Xbox ou PlayStation ? Vous hésitez avec une console de salon plus conviviale comme la Switch ? Savoir quelle console choisir aujourd’hui n’est vraiment pas évident. Entre prix, performances et catalogue de jeux disponibles, les paramètres sont nombreux. Mais heureusement, Numerama vous a regroupé toutes les infos pour que vous puissiez choisir votre console, que vous soyez accro aux jeux vidéo ou simplement à la recherche de soirées animées entre amis.

Depuis 2020, le renouvellement des consoles est terminé : Nintendo, Sony et Microsoft ont chacun sorti leurs consoles next-gen et, comme d’habitude, il est difficile de choisir laquelle acheter.

Avec la multiplication des versions et des exclusivités, s’il peut être compliqué de choisir un jeu vidéo ou une console quand on n’y connaît rien, il est aussi plus compliqué pour les initiés de choisir entre Xbox ou PS5 cette année. Alors, quelle console choisir ? On fait le tour des machines disponibles sur le marché.

Liste des consoles à acheter en 2022

Pour résumer, on retrouve d’un côté Nintendo, avec sa gamme de consoles particulièrement adaptées à un usage familiale, et de l’autre, Sony et Microsoft qui s’adressent à un public de gameuses et gameurs. Chez Nintendo, on retrouve la Switch OLED et la Switch Lite, chez Sony, la PS5 et chez Microsoft, les Xbox.

La PlayStation 5 : meilleure console de salon

Depuis sa première PlayStation, sortie pour Noël 1994, Sony n’a cessé de faire évoluer sa console de salon. Si le plus gros succès de la marque revient à la PS2, avec plus de 155 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, la PS5 a atteint les 20 millions d’exemplaires vendus cet été.

Sortie depuis 2020, la console souffre régulièrement de problème d’approvisionnement de ses composants, à l’origine de pénurie. Il est donc difficile, mais pas impossible, de se procurer la PS5. Dans ce contexte, pas évident d’évaluer avec exactitude le succès de la console. Surtout que les stocks vides ne sont pas la seule raison qui pourrait expliquer des résultats en deçà des espérances de Sony. En effet, son prix de vente, actuellement à 549 €, après avoir subi une augmentation de 50 €, représente un frein important pour les joueuses et les joueurs souhaitant s’offrir la dernière console de Sony.

Malgré son prix et sa disponibilité inconstante, la PS5 n’en reste pas moins une excellente console de salon. En dépit de sa taille imposante, nous avons été séduits lors du test de la PS5 par la fluidité de son interface et le gameplay immersif que propose la console. Sa carte graphique de dernière génération et son processeur puissant permettent de diminuer les temps de chargement tout en proposant des graphismes de plus en plus réalistes, grâce notamment à la technologie de Ray Tracing.

PS5 noire // Source : Louise Audry pour Numerama

On peut lui reprocher, cependant, de ne pas embarquer certaines technologies récentes comme la compatibilité avec le Dolby Vision et le Dolby Atmos. Autre point négatif pour la PS5, son stockage relativement limité à 667 Go.

La PS5 s’adresse à un public de joueuses et de joueurs confirmés, fans des jeux de la marque japonaise et des licences à gros budget qui sortent fréquemment sur la plateforme.

Jeux de la PS5

Proposer des exclusivités à une communauté de gameuses et gameurs, c’est un peu le modèle de la marque depuis toujours. La PS5 n’échappe pas à cette règle et dispose déjà d’une liste de jeux incontournables. Sony s’est concentré sur ses principales licences pour remettre au goût du jour les titres phares de la marque :

Si parfois certains fans regrettent la disponibilité de plus de titres, les développeurs s’appliquent pourtant à proposer de nouveaux jeux qui exploitent pleinement les capacités de la PlayStation 5. D’ailleurs, Sony a récemment ajouté trois nouveaux titres intéressants dans son répertoire de jeux exclusifs.

L’abonnement au service PlayStation Plus est indispensable pour jouer en ligne. Ce service permet d’accéder à une liste de jeux en dématérialisé. Le PlayStation Plus propose différentes formules permettant d’accéder à un catalogue de jeux plus ou moins grands avec la possibilité ou non de streamer.

Accessoires de la PS5

Avec la sortie de la console, la marque a prévu toute une série d’accessoires allant de la télécommande au casque audio 3D.

