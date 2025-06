Lecture Zen Résumer l'article

Ça y est, un nouveau chapitre s’ouvre avec l’arrivée de la Switch 2. Les premières consoles Nintendo Switch, sorties en 2017, laissent place à un tout nouveau modèle, plus grand, plus puissant et accompagné de jeux exclusifs. Mais faut-il pour autant écarter ces premiers modèles ? Est-ce encore un bon plan d’acheter une première génération de Switch en 2025 ? On fait le point.

La Switch 2 est donc sortie le 5 juin. Elle améliore quasiment tous les aspects de la console précédente, tout en introduisant des exclusivités logicielles réservées à ce nouveau modèle. Conséquence logique : les Switch de première génération (modèle standard, OLED et Lite) voient leur prix commencer à chuter chez les grandes enseignes.

Mais est-ce une bonne affaire ou un faux bon plan ? Voici notre analyse, modèle par modèle.

Acheter une Switch d’ancienne génération : une bonne idée ?

La question est posée d’emblée : pourquoi investir dans une console qui a maintenant une génération de retard ? À première vue, on pourrait croire la réponse évidente, mais ce n’est pas aussi simple. Soyons clairs : la Nintendo Switch 2 est aujourd’hui le meilleur choix pour les joueurs et joueuses qui veulent une console nouvelle génération avec des performances améliorées et avoir accès à tous les futurs jeux — dont beaucoup ne seront pas déclinés pour les modèles de première génération, sauf exceptions.

Malgré tout, les anciennes consoles ont encore des arguments à faire valoir.

Un prix plus abordable

Cet argument est valable pour tous les appareils : smartphones, téléviseurs, ordinateurs, et ainsi de suite. Les consoles ne dérogent pas à cette règle, et avec l’arrivée d’une nouvelle génération, les premières Switch perdent de la valeur. Le public s’en détourne, ce qui influe sur le prix des vieux modèles, devenus moins attractifs. Résultat, le prix moyen est en baisse :

Il ne s’agit pas que du neuf en boutique, mais aussi du marché secondaire entre particuliers, où l’on voit soudain apparaître davantage d’annonces d’occasion sur les plateformes de reventes. Ce choc d’offres tire les prix vers le bas à des prix encore plus inférieurs. Ce n’est pas un argument à prendre à la légère, surtout vu le prix de la nouvelle console de Nintendo, qui n’est pas si loin des 500 €.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le catalogue de jeux

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Cet argument est valable pour toutes les consoles (PS5 et Xbox), mais il l’est encore plus pour la Switch, à nos yeux. En effet, cette dernière ne mise pas sur des graphismes époustouflants ni sur des jeux ultra-compétitifs. Son catalogue regorge de classiques qui valent franchement le coup d’être découverts au moins une fois dans une vie.

Pour aller plus loin Quels sont les meilleurs jeux de tous les temps sur Nintendo Switch ? Notre top

La Switch 2 repose d’ailleurs particulièrement sur les acquis de la précédente génération, car ‘elle s’appuie sur le catalogue, et c’est d’ailleurs à sa sortie la principale bibliothèque de jeux. Il y a encore que peu de jeux exclusifs à cette dernière, comme Mario Kart World. Avec le temps, cela change, avec ses propres classiques, mais il lui faudra plusieurs mois avant d’avoir un catalogue exclusif bien fourni, ce qui rend encore un temps les anciennes générations relativement pertinentes.

Super Mario Bros. Wonder. // Source : Nintendo

Il est certain que la qualité graphique et la fluidité ne seront pas au même niveau que sur la Nintendo Switch 2, d’autant que de nombreux jeux ont bénéficié de mises à jour pour tirer parti des performances de la nouvelle console — certains ayant même droit à des éditions entièrement remasterisées payantes, comme les deux opus de Zelda.

Switch OLED : le modèle le plus intéressant, après la Switch 2

C’est le modèle le plus intéressant parmi les consoles de première génération. Il bénéficie du meilleur écran jamais proposé sur une Switch : une dalle OLED de 7 pouces, bien plus contrastée et lumineuse que l’écran LCD de la Switch standard… Il fait même un peu d’ombre à celui de la Switch 2, repassée sur du LCD, au grand dam d’une partie des joueurs.

