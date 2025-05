Lecture Zen Résumer l'article

Alors que Nintendo fait l’impasse sur la technologie OLED pour la Switch 2, l’un de ses partenaires le presserait de sortir une version pourvue d’une telle dalle. Et pas n’importe qui…

Nintendo a choisi de revenir à un écran LCD pour la Switch 2, alors même que la première Switch avait eu droit à une révision OLED durant son cycle de vie. Si le nouvel écran paraît bien pourvu (1080p, HDR, 120 Hz, VRR), il n’est pas interdit d’y voir une régression. Une fois qu’on a goûté à la technologie OLED, qui garantit notamment des noirs profonds, on n’a plus envie de revenir en arrière.

C’est bien évidemment une stratégie très maligne de la part de Nintendo, qui aura tout le loisir de rafraîchir la Switch 2 avec une dalle OLED dans les années à venir (en plus de proposer une déclinaison Lite, plus abordable). Cette éventualité serait déjà discutée avec l’un de ses partenaires, souligne Bloomberg dans un article publié 20 mai 2025. Et on ne parle pas de n’importe qui puisqu’il s’agit de Samsung.

Samsung veut que Nintendo lance vite une Switch 2 OLED

Comme l’explique notre confrère, Samsung est devenu un partenaire de poids de Nintendo pour la Switch 2 : la firme coréenne a coiffé TMSC au poteau pour s’occuper de la production du SoC de la console. Un contrat qui permettrait d’atteindre un volume de 20 millions d’exemplaires d’ici mars prochain, soit de quoi largement répondre à une demande immense.

Samsung était déjà partenaire sur la première Nintendo Switch, en fournissant les puces de mémoire NAND flash, tout comme l’écran OLED sur les exemplaires concernés. En prenant du galon, la multinationale empresserait le constructeur nippon de commercialiser une Switch 2 avec des améliorations. « L’entreprise coréenne pousserait pour l’utilisation d’une dalle OLED quand Nintendo rafraîchira la Switch 2 dans le futur », indique Bloomberg.

Pour Samsung, encourager Nintendo à passer à l’OLED est stratégique. Non seulement cela affirme un peu plus son statut de fournisseur privilégié, mais renforce aussi le portefeuille client de sa division Display. Le coup est double pour le géant de la tech, et nul doute que la Switch 2 OLED sera un jour une réalité. À noter quand même que les consoles portables, y compris les PC déguisés, s’équipent encore très peu en OLED pour des questions de coût (même les modèles les plus chers conçus par Asus ou MSI). Sur ce point, le Steam Deck constitue une exception à la règle.

