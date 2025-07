Lecture Zen Résumer l'article

Dans Superman, plusieurs scènes se situent au sein de la Forteresse de Solitude, la base secrète dans laquelle le super-héros peut se ressourcer et s’entretenir avec des robots bavards. La manière dont elle a été créée va vous étonner.

Que serait Superman sans sa Forteresse de Solitude, base secrète au sein de laquelle il peut se recueillir (ou se soigner s’il est en mauvaise posture) ? James Gunn a tenu à respecter cet élément hyper important de l’univers du super-héros, dans son reboot réussi de l’univers cinématographique de DC Comics. Et figurez-vous que le réalisateur n’a pas voulu céder à la facilité concernant ce lieu emblématique : pour lui, il n’était pas question de faire appel à des effets spéciaux. Un choix qui a offert un immense challenge à Beth Mickle, cheffe décoratrice de Superman.

Dans une interview accordée le 12 juillet à Variety, Beth Mickle, qui a déjà travaillé avec James Gunn (pour Les Gardiens de la galaxie 3), raconte : « On avait tellement de pression pour rendre hommage au film original et satisfaire le public. » Pour son adaptation diffusée en 1978, Richard Donner a eu l’idée de faire apparaître la Forteresse de Solitude quand Superman lance un cristal kryptonien dans la neige. Il devient alors une immense cathédrale de glace et de cristal. James Gunn s’en est inspiré pour son Superman.

La Forteresse de Solitude dans Superman // Source : Warner Bros.

Comment a été créée la base de Superman dans le film de James Gunn ?

Dans le Superman de James Gunn, la Forteresse de Solitude apparaît quand Superman s’en rapproche : elle sort du sol, et n’ouvre ses portes qu’en sa présence (via son ADN). Pour que ça soit crédible à l’écran, les équipes de tournage se sont rendus en Norvège, plus spécifiquement sur l’archipel Svalbard, situé près du pôle Nord, et à quelques encablures du Groenland. Ce décor naturellement glacé était idéal pour accueillir le QG de Superman, tout en étant plus authentique qu’un fond vert.

Après, il a fallu bâtir la Forteresse de Solitude en elle-même, sans recourir à un ordinateur donc. Sur ce point, Beth Mickle précise : « La construction a été un immense challenge. Nous avons assemblé 242 cristaux géants. Ils sont tous vrais. » Ils ont été faits à partir d’une résine, et la production a acheté tout le stock disponible sur le bord de mer de l’Est — « c’était moins cher qu’un plateau en CGI », plaisante Beth Mickle. Même les ordinateurs situés dans la pièce principale, ainsi que les cristaux situés tout autour, existent vraiment. En voyant le plateau pour la première fois, David Corenswet, chargé d’enfiler le costume de Superman, a été logiquement élogieux.

James Gunn a quand même utilisé des effets spéciaux, notamment pour faire ériger la Forteresse de Solitude du sol avec le mouvement le plus réalise qui soit. D’autres éléments du blockbuster n’ont pas pu échapper aux CGI non plus, comme le chien Krypto et sa cape difficile à animer.

Pour aller plus loin Superman : que signifient les scènes post-générique ?

9/10 Superman Lire la critique Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama