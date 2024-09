Lecture Zen Résumer l'article

Après l’annonce très attendue de la PS5 Pro, une tendance peu surprenante se dessine : le lecteur de disque pour PS5 connait déjà des ruptures de stock. Et pour cause, la nouvelle console de Sony en sera dénuée malgré son prix de 800 €. Si vous comptez vous la procurer, voici où en trouver.

La PS5 Pro a été officiellement dévoilée. Elle propose un GPU plus puissant, des capacités de ray tracing avancées, et une nouvelle technologie de mise à l’échelle par IA appelée PlayStation Spectral Super Resolution. En revanche, elle n’a pas de lecteur de disque.

Bien que cette nouvelle version impressionne par l’amélioration des performances, l’absence de ce lecteur intégré fait inévitablement débat, d’autant plus que son prix de 800 € en fait la console la plus chère jamais lancée par la marque. Ce prix de la PS5 Pro, déjà exorbitant, est d’ailleurs revu à la hausse pour celles et ceux qui souhaitent profiter de leurs jeux en version physique, puisqu’il faut nécessairement acheter un lecteur de disque à plus de 100 € — un accessoire initialement prévu pour l’édition numérique de la PS5 Slim.

Pourquoi une telle ruée sur le lecteurs de disque de la PS5 ?

Ce prix ne semble pas freiner pour autant une certaine partie des joueurs qui, depuis quelques jours, se ruent vers le lecteur de disque pour PS5, en amont du lancement des précommandes de la PS5 Pro le 26 septembre prochain. Certaines boutiques, dont Amazon et la boutique officielle de Sony, affichent déjà des ruptures de stock. Voici où trouver le très convoité lecteur de disque pour la future PS5 Pro.

Cette nouvelle console est équipée d’un SSD de 2 To, soit bien plus que les versions précédentes, et permet donc de stocker en théorie une grande variété de jeux en édition numérique. Cependant, pour les joueurs de longue date qui disposent de nombreux jeux en version physique, ce choix laisse un gout amer. Ainsi, il est nécessaire d’acheter un lecteur amovible pour continuer à jouer à des jeux physiques, que ce soit des jeux PS5 ou des titres PS4 rétrocompatibles. De plus, ce lecteur permet de regarder des films et séries en Blu-ray 4K Ultra HD, Blu-ray standard et DVD.

Si vous faites partie de ceux qui souhaitent profiter des nouvelles capacités de la PS5 Pro avec des jeux physiques, voici les principaux détaillants où vous pouvez encore trouver des stocks :

Si vous n’êtes pas très bricoleur, sachez que ce lecteur se branche sans difficulté à la console. Voici les étapes à suivre :

Assurez-vous d’éteindre et de débrancher la PS5 Positionner la console avec le dessous vers le haut et retirez les pieds du socle horizontal. Ensuite, retirez la façade Cercle en la soulevant légèrement Il ne reste plus qu’à installer le lecteur de disques en alignant les attaches du lecteur avec les trous marqués par un triangle inversé. Poussez jusqu’à entendre un clic.

Pour ceux qui ne sont pas nécessairement convaincus par cette nouvelle console, sachez que la PS5 Slim avec lecteur et socle reste une bonne option et qu’elle est disponible pour quasiment deux fois moins cher.

