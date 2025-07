Lecture Zen Résumer l'article

Kurt Kuhlmann, ancien développeur chez Bethesda, est récemment revenu sur son expérience sur la série The Elder Scrolls. Il évoque notamment l’univers de l’épisode Oblivion, bien plus étrange qu’il ne l’est dans le jeu final.

C’est sur la chaîne Kiwi Talkz, spécialisée dans les interviews de développeuses et développeurs, que Kurt Kuhlmann se confie sur le développement de la saga The Elder Scrolls. Dans une vidéo publiée le 13 juillet 2025, le développeur, qui a travaillé pour Bethesda de 1996 à 2023, revient sur la création du monde d’Oblivion et des particularités de Cyrodiil, la province dans laquelle se déroule le jeu.

C’est pendant qu’il travaille sur Daggerfall et Redguard, les premiers épisodes de la série, que Kurt Kuhlmann rédige la première édition du Pocket Guide, une brochure incluse dans la version originale de Redguard. Ce livret sert à introduire et à enrichir l’univers, en particulier l’histoire, la géographie, les peuples et la politique de Tamriel — le continent sur lequel se situe l’action des The Elder Scrolls. Le Pocket Guide est un ouvrage aussi présent dans le jeu, sous la forme d’une propagande impériale.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered // Source : Imgur

Kurt Kuhlman, qui a depuis joué un rôle majeur dans l’écriture et la confection des systèmes de jeu et du gameplay de Morrowind, revient pour travailler sur Oblivion durant la phase de préproduction. À l’origine, il avait, avec l’aide de son confrère Michael Kirkbride, imaginé un lore particulièrement singulier pour Cyrodiil dans le Pocket Guide. Il s’était inspiré d’œuvres telles que Dune ou Dark Crystal, mais Oblivion s’avère finalement bien moins étrange que ce à quoi on pouvait s’attendre.

Un univers fantasy finalement plus classique

Selon Kurt Kuhlman, Oblivion a été influencé par le succès des films Le Seigneur des Anneaux, sortis quelques années plus tôt, et dont l’univers s’inscrit dans une fantasy bien plus classique. Il ajoute que Todd Howard, le directeur créatif d’Oblivion, « n’est pas particulièrement attiré par les choses étranges ». Ce dernier aurait ainsi guidé la direction créative du jeu vers une ambiance plus conventionnelle, mettant de côté certains éléments magiques et excentriques.

The Elder Scrolls IV: Oblivion possède toutefois des éléments fantastiques // Source : Bethesda

Kurt Kuhlmann, qui a quitté Bethesda en 2023, n’a pas participé au développement du futur The Elder Scrolls VI, mais estime que depuis son départ, Bethesda Game Studios suit une voie différente de la sienne. Il reste à voir, à sa sortie, si ce nouvel épisode délaissera encore plus la magie et l’extravagance au profit d’un univers plus sobre.