La manette DualSense

Manette DualSense de la PS5 // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Niveau accessoire, la manette DualSense de la marque vient habilement parfaire l’expérience de jeux grâce à son retour haptique d’un côté ainsi que ses gâchettes adaptatives de l’autre. Actuellement, c’est probablement la meilleure manette disponible sur le marché.

La marque ne s’arrête pas là et a annoncé la DualSense Edge pour 2023. Avec cette nouvelle manette, Sony s’adresse à un à un public de pro gamer en proposant une manette très haut de gamme aux finitions parfaites. Reste que son prix annoncé, dépassant les 200 €, n’est pas à la portée de toutes les bourses.

La télécommande Media Remote

Loin d’être indispensable, cette télécommande au design soigné vous permettra de naviguer aisément sur votre console. Que ce soit pour vous servir de son lecteur Blu-ray UHD, ou pour consulter une plateforme de streaming. D’autres fonctionnalités plus étonnantes comme le déclenchement d’un microphone pour une commande vocale, ou encore le contrôle de votre téléviseur sont intégrés dans la Media Remote.

La caméra HD PS5

Si vous avez pour projet de streamer, Sony propose une nouvelle itération de sa caméra pour la PS5. Les deux capteurs de 1080 pixels permettent un affichage clair de votre visage et les lentilles grand angle garantissent un affichage en full HD de vos sessions de gaming en streaming.

Le casque audio sans fil Sony Pulse 3D

Casque Sony 3D Pulse // Source : Maxime Claudel

Le casque sans fil de la marque Sony, nommé Pulse 3D, améliore l’expérience du jeu avec une immersion sonore. Lors de notre test du casque audio Pulse 3D, nous avons apprécié sa simplicité d’usage et son confort. Les effets sonores permettent, en effet, de plonger complètement dans l’univers du jeu. En revanche, son autonomie d’une dizaine d’heures, est restreinte et malgré un joli design, la qualité des matériaux semble ne pas être à la hauteur. Pour un casque à moins d’une centaine d’euros, le casque sans fil Pulse 3D de Sony reste à un bon rapport qualité prix.

La Xbox Series X : la meilleure console gaming

Microsoft a d’abord développé de nombreux jeux sur PC avant de commercialiser sa première console en 2001. La Xbox a fêté ses 20 ans l’année dernière et continue de s’améliorer au fur et à mesure de ses nouvelles itérations.

La dernière née de chez Microsoft, la Xbox Series X sortie en novembre 2020, a également dû faire face à la pénurie de composants. Ce problème d’approvisionnement a eu pour conséquence de faire exploser les prix sur les sites de revente. Si la Xbox Series X n’est pas le modèle de console le plus vendu, ce n’est certainement pas à cause de ses performances.

La Xbox Series X est un concentré de puissance avec un affichage jusqu’à 60 images par seconde en qualité 4K. La précision graphique sublime l’expérience de jeu, mais encore trop peu de titres exclusifs à la console sont disponibles pour nous en mettre plein les yeux. En plus de ces prouesses techniques propres aux consoles next-gen, ce qui fait la force de la Xbox Series X est sa rétrocompatibilité. Microsoft a tout prévu et vous pouvez jouer à des titres des consoles précédentes, jusqu’à la Xbox One sur la Xbox Series X.

Vous pourrez également regarder des films en très haute qualité grâce à son lecteur Blu-ray 4K .

Xbox Series x

L’installation des jeux est simple et le système de stockage interne de 1 To permet de garder en mémoire une vingtaine de jeux. Dans cette dernière version de la Xbox, on retrouve la manette classique de la console sans amélioration notable.

La Xbox Series X s’adresse aux gameuses et gameurs à l’affût des dernières nouveautés et qui souhaitent rester à la pointe de la technologie.

Jeux sur la Xbox Series X

Malgré le peu d’exclusivités sensationnelles, la liste des jeux Xbox Series X 2022 est assez conséquente et la rétrocompatibilité de la console fait qu’on peut rapidement s’y perdre.

Le jeu qui exploite le mieux la puissance graphique de la Xbox est probablement Forza Horizon 5. Très attendu sur la console, ce jeu de conduite révèle d’impressionnants graphismes et livre une excellente expérience gaming.

Il est également possible de prendre un abonnement au Xbox Game Pass pour accéder à un répertoire de jeux intéressant et mis à jour tous les mois.

Accessoires de la Xbox Series X

L’offre d’accessoires accompagnant la Xbox Series X n’est pas aussi fournie que celle de ses concurrents. Elle se concentre essentiellement sur ses manettes.

