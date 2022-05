Nous sommes le 18 mai 2022, et après plusieurs vaines tentatives, j’ai réussi à commander une PlayStation 5. Merci Sony.

À l’heure actuelle, il n’y a certainement rien de plus compliqué que de commander une PlayStation 5. Depuis son lancement en novembre 2020, la console de Sony est constamment en rupture de stock, la faute à une demande énorme et à une pénurie de certains composants. Deux options se dessinent pour les intéressés : céder aux spéculateurs en payant plus cher, ou avoir un peu de chance au moment des réassorts (à grands coups de F5 sur les pages des revendeurs).

Je n’ai jamais eu de chance lors des réassorts. Je me suis en revanche inscrit sur les ventes organisées par Sony en janvier dernier. Le 17 mai, j’ai reçu un mail m’invitant à commander une PlayStation 5 le lendemain. Nous sommes le 18 mai et, sauf annulation de dernière minute, je vais bien recevoir l’objet de toutes les convoitises dans les jours qui viennent.

Oui, on peut ajouter au panier // Source : Capture d’écran

Ode aux ventes privées de PS5, réalisées par Sony

Leclerc, Intermarché, Amazon, Fnac, Micromania, Veepee… Pour ces enseignes, j’ai suivi les directives des comptes comme Dealabs, auxquels ont peut s’abonner pour recevoir des alertes en cas de nouveaux stocks (avec la marche à suivre pour maximiser ses chances). À chaque fois, les tentatives furent vaines. Les rares occasions où j’ai pu mettre une PlayStation 5 dans mon panier, la commande n’a jamais été finalisée. Des fausses joies, comme beaucoup ont dû en vivre et d’autres en vivront encore.

Face à cette situation frustrante, Sony a mis en place, depuis janvier, un processus permettant de s’inscrire dans le but de faire l’acquisition d’une PS5. L’idée est simple : on renseigne ses identifiants PlayStation sur une page dédiée et on prie pour recevoir un mail d’invitation à une vente privée. Je me suis inscris en janvier, avec deux comptes différents pour maximiser mes chances, sans vraiment y croire. Ces dernières semaines, j’ai vu plusieurs fois Dealabs annoncer que des ventes privées étaient en cours — ventes auxquelles je n’ai pas été pas invité.

Achat d’une PS5 via une vente privée Sony // Source : Capture d’écran

Et puis vint le mail béni. Le 17 mai, Sony a confirmé mon inscription à une vente privée organisée ce mercredi 18 mai, entre 10h30 et 12h, avec un lien sur lequel cliquer peu avant l’heure prévue. L’accès est normalement garanti, « sous réserve de disponibilité ». Bref, rien n’est encore gagné…

Je clique donc sur le lien aux alentours de 10h pour m’assurer d’être là au moment de l’ouverture des portes. Sony indique d’emblée qu’il ne sert à rien de rafraîchir la page et que je serai automatiquement placé dans une queue à 10h30. L’heure arrive : me voilà dans une file, avec… une heure d’attente ! Je n’y crois plus, je me dis que les stocks ne feront pas un pli avec un délai aussi long. Je me dis aussi qu’il y a tromperie sur la promesse, que Sony m’a simplement invité à rejoindre une queue interminable, avec encore une fois une demande supérieure à l’offre.

Fausse joie Vraie joie

Très rapidement, l’attente passe d’une heure à cinq minutes, puis trois, puis deux… jusqu’à l’affichage d’une boutique où je peux choisir entre une PlayStation 5 normale (499 €) ou digitale (399 €) — et, éventuellement, ajouter quelques accessoires. Une fois mes identifiants renseignés (ceux qui m’ont permis d’être invité, bien sûr), mon moyen de paiement validé et mon adresse postale indiquée, je peux cliquer sur le bouton « Commander ». Je crois à une annulation dans la foulée, sous prétexte de stocks insuffisants, mais il n’en est rien. Plusieurs heures passent et ma commande est bien en cours de traitement.

Confirmation Confirmation de confirmation

En conclusion, si vous voulez une PlayStation 5, mais ne désirez pas batailler pour en obtenir une, la solution proposée par Sony — qui reste une loterie — semble toute indiquée. À noter que le compte qui m’a permis d’accéder à la vente est celui que j’ai créé spécialement pour l’occasion. À date, je n’ai pas encore été invité avec mon compte principal, alors que Sony stipule dans sa FAQ que « la sélection se fera en fonction de l’activité passée et de l’intérêt montré pour PlayStation. » Or, je n’ai jamais utilisé le compte grâce auquel j’ai été sélectionné.