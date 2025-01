Lecture Zen Résumer l'article

Après des mois d’attente et de nombreuses fuites, la Nintendo Switch 2 a finalement été présentée ce jeudi 16 janvier 2025. Voici quand vous pourrez la précommander et sur quel site vous devrez vous rendre pour acheter cette nouvelle machine.

Cela fait maintenant longtemps que la Switch 2 monopolise l’attention avec les nombreuses fuites à son sujet ces derniers mois. Mais nous y sommes enfin : ce jeudi 16 janvier, Nintendo a pris les devants et a enfin levé le voile sur sa nouvelle console. Au programme, un écran plus grand, de nouveaux Joy-cons et une rétrocompatibilité avec les jeux de Switch, entre autres…

Si vous commenciez à vous lasser de votre vieille Switch achetée en 2017, au moment de sa sortie, ou si le modèle OLED (2021) ne vous satisfait plus assez, c’est peut-être le moment de passer à la nouvelle génération.

Où, quand et à quel prix précommander la Nintendo Switch 2 ?

Quand ?

Nintendo a pour habitude de faire patienter les joueurs et les joueuses entre la date d’annonce de la console et sa sortie officielle chez les commerçants. À titre d’exemple, la Switch OLED avait été annoncée en juillet 2021 et était sortie trois mois plus tard, le 8 octobre 2021.

Cette fois, Nintendo ne dit rien sur son calendrier commercial, mais livre une date pour tester en avant-première la console lors d’un évènement dédié baptisé « Nintendo Switch 2 Experience ». Ce dernier se tiendra du 2 avril au 6 avril à Paris, et jusqu’en juin dans d’autres villes du monde comme Londres, Berlin, Tokyo, New-York…

On peut dès lors miser sur une sortie les mois qui suivent, en mai ou en juin 2025.

L’événement de présentation de la Switch 2 Experience à Paris // Source : Nintendo

Où ?

La Nintendo Switch sortira chez la plupart des revendeurs français et certains n’ont d’ailleurs même pas attendu l’annonce officielle pour préparer le terrain, à l’image de Cultura. Voici tous les liens en avant-première sur lesquels vous pourrez précommander la console :

Le prix ?

Une des grandes interrogations est évidemment le prix. Nintendo a pour habitude de proposer une tarification agressive sur le marché des consoles de jeu. Si l’on se réfère au lancement des anciennes consoles, la marque s’est toujours positionnée à des prix inférieurs à ceux de ses concurrents : la Xbox ou la PS5.

L’annonce ne dit pas grand-chose à ce sujet et cette nouvelle Switch 2 n’a toujours pas de prix de lancement officiel.

Est-ce que cela vaudra le coup de passer d’une Switch Standard ou OLED à une Switch 2 ?

Le sujet du coût amène inévitablement cette question : est-ce qu’il faut absolument passer sur ce nouveau modèle si vous avez déjà une Switch ? Tout dépend de votre situation, voici ce que l’on recommande fonction des deux cas de figure :

Vous avez une Nintendo Switch Standard : Pour les détenteurs de la première génération de Switch, on peut dire sans trop s’avancer que ce sera sûrement une bonne chose si vous pouvez vous le permettre et que vous avez, bien entendu, apprécié l’expérience de la Switch. Vous gagnerez en autonomie (gros point faible de la Switch standard), en taille et qualité d’image, prise en main.

Pour les détenteurs de la première génération de Switch, on peut dire sans trop s’avancer que ce sera sûrement une bonne chose si vous pouvez vous le permettre et que vous avez, bien entendu, apprécié l’expérience de la Switch. Vous gagnerez en autonomie (gros point faible de la Switch standard), en taille et qualité d’image, prise en main. Vous avez une Nintendo Switch OLED : Pour la Switch OLED, le changement est moins évident, et on vous conseille d’attendre au minimum l’annonce des spécifications techniques de la console et, au mieux, les premiers tests du modèle pour voir si cette Switch 2 marque vraiment une rupture avec le modèle OLED.

Il y a aussi un monde où vous n’avez pas encore de Nintendo Switch à la maison. Dans ce cas, on ne peut que vous aiguiller vers nos tests complets des anciennes consoles, car cette Switch 2 garde le même principe tout en améliorant ses performances et sa prise en main. C’est, pour rappel, à la fois une console portable que l’on peut emmener partout et poser dans le salon, branchée à la TV, pour jouer aux meilleures licences de Nintendo (Mario, Zelda, etc.).

