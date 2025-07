Lecture Zen Résumer l'article

Alors que Blizzard Entertainment croyait échapper au pire avec la saison 9 de Diablo 4, une faille a été trouvée par certains fans. Une nouvelle combinaison permet de faire des dégâts à l’infini.

Il y a encore une faille dans Diablo 4, alors que Blizzard Entertainment croyait y échapper après une découverte sur le Royaume public de tests (serveurs pour les bêtas), en amont du lancement de la saison 9. Comme l’indique PC Gamer dans un article publié le 7 juillet 2025, un joueur coréen a trouvé une combinaison dévastatrice pour la Sorcière, combinaison reproduite par le créateur de contenus Mekuna. Ce dernier en a fait une vidéo d’explication, sans doute pour alerter les développeurs. « J’espère que ce sera corrigé rapidement. Nous n’avons pas besoin de ça dans le jeu », déplore-t-il.

Concrètement, la faille permet à une Sorcière de générer des dégâts infinis, grâce à un multiplicateur qui augmente de manière exponentielle et déraisonnable. Une fois mise en place, la combinaison permet à Mekuna de terminer les défis les plus ardus, pour ne pas dire impossibles, de Diablo 4 en un éclair. Nul doute qu’une future mise à jour corrigera ce bug qui casse complètement l’équilibre du hack’n’slash, comme souvent quand Blizzard Entertainment intègre des nouveautés saisonnières.

Diablo 4, saison 9. // Source : Blizzard Entertainment

La sorcière peut casser Diablo 4

Pour faire des dégâts infinis dans Diablo 4, il faut quand même suivre un protocole strict et rébarbatif. En revanche, il peut fonctionner avec n’importe quel build, fait savoir Mekuna. Il requiert simplement d’être équipé d’un pouvoir passif baptisé Illumination, qui booste les dégâts après avoir utilisé des compétences de divers éléments. En faisant des allers et retours à l’aide d’un portail, et en activant Illumination à chaque fois, les boosts s’additionnent jusqu’à atteindre des paliers invraisemblables : dans la démonstration de Mekuna, on peut voir qu’il passe d’un bonus de 1 000 % à 400 000 %.

La faille est, semble-t-il, liée aux sorts horadriques introduits dans la saison 9 de Diablo 4, lesquels permettent de créer ses propres combinaisons. L’un des ingrédients se nomme Infusion et permet de se focaliser sur un seul élément, avec tout ce que cela implique en termes de boost. Comme on peut le voir dans le build de Mekuna, il a choisi « Braise ardente », qui indique ceci : « Lorsqu’il est équipé, votre bonus aux dégâts de feu équivaut à celui de votre bonus au type de dégâts le plus élevé. » Oui, il fallait le trouver.

Le comble de cette histoire est que Blizzard Entertainment pensait avoir évité le pire, en dénichant une première combinaison critique permettant de se faciliter beaucoup trop la vie — et accessible, qui plus est, à toutes les classes. C’était sans compter les joueurs assidus de Diablo 4, capables d’en trouver d’autres pour défier les mathématiques. Là est le souci quand on propose un gameplay très permissif : le risque de tout casser n’est jamais très loin, et chaque nouveauté représente un risque certain pour l’équilibre général.