Les manettes Xbox

Microsoft propose un réel choix dans sa gamme de manettes. Avec ou sans fil, personnalisable en passant par le Xbox Design Lab, la manette Xbox se décline presque à l’infini. Microsoft propose même une manette adaptative pour permettre aux personnes en situation de handicap de s’adonner à leur passion du jeu vidéo.

Pour les PGM, Microsoft propose sa manette Xbox Elite Series 2, très haut de gamme avec une bonne prise en main.

Le casque audio pour Xbox

L’environnement sonore fait partie intégrante de l’expérience de jeu. Le casque officiel proposé par Microsoft présente un joli design, mais le rendu sonore n’est pas à la hauteur.

Pour un casque qui rend justice aux performances de la Xbox, on conseillera plutôt le casque SteelSeries Arctis 9x. Il s’agit d’un casque de très haute qualité qui se connecte directement à la console. Le casque offre 20 heures d’autonomie avec un effet audio 3D très réussi.

La Xbox Series S : la console de salon abordable

La Xbox Series S est la seconde console nouvelle génération lancée par Micosoft en 2020. Si l’on devait la résumer, on dirait que c’est un peu la console de salon accessible pour tous.

La Xbox Series S est simple à comprendre : c’est une version allégée de la Xbox Series X avec des performances réduites, notamment au niveau du stockage et de la puissance graphique. On retrouve une mémoire vive de seulement 8 Go contre le double pour la Series X et l’affichage des jeux ne se fera pas en 4K, mais en 1080p. À noter que les dernières mises à jour prévues sur la console octroient un peu plus de liberté aux développeurs pour concevoir des jeux de meilleure qualité graphique. Ces concessions permettent à Microsoft de proposer une bonne console de salon à un prix raisonnable. Les caractéristiques techniques de la console sont largement suffisantes pour jouer occasionnellement.

La Xbox Series X et sa manette // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Délestée de son lecteur Blu-ray, la Xbox Series S est moins volumineuse et s’intègre plus facilement dans votre intérieur.

Abonnement au Xbox Game Pass et jeux de la Xbox Series S

La console étant dépourvue de lecteur physique, les jeux sont accessibles uniquement en version dématérialisée. Deux moyens existent pour pouvoir en bénéficier :

Cet abonnement repose sur le même principe qu’un abonnement à un service de SVOD comme Netflix. Tous les mois, les contenus sont actualisés, et Microsoft vous propose l’accès à une vaste bibliothèque de jeux. En fonction de la formule choisie, vous pouvez accéder à des fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité de streamer avec le Game Pass Ultimate.

Les titres disponibles pour la Xbox Series S sont les mêmes que pour la Series X. On peut citer parmi les meilleurs :

La Switch OLED : la meilleure console familiale

Avec sa première console, la Super NES sortie en 1997 en France, Nintendo est probablement l’un des plus vieux acteurs de l’industrie gaming. Année après années, le constructeur japonais a toujours su se positionner sur le marché des consoles. Toutes les consoles de la marque n’ont pas été un réel succès. D’ailleurs, la commercialisation de la Nintendo Switch est venue sauver les avis controversés à l’égard de la précédente console de la marque, la Wii U. Et le 8 octobre 2021, Nintendo a sorti une toute nouvelle itération de sa console hybride : la Switch OLED

Pour celles et ceux qui possédaient déjà une Switch, pas de grand changement si ce n’est son écran. Plus grand, il passe de 6,2 pouces à 7 pouces et s’équipe d’une dalle OLED. Autre amélioration non négligeable, la Switch OLED possède désormais une vraie béquille, avec un angle réglable et qui se stabilise pour jouer à plusieurs en mode portable.

Nintendo Switch OLED // Source : Louise Audry pour Numerama

La Switch OLED, comme sa grande sœur, est une console hybride. Elle repose sur une station d’accueil reliée à un téléviseur pour un mode console de salon classique, mais lorsqu’on l’enlève de son socle, elle devient une console portable. Ses paires de Joy-Con, petites manettes modulables, peuvent s’installer de part et d’autre de l’écran pour un usage solo, ou se désolidariser pour devenir de petites manettes individuelles pour un usage en multijoueurs. Elles peuvent également se fixer sur une base afin de reconstituer une manette à la forme plus classique, plus facile à manipuler.

