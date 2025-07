Lecture Zen Résumer l'article

South Park, gros argument de la plateforme Paramount+, n’est plus disponible en streaming à l’heure où nous écrivons ces lignes. Les droits pour diffuser la série d’animation à l’international ont expiré et, en coulisses, une bataille avec les créateurs a été engagée.

C’est l’écran noir pour South Park. Immense argument de Paramount+, la série d’animation n’est plus disponible sur la plateforme de streaming. Ne la cherchez pas non plus Netflix ou encore HBO Max : elle a aussi disparu de ces services, sans aucune date de retour programmée. Ce n’est pas exclusif à la France, puisque cela concerne les droits de diffusion à l’international, qui ont expiré et n’ont pas encore été renouvelés. Paramount est actuellement obligé de négocier, alors même que Comedy Central, la chaîne qui produit South Park, lui appartient.

En coulisses, la situation est loin d’être reluisante, comme le rapporte The Hollywood Reporter, dans un article publié le 11 juillet. Il y a du rififi dans l’air entre Trey Parker et Matt Stone, créateurs de South Park, et Paramount. Ils reprochent à Jeff Shell, le futur président, d’interférer dans leurs négociations avec Warner Bros. et Netflix. En 2021, Paramount avait signé un contrat juteux de 900 millions de dollars pour les droits de South Park, incluant des contenus exclusifs. Mais la fusion en cours avec Skydance, très peu fan du positionnement éditoriale de South Park, complique tout. Sans oublier que certains épisodes ont déjà été censurés par Paramount.

South Park // Source : Comedy Central

Oh mon dieu, ils ont tué South Park

Pour ne rien arranger, la diffusion de la prochaine saison de South Park — la vingt-septième — a été décalé de deux semaines. Une décision qui n’a pas plu à Trey Parker et Matt Stone. Dans un communiqué publié sur le compte X officiel, le 2 juillet, ils n’avaient pas caché leur colère : « La fusion est un merdier et cela ruine South Park. Nous sommes au studio en train de travailler sur les nouveaux épisodes, dans l’espoir que les fans puissent les voir d’une manière ou d’une autre. » La saison 27 a été décalée du 9 au 23 juillet et, peut-être que d’ici-là, la situation se sera décantée.

Sans surprise, la disparition de South Park du catalogue Paramount+ est en train de provoquer de lourds dégâts sur les abonnements. Sur les réseaux sociaux, les fans s’insurgent. « La seule raison pour laquelle j’ai Paramount est pour regarder South Park. Je viens de me désabonner », annonce un internaute (via The Hollywood Reporter).

Randy et Stan dans South Park. // Source : Comedy Central

Où voir South Park en streaming, en France ?

Pour le moment, la célèbre série animée n’est disponible sur aucune plateforme de streaming, en France. Nul doute que cela va diaboliser un peu plus le streaming et l’accessibilité constamment en péril de certaines œuvres, comme The 100 ou Superman & Loïs. Un constant encore plus vrai lorsque la diffusion est fragmentée, comme c’est le cas de South Park. Par ricochet, cela va encourager le piratage.

À noter que certains contenus South Park sont toujours disponibles sur Paramount+. C’est par exemple le cas du téléfilm exclusif La fin de l’obésité, diffusé en 2024. Sinon, vous pouvez toujours acheter chaque saison individuellement, ce qui réglera une bonne fois pour toutes le souci avec la diffusion à l’international.

