Le studio derrière le jeu Beat Saber, l’une des meilleures expériences VR, a annoncé la fin du soutien pour les casques PS VR et PS VR2 de Sony. Ce qui ressemble à un clou supplémentaire dans le cercueil du PS VR2.

Lancé avec énormément d’ambitions, du moins technologiques, le PlayStation VR2 a vite disparu de la communication de Sony. Comme si le constructeur nippon n’y avait jamais vraiment cru, malgré les avancées énormes que l’accessoire propose par rapport à la première génération. Et les choses ne risquent pas de s’arranger pour le casque de la PS5 : dans un communiqué publié le 18 juin 2025, le studio derrière Beat Saber a annoncé la fin du soutien pour le PS VR et le PS VR2.

« Alors que nous regardons le futur et nos plans pour l‘évolution de Beat Saber, nous avons pris la décision de ne plus mettre à jour le jeu pour la PS4 et la PS5 à compter de juin 2025. Notre passion pour la VR demeure inchangée. Nous sommes excités par les possibilités qui s’offrent à nous et par ce que nous pouvons offrir aux fans de Beat Saver qui sont avec nous depuis plus de sept ans », indique le studio Beat Games.

Beat Saber. // Source : Beat Games

Un nouveau clou dans le cercueil du PS VR2

Bonne nouvelle : on pourra toujours jouer à Beat Saber sur le PS VR et le PS VR2, et accéder à tous les DLC qu’on a achetés. Mauvaise nouvelle : il n’y aura plus aucun contenu original. Le mode multijoueur sera désactivé à compter du 21 janvier 2026, sur PS4 comme sur PS5. Les autres plateformes ne sont pas concernées par ces changements, suggérant des ventes insuffisamment conséquentes sur les consoles de Sony. « Nous sommes ravis à l’idée de partager de quoi sera fait l’avenir pour Beat Saber », rassure le développeur.

Le PlayStation VR2 perd quand même le soutien de l’un des meilleurs studios pour la réalité virtuelle : jeu de rythme très malin dans son concept, Beat Saber est considéré comme l’une des vitrines de la technologie. Y jouer revient à adhérer illico à la VR. Et si des entreprises spécialistes en viennent à abandonner les accessoires de Sony, ce n’est vraiment pas réjouissant pour la suite.

Voilà qui ressemble de plus en plus à une mise au cercueil pour le PS VR2, casque à peine évoqué dans les moments de communication de Sony. La firme nippone a tenté de le sauver à deux reprises : en le rendant compatible sur PC (via un accessoire dédié) et en baissant son prix. Sauf que le tarif de base, bien qu’élevé, n’a jamais été le problème principal du PS VR2 : son catalogue assez pauvre en jeux, tant en quantité qu’en qualité, est le principal responsable de son échec. Au regard des promesses initiales, c’est vraiment dommage.