Niveau prouesses techniques, la Switch OLED ne peut pas rivaliser avec les consoles orientées plus gaming, présentées au début de ce guide. En effet, Nintendo reste une marque destinée aux plus jeunes, avec sa célèbre licence Mario, et elle est réputée pour son côté ludique. En somme, la Switch OLED promet de belles soirées d’amusement entre amis ou en famille.

Jeux de la Switch OLED

Avec la Switch, pas de disques, mais des mini cartouches à insérer dans la console — des jeux à télécharger. Nintendo propose un riche catalogue de jeux, dont certains titres valent vraiment le détour. Parmi les grands succès de la console, on retrouve :

Un service permettant de jouer en ligne, le Nintendo Switch Online, est également disponible chez Nintendo. Avec l’abonnement, vous pouvez accéder à d’anciens titres pour une session rétro gaming.

Accessoires pour la Switch OLED

Comme la console ne s’adresse pas à la même communauté de joueuses et de joueurs, ses accessoires sont forcément différents. Pas de casques audio ni de télécommande. Les accessoires s’axent davantage sur la maniabilité des manettes ainsi que sur la protection et la transportabilité de la Switch OLED.

Les manettes

Les manettes natives de la console, les Joy-Con, sont loin d’être les meilleurs en termes d’expérience et de solidité. Ils sont souvent victimes de ce qu’on appelle le Joy-Con Drift, et il faut parfois recourir au service de réparation de Nintendo pour récupérer des manettes fonctionnelles. Les Joy-Con sont vendus par paire et il en existe en différent coloris

Ces manettes de petite taille sont peu ergonomiques bien qu’elles soient suffisantes pour s’éclater à plusieurs. Dès lors que l’on souhaite s’investir plus sérieusement dans le gameplay d’un jeu, il vaut mieux opter pour une manette plus classique : la manette pro Switch.

Une protection en verre trempé

Ce serait, en effet, dommage de renverser de l’eau ou un tout autre liquide sur le bel écran de la Switch OLED. Si vous ne vous en servez jamais en mode portable, inutile de s’équiper d’une protection en verre trempé. En revanche, dès lors que vous utilisez la console en dehors de sa station d’accueil, protéger l’écran est fortement recommandé. D’autant plus que le public de la Switch est relativement jeune et que la console se prête particulièrement bien à des sessions de jeux animés entre amis.

Une pochette de transport pour la Nintendo Switch

Puisque la Switch OLED a pour vocation d’être transportée, autant le faire bien avec une belle housse de transport, permettant de caler jeux et Joy-Con. Beaucoup de marques en proposent à des prix assez accessibles. Certaines s’ornent de personnages ou de scènes de jeux, tandis que d’autres restent plus sobres. Ces pochettes de transport sont idéales pour le voyage.

La Switch Lite : la meilleure console portable

On reste chez Nintendo qui décline sa Switch en un modèle 100 % portable avec la Switch Lite. Plus légère que la Switch et la Switch OLED, elle est aussi plus petite avec un écran de 5,5 pouces. Également plus maniable, la croix directionnelle apporte un réel confort de jeu. Son autonomie va dépendre des jeux lancés, certains étant plus gourmands que d’autres, mais en moyenne, il faut compter 6 heures de jeu avant de tomber en rade de batterie.

Vous pourriez hésiter entre la Switch et la Switch Lite tellement elles sont proches. La Switch Lite, c’est un peu la console portable tout terrain.

Le format de la console n’est pas sans rappeler son ancêtre la Game Boy, ou plus récemment la Nintendo DS. Par son design arrondi et ses couleurs criardes, la Switch Lite s’adresse essentiellement aux jeunes enfants et aux grands adultes qui ont gardé leur âme d’enfant.

Jeux et accessoires de la Switch Lite

Le catalogue de jeux est sensiblement le même que celui de la Switch à l’exception des titres qui nécessitent une utilisation des Joy-Con lorsqu’ils sont désolidarisés de la console. Rappelons que sur la Switch Lite, les Joy-Con sont intégrés à la console. Des jeux comme Ring Fit Adventure qui s’appuient sur les nombreux capteurs des petites manettes de Nintendo ou Super Mario Party ne sont donc pas compatibles avec la Switch Lite.

Une grande partie des jeux de Switch reste jouable sur la Nintendo Switch Lite.

Parmi les différents accessoires pour la Switch Lite indispensables, on retrouve une protection en verre trempé pour l’écran, un casque pour s’isoler ou ne pas déranger lors de sessions de jeu en public et un sac de transport. Il est intéressant de compléter la panoplie avec une batterie externe pour prolonger l’expérience de jeu.

