Numerama a pu essayer, en avant-première, la Nintendo Switch 2. L’occasion de découvrir le mode souris, qui permet de faire glisser un Joy-Con 2 sur la table pour produire des actions à l’écran.

Entre les rumeurs et les premières images officielles, le mode souris de la Nintendo Switch 2 est vite devenu un secret de polichinelle. Le Direct du 2 avril 2025 a confirmé logiquement son existence : les architectes de la future console ont intégré un capteur optique dans les Joy-Con 2 pour qu’ils puissent devenir des souris — comme sur un ordinateur.

On pourrait penser que ce mode souris ne sera qu’un gimmick vite abandonné par les développeurs — et Nintendo lui-même. Sauf que plusieurs jeux se mettent déjà à la page, comme Metroid Prime 4: Beyond ou Super Mario Party Jamboree, sans oublier la version Switch 2 d’Hogwarts Legacy. Numerama a pu essayer le mode souris en avant-première : les quelques soucis ergonomiques sont gommés par certaines belles promesses.

Nintendo Switch 2. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Le mode souris de la Switch 2 est rigolo, mais perfectible

Comme évoqué dans notre prise en mains plus complète de la Switch 2, la nouvelle console de Nintendo a un souci ergonomique lié à l’épaisseur des Joy-Con 2 (ils sont trop fins, par rapport à leur taille). Il se répercute inévitablement sur le mode souris, qui consiste à tenir un Joy-Con 2 alors qu’il repose sur sa tranche.

Une véritable souris est un produit pensé pour épouser une bonne partie de la paume de la main. Ce n’est pas le cas du Joy-Con 2, qui impose de le tenir fermement pour qu’il ne bascule pas quand on fait un mouvement (notamment vers la droite). Et, quand on tient vigoureusement un objet fin pendant plusieurs minutes, une gêne peut vite se faire sentir. On espère que les accessoiristes imagineront des coques qui transformeront — physiquement — un Joy-Con en souris. Les dragonnes, qui s’attachent magnétiquement, ne font qu’ajouter des patins pour faciliter la glisse.

Nintendo Switch 2. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Passé ce souci ergonomique, la reconnaissance fonctionne bien, même sur sa jambe (Nintendo a pensé la fonction pour). Dans Metroid Prime 4: Beyond, on retrouve ce feeling hérité du monde du PC : on vise à la vitesse de l’éclair, tandis qu’on tient l’autre Joy-Con 2 normalement. On imagine que ce mode hybride, avec un seul Joy-Con 2 en mode souris, sera souvent utilisé par les studios qui proposent des jeux de tir. Il pourrait même devenir la référence des schémas de contrôle à l’avenir. Cela dépendra bien évidemment des retours des joueuses et des joueurs.

Dans Super Mario Party Jamboree, le mode souris permet de proposer une palanquée d’activités inédites, avec une seule souris :

Un mini-jeu de palet amélioré où l’on doit faire glisser le Joy-Con pour envoyer des carapaces vertes vers le camp adverse. Basique et efficace ;

Un mini-jeu qui consiste à peindre des bombes avec de la peinture. On dirige son jet avec le Joy-Con posé sur la table, et on recharge en l’agitant. Rigolo ;

Un mini-jeu d’empilement qui associe le mode souris et le gyroscope pour placer des éléments dans le but d’ériger la tour la plus haute. De quoi rappeler que le Joy-Con 2 est bardé de technologies ;

Un mini-jeu dans lequel l’objectif est de guider un Toad dans un parcours sinueux, sans lui faire toucher les bords électrifiés. Il permet de se rendre compte à quel point le mode souris est précis.

Nintendo Switch 2. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Rappelons aussi que les deux Joy-Con peuvent être utilisés en même temps en souris, comme dans le jeu vidéo Drag x Drive (que Numerama n’a pas pu essayer).

En somme, le mode souris préfigure quand même des expériences inédites, pour peu qu’il soit correctement exploité. Nintendo, lui-même, devra jouer le jeu pour que cette fonctionnalité bienvenue ne tombe pas dans l’oubli.

