ses 16 Go de RAM. Il est très bon en photo, grâce à son triple capteur de 50 + 48 + 48 Mpx et un capteur frontal de 42 Mpx. L’écran OLED de 6,3 pouces offre une définition impeccable, bien qu’il soit un peu petit pour un modèle « Pro » – par rapport aux années précédentes. Côté autonomie, le Pixel 9 Pro tient aisément plus d’une journée.

Que vaut le Google Pixel 9 Pro :

Design léché

Fonctions AI Gemini (certaines ne sont pas disponibles en France cependant)

Prend de très bons clichés

Casque Sonos Ace

Le tout premier casque de Sonos est actuellement à 399 € sur Amazon, soit une remise de 100 € sur son prix d’origine. Côté audio, le Ace assure : les basses sont bien équilibrées, les détails sonores sont au rendez-vous, et la réduction de bruit est franchement réussie, même pour un premier essai. Si vous avez déjà une barre Sonos Arc, c’est encore mieux, puisque vous pouvez récupérer le son directement sur le casque.

En plus d’être joli et bien construit, le Sonos Ace est confortable, même pour les longues sessions. Attention cependant : le cuir synthétique a tendance à marquer la sueur, et il n’est pas idéal pour faire du sport

Sonos Ace // Source : Numerama

Ce qu’il faut retenir sur le Sonos Ace :

Design et qualité de fabrication

Un son impeccable et une réduction de bruit qui rivalise avec les meilleurs

Un design sobre et efficace

Manette PlayStation 5 DualSense

La manette DualSense de Sony est affichée à 52 € sur Amazon, au lieu de 69 €. Lancée avec la PlayStation 5, la DualSense a marqué un tournant dans l’immersion en jeu par rapport à la DualShock. Exit les vibrations classiques : le retour haptique apporte des sensations plus précises, comme ressentir une surface glissante ou un choc, tandis que les gâchettes adaptatives ajustent leur résistance selon l’action en jeu (tirer à l’arc ou accélérer en voiture, par exemple).

Manette PlayStation 5 DualSense // Source : Numerama

Les points à retenir sur cette offre :

Retour haptique et gâchettes adaptatives

Compatible PS5 et PC grâce au port USB-C

Autonomie peu faible (12h)

Roborock S8 MaxV Ultra

Le Roborock S8 MaxV Ultra est l’un des meilleurs robots aspirateurs-laveurs du marché, et son prix n’a jamais été aussi peu cher que pendant la Black Week. Il se trouve en ce moment à 1 099 € sur Amazon.

Si le budget nn’est pas un frein pour vous dispenser d’une bonne partie du ménage, alors vous avez ici ce qu’il se fait de mieux côté aspirateur robot. Sa grosse puissance d’aspiration (10 000 Pa), son ystème de nettoyage efficace grâce à une serpillère chauffante et son autonomie grâce à la station sont les points qui caractérisent cet appareil haut de gamme. Petit plus : vous pouvez le guider à la voix directement, car il est compatible avec Google Home et Amazon Alexa.

Roborock S8 MaxV Ultra // Source : Numerama

Les points à retenir sur le Roborock S8 MaxV Ultra :

Grosse puissance d’aspiration

Serpillère efficace pour un aspirateur robot

Complètement autonome avec sa station de recharge

Liseuse Kindle PaperWhite Signature Edition

La Kindle Paperwhite Signature Edition (16Go de stockage) est en ce moment à 144 € au lieu de 179 € sur Amazon. Sorti en 2024, ce modèle est la dernière Kindle en date. Cette 12ᵉ génération affiche un écran de 7 pouces sur lequel vous pouvez stocker des milliers de bouquins pour les lire partout sans connexion.

Kindle PaperWhite (12ème generation) // Source : Numerama

Les points à retenir sur la Kindle PaperWhite Signature Edition :

Recharge sans fil

12 semaines d’autonomie annoncées

Écran antireflet de 300 ppp

Serrure connectée Aqara U200

Lancée en juillet 2024, la serrure connectée Aqara U200 se trouve déjà en promotion sur Amazon à 199 € au lieu de 269 €. Cette serrure intelligente est la première en France à être compatible avec la clé de domicile Apple, une technologie permettant de déverrouiller votre porte avec un iPhone ou une Apple Watch via la puce NFC. En bref, il suffit de passer son appareil sur la serrure, et hop, la porte s’ouvre. Elle prend aussi en charge une large gamme d’écosystèmes domotiques (Matter, Google Home, Alexa, Apple HomeKit) et propose d’autres options comme le déverrouillage par empreinte digitale ou code PIN.

Si vous hésitez, Numerama l’a testé pendant 1 mois. Voici notre test et verdict final sur la serrure Aqara U200.

Serrure connectée Aqara U200 // Source : Numerama

Les points à retenir sur la Serrure connectée Aqara U200 :

Fonctionne avec Matter, Apple HomeKit, Google Home et Alexa

Compatible NFC avec iPhone/Apple Watch

Installation parfois complexe sur certaines portes

MacBook Air M3 15″ 256 Go

Le MacBook M3 fait partie des meilleurs choix dans la gamme des laptops Apple, et pour cause : il s’agit du MacBook Air le plus puissant. La version 15 pouces est en ce moment en promotion à 1 349 € sur Amazon. Difficile de faire mieux, enfin si, le stockage de 256 Go reste assez léger pour toute la durée de vie de l’appareil selon nous — l’ajout d’un SSD va généralement de paire. Cela tombe bien, le SSD externe Crucial X9 1To est en promotion à 87 €, de quoi être large.

MacBook Air M3 15″ // Source : Numerama

Les forces du MacBook Air M3 :

Grand format de 15″

Puce M3 très puissante pour de la bureautique et des tâches plus poussées

Un design toujours aussi épuré

Écouteurs sans-fil Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4

Cette quatrième version des écouteurs sans fil Sennheiser fait partie du haut du panier des modèles true wireless. La réduction de bruit active est performante et concurrence même les AirPods Pro 2 ou encore les WF-1000XM5 de Sony. Niveau sonore, la puce audio Qualcomm S5 Sound Gen 2 propose un son chaleureux et doux. Voir le test des Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 de nos confrères de Frandroid.

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 // Source : Numerama

Que valent ces Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 ?

Très bonne réduction de bruit active (ANC)

Le confort est bien présent, même pour les longues sessions d’écoute

L’application Sennheiser Samrt Control est un vrai plus pour personnaliser le son selon vos goûts

Enceinte Sonos Era 300

Comparée à des enceintes comme la HomePod 2 d’Apple ou la Devialet Mania, la Era 300 se distingue par sa puissance et sa scène sonore hyper-vaste. Son design qui a première vue peut sembler bizarre est en fait là pour une bonne raison : sa forme de sablier optimise la diffusion du son dans toutes les directions. Côté connectivité, elle est très complète : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, AirPlay 2 pour les utilisateurs d’iPhone, et Alexa intégrée pour le contrôle vocal.

Sonos Era 300 // Source : Numerama

Les points à retenir sur la Sonos 300 :

Son 3D bien abouti grâce à ses 6 haut-parleurs (4 tweeters et 2 woofers)

L’application Sonos est un vrai plus

Un design très épuré