La Nintendo Switch OLED // Source : Louise Audry pour Numerama

Ajoutez à cela un grand catalogue de jeux encore jouables, une excellente autonomie (la meilleure sur ce plan par rapport à toutes les Switch) et une construction un peu plus solide (support arrière large, dock amélioré), et vous avez une machine qui reste actuelle (même après quatre ans sur le marché).

Elle ne pourra pas faire tourner les jeux exclusifs à la Switch 2, mais pour explorer les classiques de la console — Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Metroid Dread, Hades ou Mario Kart 8 Deluxe (qui reste un best-seller) — c’est une excellente option.

👉 Le comparatif entre la Switch OLED et la Switch classique

Switch classique : non, tout simplement non

La Switch classique, celle sortie en 2017 (ou la révision 2019), n’a plus grand-chose pour elle aujourd’hui. Écran LCD moyen, autonomie en retrait (notamment sur les premières séries), Joy-Con parfois capricieux (bonjour le drift), performances vieillissantes…

La Nintendo Switch. // Source : Louise Audry pour Numerama

Mais surtout, elle est devenue introuvable en stock neuf. Ce qui veut dire que les rares modèles qu’on trouve encore sont souvent vendus à des prix proches, voire supérieurs, à ceux d’une Switch OLED — ce qui n’a aucun sens.

Si vous tombez sur une Switch standard à 200 € ou moins, en bon état, pourquoi pas. Mais à 270 € ? Fuyez. Il n’y a aucun argument objectif qui justifie ce choix aujourd’hui.

Switch Lite : une option pas chère pour les enfants

Petite, colorée, solide, la Switch Lite a toujours su trouver son public, notamment chez les plus jeunes ou ceux qui sont uniquement attirés par l’aspect portable de la console. Pour rappel, il n’y a pas de dock avec ce modèle : impossible de la brancher à un téléviseur ou de l’utiliser comme une console de salon. La Switch Lite est 100 % nomade, avec des Joy-Con intégrés et non détachables. Et en 2025, elle prend une saveur un peu rétro, presque comme une Game Boy moderne ou une Nintendo DS, à glisser dans un sac sans se poser de questions.

Nintendo Switch Lite // Source : Louise Audry pour Numerama

Elle est aussi seule sur son segment : il n’y a quasiment aucune vraie concurrente dans la catégorie des consoles portables sous les 200 €. Les Steam Deck, ROG Ally et autres PS Portal ne jouent pas dans la même cour (et surtout pas au même prix).

Mais pour jouer à Animal Crossing ou Pokémon, elle fait parfaitement le job, et reste une excellente première console pour enfants ou joueurs occasionnels. Si vous la trouvez autour de 190€ en neuf ou 150-170 € d’occasion ou reconditionnée, c’est clairement une option à considérer.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le comparatif technique de toutes les Nintendo Switch

Switch 2 (2025) Switch OLED (2021) Switch Lite (2019) Switch Classique (2017) Date de sortie 5 juin 2025 8 octobre 2021 20 septembre 2019 3 mars 2017 Technologie d’écran LCD OLED LCD LCD Taille d’écran 7,9 pouces 7 pouces 5,5 pouces 6,2 pouces Résolution 1920×1080 1280×720 1280×720 1280×720 Processeur Tegra T239 (ARM Cortex-A78C) Tegra X1 (ARM Cortex-A57) Tegra X1 personnalisé Tegra X1 (ARM Cortex-A57) RAM 12 Go LPDDR5X 4 Go LPDDR4 4 Go LPDDR4 4 Go LPDDR4 Capacité de base 256 Go 64 Go 32 Go 32 Go (V1)/64 Go (V2) Autonomie estimée (par Nintendo) 2 à 6,5h 4,5h à 9h 3 à 7h 2,5 à 9h Console seule 534g 420g 275g 398g TV ✅ (4K/120fps) ✅ (1080p) ❌ ✅ (1080p)

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !